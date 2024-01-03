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日職／佐佐木、村神或包爾？走了山本後澤村賞換誰來搶

聯合新聞網／ 科科任
佐佐木朗希若要競爭澤村賞，得先克服無法投滿整季的問題。 法新社資料照片
佐佐木朗希若要競爭澤村賞，得先克服無法投滿整季的問題。 法新社資料照片

過去三個球季，山本由伸可說完全宰制了整個日本職棒，表揚年度最佳「完投型先發投手」的「澤村賞」，連三年都是由他拿下。如今山本由伸確定將轉戰洛杉磯道奇隊，下一位競爭澤村賞的投手會是誰，成為新球季的看點。

目前最受大聯盟關注的日職投手，就屬球速驚人的佐佐木朗希。佐佐木去年拿下7勝4敗、防禦率1.78、K/9值高達13.35，壓制力無庸置疑。問題在於，佐佐木因為球團的保護，加上不時有些傷勢，去年只投了91局，2021年以來三個球季加總也僅有283又3分之2局，且沒有一年能丟滿規定局數，更別說競爭需要參考「完投」能力的澤村賞。不過，因為目前現存的日職12隊中，羅德是唯一一支隊史還沒有選手得到澤村賞的隊伍，佐佐木如果能克服這個問題，就很有機會寫下球隊新紀錄。

而在去年賽季，最終與山本競爭澤村賞的，是DeNA的左投東克樹。東克樹在去年留下16勝3敗、防禦率1.98的成績，兼具壓制力和吃局數的能力。他的問題在於三振能力，K/9值6.95以王牌標準來看並不算高。另外，去年也是自2018年起，他成績最好的一年。能否繼續維持住同水準表現，會是比較值得觀察的地方。

同樣局數夠多且也有壓制力的選手，還有高橋光成、戶鄉翔征、床田寬樹、平良海馬等人。這些投手都吃滿150局以上，並將防禦率壓在2.5以下。這四人當中，高橋防禦率2.21與床田2.19相對低一些。局數則是戶鄉丟到170局最突出，不過他三度投超過140球，讓人比較擔憂未來是否會影響到健康度。

巨人新王牌戶鄉翔征表現雖好，但讓人擔憂是否有過勞的疑慮。 美聯社資料照片
巨人新王牌戶鄉翔征表現雖好，但讓人擔憂是否有過勞的疑慮。 美聯社資料照片

除了比較熟悉的面孔以外，新人的崛起也不容小覷。洋聯新人王山下舜平大防禦率1.61、K/9值9.57，都是頂尖王牌級的水準。不過因為他傷勢的關係未能投滿百局，依日媒消息，目前他似乎已經恢復到一定程度，有機會趕上春訓。能夠飆到160公里的他球威不成問題，也受到大聯盟的關注，目標仍在於能否維持健康，先想辦法投滿整季才行。

至於央聯新人王村上頌樹，儘管球速不算特別突出，但依舊有著防禦率1.75、K/9值8.54的佳績。其中他的被打擊率.181、每局被上壘率0.74，甚至還優於山本由伸，成為新一代的「村神」。在越來越講求球速的今日，村上證明了不用一定要逼近160公里的火球，也能夠繳出頂尖的表現。過往也曾有攝津正、涌井秀章和岩隈久志等並非以球威見長的投手，依然奪得了澤村賞，就看村上能否向前輩看齊，替技巧派投手爭一口氣。

日本投手一向人才濟濟，過往曾經拿下三次澤村賞榮譽的投手，也僅有杉下茂、金田正一、村山實、齋藤雅樹與山本由伸五人而已。如今山本這位耐投又穩定的絕對王牌離開後，無論是不是上面點名到的球員，爭奪澤村賞或許都呈現各個有機會、人人沒把握的狀態。而且也別忘了，除了日本投手以外，過去也曾有Kris Johnson與Gene Bacque拿下澤村賞的案例。因此優秀的洋投手，當然也在競爭行列中，其中值得注意的，就屬前賽揚獎得主包爾（Trevor Bauer）。

若包爾確定回歸日職，有可能會是競爭澤村賞的大黑馬。 美聯社資料照片
若包爾確定回歸日職，有可能會是競爭澤村賞的大黑馬。 美聯社資料照片

包爾去年三月確定加盟橫濱DeNA，5月才在正式一軍亮相。初期雖然因為不適應日職用球遭痛擊，還一度下放二軍。不過隨後做出適當調整，回歸一軍後倒吃甘蔗。最後在季初及九月後缺陣，以及前幾場大爆炸的狀況下，依然留下10勝4敗、130.2局、防禦率2.76、K/9值8.95的成績。若是扣掉還在適應的五月，防禦率更是低到只有1.97。目前包爾和大聯盟的談判似乎仍不順利，也有傳言他仍和DeNA保持聯繫，可能會選擇重返日職。如果真是如此，並且能投滿整季的話，肯定會是有力的競爭人選。

日職澤村賞自1947年開始評選，對勝投、完投、防禦率、三振、投球局數等傳統數據指標都有一定要求。若以這些條件來看，澤村榮治本人在1937年春季賽事表現通通有達標，當時賽季甚至還只有三個多月而已，可見得他非凡的宰制力。如今職棒環境變遷，像是「10場完投」或「200局以上」等項目已經不容易達成，但仍會做為參考的一環。誰會是新賽季中，最能綜合壓低失分、飆三振以及吃下大量局數的投手，就讓人拭目以待。

棒球專欄 日本職棒 山本由伸 包爾 佐佐木朗希 村上頌樹 戶鄉翔征

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