中職／天賦+身材不足以成功 范玉禹給年輕球員的一課

2023季末至今是中華職棒罕見異動頻繁的休賽季，除了選手轉隊特別多外，更是罕見地有多位球員宣告引退。除了季中就宣告的高國輝，季末則有統一高國慶、味全高孝儀、中信官大元及台鋼王梓安退休轉任其他職務，另外包含江亮緯、李丞齡、蔡鉦宇、廖柏勳及范玉禹等則宣告任意引退。

「任意引退」一詞源自日本職棒常用詞詞彙，中職則自2010年通過「任意引退球員及申請復籍規定」，主要為球員於契約期間，若向球團提出引退要求，並經球團及聯盟通過即公告，契約即確認解除。但倘若想要重返中職，則需要取得原球團同意及聯盟會長裁決，且需透過釋出或交易才能轉到別隊。

職業棒球一直以來就是許多球員的目標，即使未被納入契約保留名單，多數球員都還是會尋求其他球隊發展機會，上個球季結束後會有這麼多球員宣告任意引退實屬罕見。其中最受人關注的球員，則是2013年首屆高中生選秀會中首輪被義大犀牛指名的范玉禹。他在今年春訓才提出申請，隨後感嘆地發文提到「職業這職場真的很不容易，絕對不是你很努力就會有收穫的，必須要一點一滴累積，比賽場上沒有輸[只有贏跟學習]，只有不斷學習才能有所改進」。

年輕球員的養成相當辛苦，需要不斷學習才能有所進步，不過很多時候還要注意不能讓他們心態崩潰，否則以後就很難振作了。 聯合報系資料照片

頗具含意的一段話就是范玉禹10年職業生涯的心聲，他多半常駐二軍，因此投手的先發場次、出賽數、局數、用球數、三振及勝投等累計數量都是二軍史上第一。雖然他在二軍表現不俗，讓他多年來常是被點名為一軍先發人選，但真的升上來後卻又無法展現實力，只有2019年繳出較佳成績，以致於他生涯在一軍只有80場出賽，防禦率高達7.99，去年還整年都待在二軍。

早期的中華職棒，各隊組織小，新進球員只要有天賦或是身材好都可能被派上前線當即戰力。不過二軍制度已發展多年，逐漸出現實力的差距，許多好手進入職棒後，發現自身有許多不足，有些不斷努力拚上一軍，有些則成為4A型球員，還有一些則是連二軍都站不穩，讓球團的選秀籤淪為笑柄。

俗話說「三分天注定、七分靠打拼」，天賦及身材都是先天的，但後天的打拼則成為球員追求成功的不二法門。但很殘酷的現實是「絕對不是你很努力就一定會有收穫」，除了經驗的累積及心態上的改變，球技調整的方法很重要，找到對的方法，廢鐵也能練成鋼。只是這其實也面臨運氣問題，教練的指導策略就很重要，像是最近討論熱烈的「日式」或「美式」，又或是我們有自己玩法的「台式」球風，重點其實是能因材施教的才是最好的方式。

另一方面，球員生涯必定碰到許多不同教練，像是范玉禹身處教練更迭頻繁的義大及富邦，光總教練就經歷9位，投手教練更是近20位。不管哪支球隊，這幾年教練台、美、日都有，即便他們都因材施教，不同教練仍會有不一樣的思維、規劃及方法，球員自身也要學習融會貫通，並從中找到適合自己的方式，而且即便教練離開，自己仍要努力維持。

范玉禹在義大及富邦經歷太多投手教練，其中羅博特及王建民(左)執教時，調整出最多可用之兵，范玉禹也是在建仔時期表現最好。 聯合報系資料照片

先天的天賦、身材都只是讓球員更容易踏入職棒的門票，在競爭激烈的環境中已經不足以成功。後天的努力，除了在球場上的練球及調整，更是要學習如何從不同的教練的方法中，找出適合自己的方式，才是年輕球員未來最重要的課題。