中職／猛獅外野新選項邱智呈 長打崛起變身小鋼砲

【撰文・鄧心瑜】

邱智呈原本只是外界眼中獅隊外野三鬼之外四號替補，但他總能帶給球隊意料以外火力輸出， 2022年開始在一軍累積大量經驗，2023年下半季打擊大爆發，在林安可缺陣之際帶著砲火完美補上，不僅毫無遜色，甚至能與三人並肩，打擊率高達0.313，長打威脅性十足，表現之「鬼」也獲肯定，「新．外野三鬼」就此成形。

統一7-ELEVEn獅「外野三鬼」陳傑憲、蘇智傑、林安可自2020年成軍，該年包辦最佳十人獎三座外野獎項，助獅隊奪得隊史第10座總冠軍，前一年邱智呈在季中選秀獲選進入職棒，而2020年是他生涯首個二軍完整球季。剛進職棒就有三座巍巍高山矗立在前，催促邱智呈腳步不能停歇，「有強烈的想法是要讓自己更有競爭力，不能落差太多，追上去才有資格和他們競爭位置。」

獅隊邱智呈曾擔任開路先鋒首局首打席開轟。統一獅隊提供

先天不足後天努力 剛畢業就懂自我投資

邱智呈高中畢業後投入中職選秀，前兩年大量於二軍出賽，銜接職業自知與其他學長有差距，並沒有在進入職業後迷失自我，反以高成熟度規畫自我加強，聽取學長建議自費尋找訓練師，開啟自主加強訓練之路，「在球隊有感體能、打擊狀況、力量展現都跟學長有落差，而且差滿多，想讓身體機能、肌肉量、體能可以快點銜接到職業水準。」

他透露無論賽季、非賽季，只要覺得需要，就會到訓練中心報到，提升自己想法強烈，自知先天身材條件輸人一截，要靠更多努力才能追趕，

「其實排灣族基因相較阿美族沒這麼突出，像（蘇）智傑是阿美族，身材高大，腳程、體力、力量都很好，我的身高和天分都沒有其他人好，這種『型』就要用更多後天努力來彌補。」邱智呈是教練眼中刻苦訓練代表，自主性強，且對自我要求度也很高，「可能跟家庭教育有關吧，從小就告訴我不能落後別人太多，要更努力才行。」

中華職棒統一獅隊外野手邱智呈先前體驗在大巨蛋比賽。中央社

二軍大量出賽打底 提早體驗體力撞牆期

首個完整二軍球季，邱智呈立刻成為即戰力，出賽76場是獅隊最多，打擊率0.318、82安都是全隊前二，菜鳥在大量出賽之下經驗值迅速累積，

「沒想過剛進來就能有這麼多出賽，過程中慢慢提升打擊穩定度，打擊、守備、跑壘都有明顯感受往想要的方向成長，對身體素質投資和訓練也有反應在球場表現上，是收穫很多的球季。」

經過兩年二軍累積，2022年有突破性進步，從熱身賽表現搶眼，獲得教練肯定進入開季名單，「熱身賽時教練說可能有機會，所以一直給自己進名單這樣的目標去努力，直到最後確定進名單真的滿開心，前面準備了好幾年，努力這麼久終於達到，很感動。」2022球季外野三鬼相繼碰上傷勢，獅隊外野「小醬包」登場，邱智呈、羅暐捷、李丞齡輪番獲得機會，其中邱智呈待滿整季，多達96場出賽，上半季有強勢表現，打擊率一度站上3成，過往累積能力終於有機會展現。只不過一軍賽程密集、移動距離長，體力在季中之後難以負荷，連帶打擊率在攀上高峰後持續下滑，體力撞牆是邱智呈在一軍遇到首個大課題，「很明顯感受季初打得好，但賽季中突然感到疲勞，一到球場有種『怎麼今天又要比賽、又要練球』，使不上力，無法展現原本的自己，後面打擊率從0.280一路掉到0.250。」

與二軍經歷完整賽季不同，二軍是 讓選手成長磨練場所，上了一軍則要拚輸贏，背負戰績壓力與比賽張力更大，每場戰戰兢兢面對，心情自然緊繃，「第一次遇到體能下滑很快，問了很多學長也有遇過一樣問題，球賽每天都要打，不能喊累、心情不能受影響，一開賽就要進入狀況，也讓我檢視體能、身體狀況還有很多地方明顯不足，是休賽季加強方向。」

統一獅邱智呈撲壘。聯合報系資料照

守備判斷錯誤痛失勝利 轉念打開長打開關

相較2022年因球隊傷兵潮而等到出賽機會，2023對邱智呈來說才是真正考驗，「在22季末就明白隔年肯定是很硬的一年，傑憲、智傑、安可傷兵都歸位，機會一定沒有前一年多，但23年賽季開始機會真的很少，一周四、五場比賽，上場打擊機會10根手指能數出來。」前一年天天先發，到變成板凳選手乾瞪眼，邱智呈沒有因此停步，仍保持積極心態求知若渴，沒上場就與學長討論打擊技術與技巧，觀察隊友、對手比賽細節，與其他人一起討論並解讀比賽，「（林）岱安跟我說，沒上場也能學習到東西，要觀察每個人，揣摩如果現在是我上場，猜測投手會投什麼球、配球模式等等，就算沒上場也要一直準備。」

上半季能有機會已經很少，最大打擊出現在7月21日，邱智呈在比賽後段替補上場擔任右外野手，9局下1分領先時，對手樂天桃猿攻占滿壘，林泓育敲出右外野界外飛球，邱智呈衝上前接殺，雖然取得出局數，也讓三壘跑者回本壘將分數追平，最後樂天以再見安打帶走勝利。邱智呈在滿壘情況接殺界外飛球，這次守備被認為是勝負關鍵，「沒有想到界外球不接比較好，是一個滿自責的判斷失誤，下場後有很多學長來安慰我，但包含教練團都沒有人責怪，不斷告訴我是經驗累積，不要再犯、明天重新開始就好。」

獲得學長大量關心，邱智呈告訴自己要快點跨過失誤陰影，比賽結束後收到超過100則陌生訊息，大部分是憤怒球迷情緒性謾罵，選擇只留下鼓勵留言，隔兩天教練團仍相信邱智呈，安排擔任先發第一棒、右外野手，9局上敲出關鍵追平安，最後獅隊反以1分之差擊敗桃猿，成為該戰關鍵人物，「那次追平安建功，有把怨氣吐出來的感覺，或許當下沒感覺，但那次之後心態變更好了。」

23年下半季起邱智呈打擊大幅進化，不僅是有高上壘率開路先鋒，更時常有長打，令人眼睛一亮，火力引線被點燃，7、8月單月打擊率破 4成，在林安可低潮、參加亞運之際順勢補上，單季5轟、長打率0.436，從代班變成固定先發外野手，打造新外野三鬼組合。能有如此破繭而出表現，邱智呈歸功心態轉換，「以前會怕失敗而選擇保守方法，比如平飛球不敢去拚、打擊怕被三振，下半季開始告訴自己要把心情放開一點，在一軍要更投入和享受壓力，因為有壓力才能讓人成長，訓練上也肯多下苦工，自然而然找回好的感覺，場上更有自信。」球場遭逢挫折沒能擊垮邱智呈，反而轉念化為動力，放開心態正面迎擊，開啟長打開關。

統一獅隊邱智呈有「泰國陳傑憲」的封號。聯合報系資料照

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