與大都會、第一金鋼比慘 活塞恐成NBA史上最爛球隊

活塞隊好不容易終止了北美職業運動史上最長的28連敗，但新年第一戰又輸給火箭，3勝30敗的戰績，勝率連一成都不到，再這樣下去，活塞隊可望成為NBA歷史上最爛的球隊。但你會不會好奇，之前有沒有NBA球隊有沒有這麼爛的？還有其他的運動項目，可以擺爛到什麼程度？我來整理史上最差的球隊紀錄給各位看。

NBA

76人在1973年球季僅僅只贏得9勝，是NBA正常球季的最差戰績，但活塞本季很有機會打破這項紀錄。 美聯社資料照片

史上最爛的球隊是1973年的費城76人隊。他們在1967年才拿到總冠軍，但在張伯倫大帥離隊後，短短六年內就成為無敵大爛隊，在82場比賽打完後，只拿9勝，賽季勝率為0.109。這年打完的76人隊得到一個渾號：『九七三隊，9 And 73ers』。

現在的76人隊是東區一霸，但大家都還記得之前的擺爛時期『The Process』吧，當時的總經理辛基（Sam Hinkie）擺明了就是要坦到底，能輸的比賽就絕對不贏，15/16賽季他們的得分和失分都是全聯盟倒數第二，寫下10勝72敗的劣績，比起73年的前輩只多贏了一場。但過程真被他們賭成功了，在這年選秀會他們選到了安比德。

其實還有一支球隊勝場數小於9，就是2012年，還叫山貓隊的夏洛特。這支球隊和成立在1988年的那支球隊不同，他們是在2004/05年組軍，成軍前七年只有一年勝率超過五成，在2011/12球季更是組成一支超無競爭力隊伍，進攻和防守效率都是NBA最後一名。不過這年因為封館，只打了66場，所以他們最後戰績是7勝59敗。這年之後至今，他們只打進過兩次季後賽。大家都應該知道他們的老闆是誰吧。

MLB

大都會在1962年創隊時，寫下40勝120敗的近代大聯盟最差戰績。 美聯社資料照片

1899年的克里夫蘭蜘蛛隊，毫無疑問是史上最爛。當時大聯盟還在上古時代，規章典範都還不明確。蜘蛛隊的老闆羅賓森兄弟在這年又買下了聖路易布朗隊，手上同時有兩支球隊的兄弟檔，決定將蜘蛛隊的總經理到明星球員全都移至聖路易，其中最大咖的就是塞揚。變成孤兒的蜘蛛隊成為笑柄，主場開幕戰只吸引了一百人進場。到後面其他球隊甚至拒絕來克里夫蘭比賽，因為這樣票房分成根本划不來。這年蜘蛛隊只有42場主場比賽，而賽季戰績是20勝134敗，是大聯盟史上最低勝率。這支淒慘的球隊甚至沒能撐到二十世紀，因為隔年他們就宣布解散了。

若是現代棒球的爛隊代表，當然是1962年的紐約大都會隊。當時是大都會首年建軍，陣中幾乎沒什麼叫得出名字的好手，從打擊率、自責分率到守備率全都是大聯盟墊底，最後收尾的成績是40勝120敗，是自蜘蛛隊後的最多敗場數，而他們.250的勝率更是二十世紀以降最低。這個紀錄後來被2003年的底特律老虎（43-119，.265）、2018年的巴爾的摩金鶯（47-115，.290）和去年的奧克蘭運動家（50-112，.309）接近過。喔，當然也不能忘記大聯盟坦的代表隊，2011至2013年的休士頓太空人隊，這三年他們的勝場數總和是162場，最慘的2013年更是只有51勝。

NFL

NFL一個禮拜只打一場，賽季場次少，所以會出現極端案例。NFL自1970年合併後史上曾有過三支全敗隊伍，就是2008年的底特律獅子隊（0-16）、2017年克里夫蘭布朗隊（0-16）和1976年的坦帕灣海盜隊（0-14）。1976年的海盜隊是創隊第一年，還情有可原，但獅子和布朗都是老牌球隊，尤其是獅子隊，2008年是他們隊史第二次全敗賽季（上次是1942年的0勝11敗），雖然陣中有超級明星接球員凱文強森（Calvin Johnson），還是一勝難求。不過也因為如此，他們在隔年選秀會中選來後來改變球隊命運的超級四分衛史塔佛（Matthew Stafford）。

NCAA

這邊提供兩個很有趣的例子。位於德州的普萊里尤農工大學（Prairie View A&M）美式足球隊曾經一度是慘絕人寰的代表，從1989年至1998年賽季，他們一場比賽都沒贏過，創下連輸八十場的紀錄。籃球場上則有2007/08年的紐澤西理工學院，這賽季他們也是全敗，還創下NCAA單季最多敗場數，29敗。

中華職棒

第一金剛在2003年寫下20勝71敗9和的中職史上最差戰績，球季結束後還在澄清湖球場燒紙錢來祈求改運。 聯合報系資料照片

史上最低勝率的紀錄保持人，是職棒14年的第一金剛隊，這年是中華職棒和TML合併的首年，兩支從TML整併過來的金剛和太陽隊戰績都淒慘無比，只是金剛隊這年以20勝71敗9和，勝率0.220，比難兄難弟太陽隊的.0319還慘，氣到徐生明總教練一度在被對手連續完封後脫口而出：「打球有那麼難嗎？」這跟1962年大都會的總教練史坦丘（Casey Stengel）所說的：「你們到底有沒有人能打啊？」有異曲同工之妙。帶到這種令人吐血的爛隊，不分中外，總教頭的心聲都是相同的。