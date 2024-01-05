中職／東西沒有壞就不要修 中信兄弟換帥啟示錄

中職兩大金控球隊在去年球季結束先後換帥，中信兄弟彭政閔交出兵符，由日籍平野惠一接任，富邦悍將丘昌榮退下來擔任首席教練，由二軍總教練陳金鋒升任一軍教頭，富邦悍將戰績不佳，丘昌榮退、陳金鋒上是可以理解的安排，但彭政閔帶兵戰績其實並不差，卻結束短短8個月的執教生涯，轉任二軍總教練兼農場主管，這樣的人事異動就讓人摸不著頭緒了。

有一句名言說得好：「東西沒有壞就不要修。」去年5月中信兄弟無預警換掉二連霸教頭林威助，改任「海外發展顧問」，當時球團的說法是，這是基於長遠規畫所做的安排；但明眼人都知道，這絕對不是真正的原因，至於真相是什麼，恐怕永遠都不會水落石出了。

林威助帶領黃衫軍締造二連霸，而且總冠軍戰帶兵8戰全勝寫下空前紀錄，卻還是得被迫交出兵符，彭政閔臨危授命接棒，由於彭政閔退役後只擔任過副領隊兼農場主管，並沒有經過職棒教練的歷練，這一點和陳金鋒在二軍擔任總教練兩年，再升格一軍教頭的狀況是不同的，也因為如此，「恰總」上任後難免出現雜音，外界都用放大鏡檢視其帶兵績效。

林威助帶領中信兄弟打出二連霸，兩屆台灣大賽如秋風掃落葉。如此的功蹟卻不能讓他有挑戰三連霸的機會，又沒有解釋換帥的理由，當然會引起球迷的不滿。 聯合報系資料照片

去年球季結束結算，彭政閔帶兵94場、勝率0.522，其實算是不錯的成績，甚至還優於樂天桃猿總教練曾豪駒的0.517，與味全龍教頭葉君璋的0.539也相差無幾，但由於彭政閔所率領的黃衫軍並沒有打進季後賽，無緣挑戰三連霸，季後彭政閔多次請辭，終於在去年底獲得球團高層批准，林威助則未獲續約離隊。

中信兄弟沒能打進季後賽有多難？2013年底中信買下兄弟象之後，10年期間只有兩度沒能打進季後賽，1次是在「五虎將風暴」過後的2018年，當時中信兄弟正處於重建黑暗期，隔年立即打進總冠軍戰，另1次就是2023年，可以說，中信兄弟沒能打進季後賽，要比打進季後賽還要難的多。

雖然中信兄弟球團對外解釋，彭政閔是因健康因素請辭，不過實際情況就像彭政閔接受媒體採訪時所說的，自認能力不足，希望能到二軍學習並提升自身能力，為未來重回一軍執教作準備。

顯而易見的是，彭政閔認為自己還沒準備好就上來一軍接任總教練，那麼，當初球團為什麼會突然換掉帶兵功勳卓著的林威助，而硬把還沒準備好的彭政閔推上火線？中職34年歷史，從來不曾發生連霸教頭，隔年季中突然被換掉的例子，「助下恰上」不僅史無前例，恐怕也是空前絕後，這樣的人事異動其實對林威助和彭政閔都不公平，給外界的感覺是為換而換。

彭政閔在準備不足的情況下接了帥印，帶兵表現也不能說很差，但卻要揹負本季失利的責任，也沒有再一季從春訓開始完整跟球隊磨合的復仇機會，真的實在是太沉重了。 聯合報系資料照片

林威助是不是好教練，或者是說是不是好的總教練，現在還難蓋棺論定，不過攤開林威助執教生涯前兩年戰績135勝96敗9和，勝率0.584，帶隊兩年都打進總冠軍戰，而且1場都沒輸，風光締造二連霸，也終結中信兄弟7年6亞的悲情，光是這樣亮眼成績單，就足以說明助總確實有一套。

在台灣，職棒總教練確實難為，曾豪駒執教樂天桃猿4年1冠難求，難逃下台一鞠躬的命運，丘昌榮在兩大金控球隊先後執教，卻也先盛後衰請辭獲准，林岳平帶兵4年雖拿到1冠，不過執教生涯勝率不到5成，整體績效只能算差強人意，這就更加凸顯林威助的可貴，也令人不解，「東西沒有壞，為什麼要修？」

曾豪駒帶兵4年未奪冠才下台，樂天桃猿跟中信兄弟相比明顯是要有人情味的多。 聯合報系資料照片

今年球季平野惠一接任中信兄弟總教練，可以預見的是，他可能只是過渡性質的黃衫主帥，未來彭政閔仍有機會回任一軍教頭，就看他準備好了沒，不管誰來接，他們都會被拿來和當年林威助執教的中信兄弟做比較，這是一道難以跨越的「助總障礙」，而設下這道障礙的正是中信兄弟球團。

職業運動是極度現實的世界，無論球員生涯締造什麼豐功偉業，退役那一天一切歸零，轉任教練或總教練就是邁入全新階段，昔日光芒猶如過眼雲煙，對一代名將彭政閔和陳金鋒而言，挑戰才正要開始。