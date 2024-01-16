年度MVP熱門人選 雷霆後衛亞歷山大橫空出世

2023年12月底 ESPN一分100名媒體民調顯示，年度最有價值球員(MVP)排名前四是安比德(76人中鋒)、約柯奇(金塊中鋒)、安戴托昆波(公鹿前鋒)、亞歷山大(雷霆後衛)。

76人戰績東區第三，安比德今年在攻防兩端展現出比上季更強大統治力。安比德是上季年度MVP，只要維持至少出賽65場，76人穩在東區戰績前二，安比德很有機會連莊。約柯奇曾經二連霸年度MVP，今年約柯奇表現跟安比德不相上下，金塊戰績西區第三，同樣很有說服力，約柯奇主宰比賽能力甚至更搶眼。安戴托昆波球隊戰績東區第二，只要他能上場，任何想要在一個系列賽淘汰公鹿對手肯定頭大，因為安戴托昆波不是能輕易擺平的傢伙。

亞歷山大才26歲，今年是在NBA的第六個賽季，也是年度MVP前四熱門人選中唯一後衛。亞歷山大今年場均31.5分、5.9籃板、6.4助攻，投籃命中率5成58，三分命中率3成4，第四節關鍵時刻得分、投籃命中率都排名聯盟第三，雷霆戰績西區第二，不論球隊戰績、個人表現、數據統計、決勝時刻關鍵發揮，亞歷山大都有足夠說服力。我大膽預測，只要雷霆維持西區前二戰績，亞歷山大將當選今年最有價值球員，把安比德、約柯奇、安戴托昆波三名巨人都比下去。

亞歷山大(右)球技逐年在進步，本季又攻上另一個顛峰，目前場均得分31.5分排名全聯盟第三，抄截2.4次則是第一。 美聯社

三大理由 看好亞歷山大奪年度MVP

1、新鮮感：過去五年MVP分別是安比德(2023)、約柯奇(2021、2022)、安戴托昆波(2019、2020)，都是內線長人或中鋒，票選媒體和球迷「審美疲勞」一定存在。NBA需要新鮮感和新面孔，聯盟也需要未來門面和看板。40歲詹姆斯正在老化，36 歲柯瑞、杜蘭特也在衰退變老，NBA需要幾個未來門面和看板人物，尤其是年輕世代。

亞歷山大無疑是最理想人物之一，除了獨行俠後衛唐西奇，亞歷山大球隊戰績一流，個人表現很有說服力，關鍵球數一數二，決勝表現和一對一讓所有人印象深刻。唐西奇很多方面都輸亞歷山大，球隊戰績輸、個人關鍵表現輸，亞歷山大無疑是未來媒體、球迷最關注看板人物。

2、關鍵性：主宰比賽有很多種方式，得分、防守、一對一、帶隊能力都可以。統治力也有多樣性，關鍵球把握性最重要，另外就是帶隊贏球能力。亞歷山大今年第四節關鍵得分排第三，他每場比賽都要面對每一個對手最棘手人物，一對一進攻把握性十足，雖然三分命中率稍差，但亞歷山大突破、中距離跳投根本像教科書，他就是今年上半季雷霆戰績西區第二，戰力穩定、韌性十足最重要核心球星。

亞歷山大在關鍵時刻的主宰能力相當強大，他也才剛獲選12月份西區最佳球員。 影片來源：NBA官方YouTube頻道

3、戰績穩定：雷霆目前戰績西區第二，投籃命中率5成07聯盟第二，三分命中率3成92聯盟第二，防守效率第六，進攻效率第四，總體排名比聯盟戰績最好塞爾蒂克更出色。戰績穩定、攻防一體，雷霆戰績和團隊表現都足以做為亞歷山大後盾，讓他在年度MVP票選中突破重圍。

雷霆很健康，陣容完整又年輕、快速。亞歷山大很健康，雷霆打完38場亞歷山大只缺席一場，他沒有負荷管理和輪休問題。雷霆有年輕護框大個子霍格倫，有超級小球快速攻防陣容和出色三分火力。亞歷山大已經打出超級球星數據、身手和關鍵性，年度MVP所有一切要件和印象，全部都偏向亞歷山大。

NBA面臨「改朝換代」，雷霆後衛亞歷山大已經成為NBA未來門面和看板。