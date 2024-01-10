中職／獅迷→雄鷹狀元 曾子祐二軍、冬盟轉大人

【撰文・石毓琪】

穿上1號球衣，成為隊史第一位球員，台鋼雄鷹「狀元郎」曾子祐2023球季很精采，隨隊先後於二軍、冬盟奪冠，幾乎全勤上場，吸取大量經驗值，儲備滿腔能量等待在首個一軍球季爆發。

出生到三級棒球都在桃園發展，不過曾子祐結緣棒球，其實要從「南霸天」統一7-ELEVEn獅講起，媽媽是台南人、阿嬤家也在台南，由於地緣關係，跟著爸爸一起看棒球、支持獅隊，從球迷到球員，則是一場夏令營，改變了「祐祐」棒球生涯，「爸媽一開始沒有很支持，最初也是玩玩性質，是參加台南夏令營之後，教練詢問要不要到協進國小打球，媽媽覺得教練都這麼說了，可能我有潛力，才決定讓我打球，回來桃園找學校。」

曾子祐在高中時期就被看好。學生棒球聯盟提供

青棒替補綻光芒 高中狀元落淚

「小時了了，大未必佳」，是青棒之前曾子祐對自己打球之路解讀，許多國小、國中打得好的選手，不代表未來發展順遂，「國三成績不太好，那時就曾抉擇過要不要繼續走這條路，但一直都還是很喜歡棒球，到了高中有點成績以後，好像有機會打職棒，所以更努力朝著成為職棒選手目標前進。」

來自近年出產大量職棒球員名校平鎮高中，不論是被厲害學長卡位，或是奠定厚植守備基礎「特守」，從板凳慢慢建立信心，到高三出賽更多，曾子祐都經歷過，「平鎮有分木棒組、鋁棒組，木棒組成績比較好，高一剛入隊在鋁棒組，只是下學期學長李灝宇受傷，剛好我頂替他游擊的位置，玉山盃打得還不錯，才變得有自信，也才興起挑戰職棒念頭。」

既然要晉升職棒層級，曾子祐盼高中畢業就參加選秀，相較許多同年選手早早有經紀公司宣傳，又因碰上新冠肺炎疫情流行，不少國際賽接連取消，端出資歷不如學長亮眼，仍掩蓋不住鋒芒，媒體、球探間對曾子祐評價不減，本來不在意順位，不禁心生一點期待，「順其自然就好，沒想要狀元，知道很多人在講，認為我是第一指名，又怕如果不是，在後面幾個才被選，不符合他們期望，感覺很尷尬！」他說，實際在選秀現場感染到氣氛，才迫切希望被第一個唱名，在確定結果後，受訪時提及家人，忍不住感性落淚。

台鋼雄鷹隊曾子祐拿下2023年球季二軍安打王，由自家領隊劉東洋頒獎。中華職棒聯盟提供

顛簸開季 目標學長江坤宇

然而迎接二軍首年球季，青棒累積名氣、實力，一切歸零重來，尤其官辦熱身賽面對過去在電視上出現一軍選手，前3戰12打數無安打，體會到學生棒球和職棒差距，壓力之大也是前所未有，「哇！那時打不出安打，打不好之後壓力愈來愈大，來自自己、別人給的壓力，愈打不好心裡愈想更打不好，當然希望別人在講盡量不去看，告訴自己練習還是維持，但從高中以來沒遇到這麼長時間一支安打都沒有的低潮過，先前盃賽之間還有休息，發現連續打這麼多場比賽，身體、心理都要很健康。」

「身心健康」也是經歷整季二軍後最大心得，頂著豔陽度過半年球季，有過連續4個月單月打擊率3成，也有如尾聲9月不到兩成，起起伏伏是新人必經過程，唯一秘訣和可控因素即是每天來球場心情，「不管打得好與不好，來球場心情都要正向，不要因為打好開心、打不好就低落，影響到後面比賽心情和身體狀況。季中身體痠痛，可以透過伸展克服，第一年沒有因為受傷缺席比賽，是做得還不錯的地方。」

早他4年進職棒的學長江坤宇，已在一軍站穩一席，收穫4座游擊金手套和3座最佳九人游擊手，還是高中新生的曾子祐，即將其視為方向至今，也正因游擊守位困難又具挑戰性，更想擦亮台鋼游擊招牌，他笑說，外界都稱平鎮出品守備保證，「希望不要斷在我！」回憶起青棒特守，在全隊還沒練球前，被教練點名輪流接球，直到隊友到齊做完操開練再繼續跟練，當下雖然累，接完後看到球場滿滿的球，驚訝自己撐過一次又一次苦練，成長帶來的充實感取而代之，「游擊不容易守，守不好時很難，但守得好成就更大，才會更好玩！」多虧當年不放棄，打下一定根基，二軍77場出賽，346次守備機會，繳出守備率0.942成績。

曾子祐是台鋼雄鷹隊史首位狀元。聯合報系資料照

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