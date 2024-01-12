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快艇奪冠近在眼前 重金續約雷納德有強力宣誓意味

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
快艇近況極佳，在打出一波16勝3敗之後，目前已衝上西區第四，只落後首位的灰狼2場勝差。球團打鐵趁熱，給予當家球星雷納德(右)三年1.52億美元的續約，讓他能更專心地向總冠軍邁進。 美聯社
快艇近況極佳，在打出一波16勝3敗之後，目前已衝上西區第四，只落後首位的灰狼2場勝差。球團打鐵趁熱，給予當家球星雷納德(右)三年1.52億美元的續約，讓他能更專心地向總冠軍邁進。 美聯社

快艇老闆鮑默爾(Steve Ballmer)決定砸三年1.52億美元提前續約前鋒雷納德，為快艇奪冠跨出重要一步。鮑默爾會如此大手筆、大魄力，甚至不計代價，不奪冠軍誓不回，因為鮑默爾這次真的看見快艇奪冠窗口近在眼前，只差大魄力投資，保持爭冠核心陣容，還要有一點點運氣。

雷納德的合約很特別，第一年5200萬美元，後兩年各5000萬美元，沒有球員選項。為什麼只簽三年約，雷納德這麼解釋：「三年後我35歲，我想看看那個年紀我能打出什麼樣的籃球，就是這樣。」

眼前這支快艇是鮑默爾買下快艇10年來戰力、戰績最好，也是奪冠機率最高一年。幾個跡象讓鮑默爾非常期待：

1、超級三巨頭：雷納德+喬治+哈登合體，比五年前保羅+葛里芬+喬丹更強大。

哈登(右一)在與雷納德(左一)、喬治(右二)經歷痛苦但卻短暫的磨合期之後，現在已經組成全新的三巨頭，威力更勝前一代的保羅、喬丹、葛里芬。 美聯社
哈登(右一)在與雷納德(左一)、喬治(右二)經歷痛苦但卻短暫的磨合期之後，現在已經組成全新的三巨頭，威力更勝前一代的保羅、喬丹、葛里芬。 美聯社

2、快艇最近19戰16勝3敗，聯盟第一，更是快艇隊史最佳勝率。

3、快艇攻防一體，陣容深度、團隊磨合都很完美，進攻效率第五。

4、快艇目前防守效率第十二，目標是前五，快艇有這樣的防守潛能。

5、快艇投籃命中率4成92，聯盟第五，三分命中率3成91，聯盟第二。

快艇防守持續改善，而且他們三分球準度又超高，這成為他們贏球的強大武器。 美聯社
快艇防守持續改善，而且他們三分球準度又超高，這成為他們贏球的強大武器。 美聯社

6、快艇前四名得分手雷納德、喬治、哈登、鮑威爾三分命中率至少4成1。

所有紀錄、攻防內容、球星組合、陣容深度、團隊默契、戰績都顯示，快艇已經變身成為西區最可怕球隊，也是爭冠最熱門。鮑默爾提前續約雷納德，這有強悍宣誓意味 ，接下來也會跟喬治、哈登洽談續約問題，鮑默爾一心只想奪冠。

鮑默爾2014年砸20億美元買下快艇，當年創下NBA球隊最高出售紀錄，2020年再用四億美元買下湖人前主場論壇球場，打掉重建為快艇主場，因為鮑默爾不想跟湖人再共用一個主場。老闆過人決心，不怕砸錢給大合約，為球迷、球員興建自己球場，抓準時機時勢，鮑默爾出手魄力看起來「超凱」，實際上他除了是精明生意人，更重要的是對籃球的熱愛與堅持。

快艇新主場「直覺巨蛋」將在下個球季正式啟用，屆時終於能不與湖人共用球場，球員與球迷也不會再有「寄人籬下」之感。 美聯社資料照片
快艇新主場「直覺巨蛋」將在下個球季正式啟用，屆時終於能不與湖人共用球場，球員與球迷也不會再有「寄人籬下」之感。 美聯社資料照片

「鮑默爾九年級時打過一年籃球，但只有一年，因為實力不夠，高中、大學鮑默爾都只能當球隊紀錄人員。」這樣的成長記憶和人生，讓鮑默爾始終想要擁有一個更大籃球夢。

那就當NBA球隊老闆吧！

鮑默爾應該是NBA史上最特別老闆，他曾經想收購超音速，並把球隊留在西雅圖，可惜晚了一步。2013年國王要賣，但鮑默爾一心只想買下球隊，再把球隊搬到西雅圖，聯盟不想再經歷一次球隊搬家，收購球隊泡湯。2014年鮑默爾退休，他直接找上NBA執行長席爾瓦，表明自己想要買一支NBA球隊，談過公鹿，沒成交，後來快艇老闆史特林發生性醜聞，史特林迫於形勢出售球隊，鮑默爾總算圓夢。

10年來鮑默爾從來不吝於砸大錢、買球星、建構「超級球隊」，這就是他想要帶領快艇奪冠風格。鮑默爾幾乎每場快艇比賽都在場邊「鬼吼鬼叫」，比所有人都亢奮，比場上球員、教練都更緊張。用三年1.52億美元續約留下雷納德，接下來鮑默爾可能還得用三年1.5億美元留住喬治，三年1.2億美元留下哈登，為未來三年快艇奪冠保留超級球隊核心陣容。

快艇老闆鮑默爾砸錢不手軟，而且總是保持高度熱忱到場監戰，完全就是「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」的氣魄在經營球隊。 美聯社
快艇老闆鮑默爾砸錢不手軟，而且總是保持高度熱忱到場監戰，完全就是「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」的氣魄在經營球隊。 美聯社

西區今年形勢太特別，快艇確實是過去一個半月西區戰績和戰力最好球隊，哈登正在成為快艇指揮官和節奏大師，雷納德、喬治是兩大超級進攻武器，鮑威爾正在聯盟最佳第六人效率，中鋒祖巴茲、替補中鋒泰斯能有效掌控禁區攻防和籃板，快艇已經具備奪冠所有DNA。

西區「快艇時代」正在悄悄降臨！

NBA專欄 NBA 快艇 雷納德 喬治 哈登

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