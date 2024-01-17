中職／FA轉隊中信兄弟 陳俊秀「HOMERUN SHOW」降臨洲際

【撰文・鄧心瑜】

35歲內野手陳俊秀在季後投入自由球員市場，獲得中信兄弟青睞網羅，雙方談約順利，迅速於2023年末舉辦加盟記者會，中信領隊劉志威親自為其穿上黃色29號球衣，秀砲今年開始在洲際不會再有「三振秀」反應援，「HOMERUN SHOW」才是新口號。

休賽季自由球員市場是否「開市」是眾多球迷關心議題，2023年季後樂天桃猿陳俊秀、中信兄弟鄭凱文、味全龍劉時豪等3名選手提出行使自由球員權利，其中陳俊秀在自由市場搶手，中信兄弟球團看中其右打砲火、場上球商，積極接觸網羅，給出一紙3年總值超過3,000萬元合約，熟悉的 29號也由原二軍總教練陳智弘禮讓號碼，誠意十足雙方順利達成共識，陳俊秀為中職史上第4名透過自由球員轉隊選手。

中信兄弟陳俊秀披上29號黃衫。聯合報系資料照

空降野手最高薪 中信兄弟高誠意網羅秀砲

剛滿35歲的陳俊秀2024年邁入中職生涯第11年，一直是桃猿相當倚重中心打者，也是打下五冠王朝功臣之一，2021年以打擊率0.352收下生涯第二座打擊王獎盃，雖然2022年成績下滑，隔年下半季仍找回水準，不過隨著年齡漸長，在生涯後期尋求複數年合約，中信兄弟公布其合約內容，3年總值逾 3,000萬元，合約首年月薪75萬元，往後第二、三年月薪依表現逐步提升，今年月薪在中信兄弟陣中僅次投手李振昌，空降野手「薪」一哥。

陳俊秀坦言是否投入自由市場下了滿大決心，「跟經紀人討論了很久，有深入了解行使權利後好的、壞的結果，所以很謝謝中信球團非常積極接觸與聯絡，讓我知道團隊定位與後續規畫，整個過程非常順利，所以很快就決定與中信球團簽約。」

陳俊秀2014年結束旅美生涯返台選秀，當時選秀採抽籤制，四隊同時指名，最後由Lamigo桃猿中籤，中信兄弟沒能將他納入麾下，而在2019年12強賽，中信領隊劉志威就私下對陳俊秀表達過欣賞態度，也提及希望未來能有合作機會，劉志威在記者會上大方揭密這段談話，「當年慶功宴上主動提過希望未來能有機會合作，直到現在時機剛好，他也有投入自由市場的意願，那我們當然不願意再次錯過，與他合作是球隊考量整體戰力後的共同決定，非常歡迎俊秀的加入。」

中信兄弟與陳俊秀雙方簽下一紙3年合約，總額超過3000萬元。聯合報系資料照

好右打不嫌多 球商高更是無價之寶

陳俊秀除了實力無庸置疑，右打砲更是中信過度「左傾」打線解方，長駐一軍打者中具長程火力右打僅有詹子賢，中信兄弟 2021、22年打下二連霸，去年各隊有志一同派出左投針對左打部隊，數據上顯示壓制效果明顯，安排陳俊秀進入黃衫先發陣容將增加打線運作空間。

中信兄弟原本一壘位置就是兵家必爭之地，去年來看就有7名選手擔任過先發一壘手，先發場數最多為許基宏59場，接下來為張志豪35場，王政順、黃韋盛、蘇緯達、潘志芳、馬鋼等人皆有先發機會，陳俊秀能擔任一壘手及指定打擊，外界看來內部競爭更激烈，陳俊秀則有精闢見解，「職業運動場對我而言沒有重疊問題，只有誰狀況好誰上，交給教練去決定，我們就把最好的一面展現出來。」

去年季初許基宏因傷缺陣， 中信兄弟曾出現一段「一壘手荒」，之後由剛加練一壘的張志豪補上，直到許基宏歸隊才回穩，劉志威因此說到，「有時候看起來很多人，整年下來球員狀況、傷勢會造成打線變化，站在球隊立場怎麼提供給教練團更多選擇跟資源來做出最好的運用，狀況好的選手就上，俊秀位置一壘、指定打擊、代打都有很大發揮空間。」強調陳俊秀加入並不是造成競爭排擠，反而能帶來更大競爭力與比賽觀念給隊友，「俊秀過去是非常可敬的對手，相信他的加入會在球隊內有很好的化學效應，這也是我們網羅他的目的。」

除了打擊能力，「球商高」是另一項中信兄弟所看重特質，球商是由大量比賽與持續思考所累積而成，陳俊秀是數一數二「會玩球」中職選手，除了守備穩定度高，對棒球規則相當理解，何時可以讓球故意落地、要先觸殺還是先踩壘、配合牽制或假動作都相當流暢，劉志威看見數據背後身為老將價值，「俊秀在中職來說是很特殊的球員，好的球員跟優秀球員差別在於，優秀球員有很好的思考與應變能力，這也是台灣棒球很需要的特點，我們很看重他這方面能力，尤其對年輕球員會有很大幫助。」

陳俊秀曾在2019年世界12強賽對南韓擊出三分砲。聯合報系資料照

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