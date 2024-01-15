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65場出賽獎項標準來襲 安比德爭取MVP連霸難度提升

聯合新聞網／ monmo
安比德生涯還沒有一季出賽超過70場。 路透社
安比德生涯還沒有一季出賽超過70場。 路透社

球季已過1/3，各隊開始陸續有重要傷兵，這也讓關於本季一項新規則的討論，越來越浮上檯面：「球員必須在65場比賽中至少出賽20分鐘，才有資格獲得官方賽季榮譽。」

雖然多數人的眼光與討論，主要聚焦於現在仍是官網MVP排名第一候選人的安比德（Joel Embiid），但實際上涉及的獎項包括年度MVP、年度最佳防守球員、最佳進步球員、年度關鍵球員、年度最佳陣容與年度最佳防守陣容等，可謂茲事體大。

話題中心的主角安比德，迄今場均高達34.6分11.8籃板6助攻，甫完成生涯第二次30分15籃板10助攻比賽，隊史僅張伯倫（Wilt Chamberlain）場次更多，球隊戰績亦仍高居東區第三。

單純看表現，他很有機會成為史上第14位蟬聯MVP的球員，如今卻因為他的休兵場次，一切可能瞬間被抹消。距離可容許的17場缺席門檻，他已經累積了10場，最近又已連續三場不克出戰，賽季不到一半只剩下7場額度，安比德連霸MVP的希望之窗，已然越來越小。

無獨有偶，另一位最近被熱門討論的，正是本季成為溜馬靈魂的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。目前暫居聯盟助攻王的他，被看好本季殺進最佳陣容前兩隊，也是年度關鍵球員與最佳進步獎的熱門候選，在他近日左腿筋拉傷前，原本缺賽也不多，可這次休兵至少要到1/21後才會再做評估，瞬間就將把他的缺席場次也提高到10場以上，原本大好的奪獎態勢，轉瞬間也變得緊張了起來。

不僅僅只有這兩位，事實上諸多名將，在這剛過1/3不久的現在，就都瀕臨於不符得獎資格邊緣，甚至已經確定無緣。

突發傷勢的哈利伯頓，倘若持續缺陣恐怕也會影響其年度獎項。 路透社
突發傷勢的哈利伯頓，倘若持續缺陣恐怕也會影響其年度獎項。 路透社

以過去3年曾獲選為前三隊的球星來說，暫時不細部考慮，他們今年角逐前三隊的競爭力，太陽的杜蘭特（Kevin Durant）與布克（Devin Booker），分別已缺席7跟9場，比爾（Bradley Beal）缺席已達24場直接淘汰。

國王隊去年同時獲得年度關鍵球員的福克斯（De'Aaron Fox）缺席已達6場，騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）9場，熱火士官長巴特勒（Jimmy Butler）14場，獨行俠厄文（Kyrie Irving）更已累積達16場，必須剩下場次全勤才保有機會。

勇士隊保羅（Chris Paul）雖然現在僅缺席5場，但近期傷勢之嚴重看來門檻亦無望，遑論先禁賽再報銷的莫蘭特（Ja Morant）。

防守見長球員方面，本季缺賽情況甚至更為嚴峻。過去幾年曾入選防守球隊的悍將一字排開，火箭隊布魯克斯（Dillon Brooks）已缺席9場，熱火阿德巴約（Bam Adebayo）10場，騎士隊莫布里（Evan Mobley）更已達16場，接連且持續禁賽中的勇士格林（Draymond Green）則已累積24場。

包括灰熊史馬特（Marcus Smart）的19場、籃網西蒙斯（Ben Simmons）的32場與拓荒者威廉斯（Robert Williams III）的30場，更已在球季不到一半的現在，就已確定失去資格，其中可包含格林與史馬特兩位曾經的年度最佳防守球員。

除此之外，今年塞爾蒂克防守再升級關鍵，攻守陣容方面都有競爭力的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），亦已達10場。

當然，在這麼多傷情中，本季我們也看到了一些與過去不一樣的好消息，幾位過去幾年以「院長」出名的頂尖球星，本季令人欣喜地保持著不錯的健康狀況。

以65場為基準，過去連續6季未達標的快艇雷納德（Kawhi Leonard）迄今僅缺席4場，連續5季未達標的湖人戴維斯（Anthony Davis）至今僅2場，不過其場均上場時間創生涯新高，某種程度也是隱憂；同樣連續4季未達標的快艇喬治（Paul George），也只有2場缺賽。作為球迷，實在蠻希望看到這三位名將，能迎來相對健康的一季，進而爭取獎項。

原本被視為「玻璃體質」的戴維斯(右)和雷納德，今年賽季出賽情況出乎預期。 路透社
原本被視為「玻璃體質」的戴維斯(右)和雷納德，今年賽季出賽情況出乎預期。 路透社

誠然，為了讓球員在「負載管理」風潮中有更積極上場的動力，這樣的新規則無可厚非，對其中部分球員而言，亦已確實過了優先考量這些個人獎項的時期，如巴特勒，以及本季相對健康的雷納德、戴維斯與喬治，或許都只剩下對總冠軍的渴望；如果養傷對安比德季後賽的發揮更有利，他或許也會果斷地放棄，相當具歷史地位吸引力的MVP連霸野望。

但對多數聯盟中球員來說，這些殊榮仍紮紮實實地攸關其歷史地位乃至於合約獎金的觸發條件，更是許多新生代、中生代球員未來談薪的重要底氣與憑據，比如被稱為「超級頂薪」的「指定資深球員續約條款」（Designated Veteran Player Extension），就明確規定須符合過去1年或3年間2度榮膺NBA最佳陣容或年度最佳球員，亦或者過去三年內曾贏得MVP的門檻條件，著實還是有盡量能上場就上場的誘因。

且讓我們繼續關注，這項新規則上路的第一年，究竟會為球員積極上場與否的文化，帶來什麼樣的質變？球迷們能否普遍認可，也許不是最能信服的選擇，因此獲獎？那些無法達標的球員們，又會因此帶來哪些反彈與反饋了！

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