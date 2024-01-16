日職／缺洋砲球隊本土內野卻又堅強 張育成未赴日不意外

農曆年關將近，台灣旅美好手張育成今年的動向備受關注，由於他曾表示不只美國，也不排斥到其他國家職棒發展，包括回台也是選項之一，因此在去年12月的中職領隊會議確定本季選秀順位後，張育成是否會回台又引起一番討論，而之前有消息指出他收到多國職棒的報價，隨後經紀公司又澄清並沒有韓、日職球團，日後仍以美國為主，中職則也證實有球隊接觸。

日職球團接下來要準備迎接2月開始的春訓，各隊季後開始的洋將補強也已近尾聲，還在尋找新戰力的球隊並不多，首先從央聯看起，目前洋將人數依序分別是中日及巨人的8人、DeNA的7人、養樂多的6人、廣島的5人及最少的阪神4人。

擁有最多洋將的中日，8人中有3人是育成球員，2名洋砲是內外野各1人，另外還要加上今年已不佔洋將名額的畢謝德（Dayan Viciedo），他要與新加入的中田翔、中島宏之等老將分攤一壘的位置，三壘會由石川昂弥，二遊則會由其他年輕球員競爭；養樂多的2名洋砲歐蘇納（José Osuna）、桑塔納（Domingo Santana）都是今年要在隊上第4年的老面孔，2人的表現讓養樂多沒有補進洋砲的需要，而且一壘歐蘇納、二壘山田哲人、游擊長岡秀樹及三壘村上宗隆也還會是養樂多今年主要的內野陣容。

廣島則是有5人，其中4人是新洋將，2名洋砲都是內野手，無需再補內野洋砲；去年奪下日本一的阪神是最少的4人，2名洋砲都續留，雖然都是外野手，但阪神的本土內野十分堅強，包括大山悠輔、佐藤輝明、中野拓夢、木浪聖也等人，基本上也不需要洋將；剩下的兩隊就對於內野洋砲有較大的需求。

DeNA有7名洋將，大多是投手，在索托（Neftalí Soto）轉戰羅德後，洋砲只剩下外野手奧斯汀（Tyler Austin），奧斯汀雖有強打威力但近年因傷所困，新球季是否能完整出賽是未知數，內野的部分，二壘有牧秀悟、三壘有宮崎敏郎，一壘在索托離隊後出現缺口，新球季可能由佐野惠太兼守外野及一壘，游擊則是大和及京田陽太；巨人陣中雖有包括從別隊轉來投打各1人在內的8名洋將，但2名野手都是育成身份，支配下名單內並沒有洋砲，內野在中田轉隊、坂本勇人年紀漸長後，近幾年仍有吉川尚輝、岡本和真、秋廣優人、門脇誠等年輕球員接班。

接著是洋聯，洋將人數最多的是軟銀的12人、火腿的8人、西武7人、羅德6人、樂天5人及最少的歐力士4人。

先從較不需要內野洋砲的球隊看起，西武今年有6名新洋將，其中包括曾在大聯盟有114轟，曾入選過明星賽的內野手艾吉拉（Jesus Aguilar），二遊有外崎修汰及源田壯亮，三壘有佐藤龍世等人；羅德狀況亦同，一壘有從DeNA轉來的索托，二三遊則分別有中村獎吾、安田尚憲、藤岡裕大等固定先發，兩隊的內野皆已無需補強。

火腿今年補了包含台灣年輕好手孫易磊及回鍋的費爾哈根（Drew VerHagen）在內的6名新洋將，其中2名洋砲是外野手，續留的馬丁尼茲（Ariel Martinez）算是半個一壘手，內野還有許多年輕球員如清宮幸太郎、野村佑希等人要成長，雖有補強空間，但洋將人數已爆滿，應也已無預算；至於3連霸的歐力士，洋將是最少的4人，由於本土投手實力堅強，因此只有1名洋投，另外3人是2名原有內野洋砲，及1名外野新洋砲。

火腿在去年10月簽下台灣小將孫易磊，目前已有8名洋將在陣中。 聯合報系資料照片

軟銀的人數雖驚人，支配下卻僅有4名續留的洋投及從巨人交易來的外野手沃克（Adam Walker）而已，內野則有中村晃、今宮健太、栗原陵矢、三森大貴及新進的山川穗高等人；樂天的洋將只有5人，4名投手包含台灣好手宋家豪及育成的王彥程，洋砲僅有內野手佛朗哥（Maikel Franco），但本土內野有阿部壽樹、淺村榮斗、小深田大翔、山崎剛、鈴木大地等人。

綜合以上討論，DeNA、巨人、軟銀及樂天是較缺內野洋砲的日職球隊，前3隊的洋將人數都在7人以上，接近滿編，只有樂天一隊較少，但這4隊的本土內野戰力都算完整，先發替補各有人選，因此重點放在洋投身上，加上張育成在大聯盟5年，2成04打擊率、20轟、79分打點的成績其實並不算太傑出，以相同的資歷日職球團會偏好美洲打者，這些因素加起來，張育成沒有赴日也不太令人意外。