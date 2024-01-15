「柯有引力」條件全面崩盤 柯瑞負荷過重勇士陷泥淖

本季的勇士持續陷入動盪，儘管上一戰擊敗公牛，算是為自己從柯爾（Steve Kerr）執教以來最大一次主場敗仗105：141（輸給鵜鶘）中稍稍止血，但在柯瑞（Stephen Curry）掛免戰牌的公鹿戰中再次吞敗，同時也改變不了早先主場7連戰僅僅2勝5敗的窘境，本季兩波本該是球隊大進補的連續主場賽程，最終勇士難堪地只打出3勝10敗，反倒把自己推到排名的更尾端，甚至打出球隊除柯瑞外都將可能交易的大動作風聲。

這段期間的低迷，與柯瑞近期陷入低潮不無關連，但實在也是他的非戰之罪，球隊接二連三出狀況，逼迫這位王牌始終得處於艱難的扛隊窘境。

無庸置疑，勇士就是圍繞著柯瑞打造的球隊，本季只要他拿到至少30分，球隊戰績11勝4敗，投籃命中率超過45%時，更達到13勝3負，可見他對球隊勝負的影響力。

但問題是，儘管柯瑞是如此稀有強大的建隊核心，仍須球隊圍繞著他安排特定配角，才能極大化他那被譽為「柯有引力」的強大磁吸力與創造空間能力：諸如射手、擅於空切的接球者，以及最重要的，在他無球時能代為控球傳導的持球手。

誠如主帥柯爾所言，當柯瑞能自由切換於有球無球之間，且都能發揮出色時，正是他效率最高、威脅性最強的時候。

問題是，當今年先交易走了波爾（Jordan Poole），而後格林（Draymond Green）進入長期禁賽，最終連保羅（Chris Paul）都受傷，至少需要4到6個星期的缺陣休養，一切狀況都變了。

勇士本季表現嚴重起伏，能否搶下附加賽門票都是難事。 美聯社

讓柯瑞可以切換成無球所需的可靠控球/傳球者，突然間都不見了，這不只讓他被迫改變進攻模式，更甚者，也造成其更大的體能負擔，以及隨疲勞而來的表現下滑。

從數據上我們能很清楚看出，格林與保羅球隊兩位主要控球者缺席後，對柯瑞造成的嚴重影響。

在格林無限期禁賽前，儘管早先他已被多場禁賽過一次，柯瑞場均可繳出29.1分4.4助攻，命中率46.8%、三分命中率42.2%，真實命中率高達66.2%的優異表現。但自從格林12/14開始長期禁賽以來，柯瑞的場均大跌至僅23.3分5.4助攻，命中率40.8%、三分命中率36%命中率，真實命中率56%。

當第二陣容領袖保羅都開始傷缺後，柯瑞更探底至場均僅僅17分7助攻，命中率27.5%、三分命中率28.1%，真實命中率只剩下44.6%。

少了格林的組織傳導，勇士打來也是舉步維艱。 美聯社

從上場時間、USG%或者失誤來看，或許會有種他的負擔似乎不增反減的錯覺，但這些數據看不出他因此在場上受到的更高強度對抗、包夾與層層協防，除了從上述助攻數變化，可明顯看出他須轉承擔的更多控球任務。我們也可從格林禁賽前後，其切入次數（8.6次->9.8次）與Catch & Shoot得分（8.4分->5.3分）的消長，一窺其有球無球角色間的改變。

這些更吃重的外在負擔，從而讓他進入疲倦與效率降低的惡性循環，要知道柯瑞當然仍是聯盟頂級巨星，但再兩個月也要滿36歲了，而去年他要打到第50場才出賽35戰，今年打到第37場就已經達標，本季為了扛球隊戰績，連同甫輪休的對公鹿之戰，也不過才是第3次休兵。

與此同時，連其他本該能為他帶來正向幫助的配角群，也持續陷入擺盪。除了能與他打擋拆跑無球的格林遭禁賽外，本季跟他搭配效率最高的保羅與小裴頓（Gary Payton II）都進入傷兵，後者堪稱陣中接柯瑞傳球跑空切的佼佼者。

射手群方面，儘管另一位「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）已算是走出季初的可怕低潮，整體狀況卻仍稱不上穩定，過去10場比賽，有5場命中率不足4成，4場得分在13分以下，給予柯瑞的奧援並不足夠。維金斯（Andrew Wiggins）更是從家事告假回歸後，就持續身陷讓人懷疑他還能否回到奪冠年身手的低迷風暴之中。

維金斯完全陷入迷茫狀態，表現大幅衰退◎ 法新社

連其他被看好有機會帶來貢獻的年輕新秀，也在主帥柯爾三心二意的陣容實驗，以及不夠充分的信賴中，未能獲得持續的上場時間，進而影響球隊戰力的穩定輸出。

截至今日，勇士僅僅打了39場比賽，就已經有過14套不同的先發組合，要打磨化學變化實在也不容易，加上禁賽與傷兵困擾，柯瑞又要如何不艱難的負重前行？

好消息是，上一戰柯瑞總算是得到了一場休息，柯爾也確實還是有在想辦法改善球隊體質，讓湯普森分擔更多組織傳導，協助維金斯雖然緩慢但仍得見的起色，拉上更多可以有所作為的新人，剩下的就是能否好好安撫庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody），並找到更有效更合理的團隊輪替方式。

庫明加的發難能否帶給勇士陣型用人的改變？ 路透社

更讓勇士球迷可以期待的是─那個男人要回來了！格林預計在下一場對灰熊就會回到場上，好一段時間沒打球能有幾成狀況還是未知數，可無論如何球隊都多了一個持球控球手，一個防守中樞，一個掩護好手，以及一個多年來幫助柯瑞共同領導的核心主力，只要他不要在非籃球事務上繼續節外生枝，可以想見的有望為現在的勇士帶來一陣及時雨。

只是這陣及時雨夠大嗎？能夠幫現在還在向下沉淪的勇士止跌回升呢？又或者，我們終於將在交易大限前，迎來勇士的一次大換血？拭目以待！