見證大谷二刀流偉業 八村壘也曾有棒球夢卻被拐去打籃球

雖然生平見過不少大場面，但八村壘站在洛杉磯道奇球場投手丘上，望著眼前約5萬的群眾，內心依舊波濤洶湧。因為，打大聯盟也曾在他的內心萌芽，最愛的球員是鈴木一朗，未料最終是在NBA籃壇發光發熱，與偉大的詹姆斯（LeBron James）並肩作戰，如今見證大谷翔平成大聯盟超級巨星，他對媒體表示內心與有榮焉。

壘這個名字，是由熱愛棒球的外祖父所取名，年幼時這好動的小男孩和棒球結緣。所以，去年八村壘獲邀出席道奇隊的日裔傳統日、站在這歷史悠久的球場投手丘時，他內心頗為激動，尤其場邊大谷翔平正在熱身，那一天他隨洛杉磯天使隊打客場比賽，八村壘並未上前打擾攀談，而是站在旁邊靜靜欣賞著。

棒球底子絕佳的八村壘，穿著一身雪白色道奇主場球衣，上面印有黑武士（Black Samurai）和8號的字樣。踏上投手丘稍微伸展一下，還與擔任接補的道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）以暗號往來，接著張開雙臂舞動著，要現場觀眾給予掌聲與歡呼，接著發勁把球投進羅伯茲的捕手手套，過程乾淨俐落，全程帶著燦爛笑容，接受媒體採訪時八村說：「我小時候就是打棒球，已經有一段時間沒做這件事，在今天之前我買了一副棒球手套和朋友練習。我很緊張，現場氣氛如此瘋狂，觀眾實在太多了！我忘記了這是兩支洛杉磯隊伍廝殺的公路大戰，而且有大谷在場…我有點緊張還有點發抖。」

八村壘未說明自己緊張的另一個原因，是很久以前夢想當職業球員打大聯盟。年幼時他球速之快，曾讓教練擔心捕手的安危，當時校隊沒人能接到他的球。最終，八村因身體不適應放棄棒球改打籃球，運動神經發達的他進步神速，拐一個彎還是到美國圓夢。如今，日本狂熱的「野球文化」與洛杉磯緊密聯繫，身為曾經的棒球好手，八村壘也興奮萬分，他接受洛杉磯時報的訪問談到：「身為一名同樣來自日本、在那裡長大並到美國打職業賽的運動員，我為自己的日本血統感到自豪。我很高興，雖屬於不同運動，但道奇跟湖人一樣是世界最有名的球隊之一。我為大谷翔平感到驕傲，也為他高興，而且他的故事也激勵我。」

在接受南加州媒體專訪時，八村壘表達對大谷翔平加盟道奇隊的喜悅，也分享自己一路從棒球跳到籃球的轉變歷程。 擷圖自道奇官方推特

年幼的八村壘，收到的第一份禮物是外祖父買的棒球和手套，兩人經常在院子傳接球。成長過程曾踢足球、打空手道，小學時入選田徑校隊，並在100公尺短跑的全國大賽表現出色。然而，他最愛還是棒球，崇拜的偶像是鈴木一朗。八村壘說：「是的！我真的很愛打棒球，我曾是一個相當不錯的打者，能擔任投手、捕手角色，也可以將球敲得飛遠，跑壘跑得很快，盜壘對我是輕鬆自在，我就是那種全能型球員。」不過，漸漸的身體無法適應，個頭越來越高大的他每次打棒球，都會從腳踝痛到腿筋、背部甚至膝蓋。

他解釋說：「可能是我跑太快！身體有點跟不上以致於受傷，我以為自己會是出色的棒球選手，但上場後感覺不是那樣。」最終，八村壘棒球之路止步於初中，同學開始推薦打籃球並加入校隊。天賦過人的他，帶領家鄉富山市立奧田中學第42屆全國籃球錦標賽獲得亞軍，以及最佳5人的個人獎項。八村說，日本初中要求參加社團活動，你可以選運動、藝術或學術領域的社團，經過一番周折決定打籃球。

八村壘解釋，最初是棒球社積極爭取加盟，同時間田徑社也出手邀約，面臨多種抉擇一度迷失。對十幾歲青少年來說有選擇困難，讓他感到無所適從， 八村壘說：「我想過什麼都不做，乾脆就遠離社團吧！當一個普通人，但同學一天到晚吆喝打籃球、打籃球，一進入課堂坐在椅子上，就聽到這些聲音。」妙的是，同學岡山之所以死纏爛打，是因為校隊教練坂本幕後策劃，八村壘回憶說：「大家都知道我有運動細胞，對我不選社團的決定感到困惑，坂本教練熱愛籃球又看NBA，他叫岡山務必把我帶到球隊。」最終，八村壘決定打籃球也獲母親支持，2016年拿到美國籃球名校岡薩加大學獎學金赴美，2019年首輪第九順位進NBA，2023年7月，獲得湖人隊3年、價值5100萬美元合約，雖比不上大谷翔平巨約，但八村壘也用擅長的運動揚眉吐氣。

八村壘本季遭受傷勢困擾，影響個人表現。上一個球季他成為湖人隊輪值的重要成員，在下半季為湖人打入季後賽立下功勞。 歐新社資料照片

大谷和八村壘曾有一面之緣，早在他效力華盛頓巫師隊時，兩人曾同場合影。對於大谷翔平未來十年在洛杉磯發展，八村壘說：「他（大谷）一直努力突破自己，我們多少有點類似，都想留在南加州很長一段時間，成為球隊的一部分。」不過，本季他的表現有點顛簸，主要是遭受腦震盪的衝擊和鼻梁骨折傷勢，他得戴著面罩上場比賽的。除此之外，個性討喜的八村壘在更衣室內頗受歡迎，連詹姆斯都很喜歡這位小老弟，在個人社群帳號分享八村壘投球的短片。