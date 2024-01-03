中職／最後第6塊拼圖 「大王回歸」台鋼雄鷹迎鋼融並濟新頁

【撰文・石毓琪】

台鋼雄鷹與樂天桃猿在季中交易案中，以狀元林子偉換來王溢正、藍寅倫、翁瑋均 3位選手和王柏融契約權轉讓，2023年尾聲，在王炯棻董事長為「大王」披上9號戰袍後，交易案劃下完美句點，隨之而來是為一軍戰場揭開「鋼融並濟」序幕。

在落幕不久擴編選秀上，台鋼以拼圖形式揭曉來自 5隊菁英選手，其中TSG「T」字刻意挖空留白，暗藏等待第6塊拼圖完整全幅伏筆，這塊拼圖在12月13日王柏融返台加盟記者會上完成，結束5年日職驚奇之旅，帶著滿載收穫，三十而立的大王將轉換成陣中資深選手身分，帶領新球隊從零出發。

「大王」王柏融返台加盟台鋼雄鷹，拿著球棒重新展開中職生涯。中央社

看準明星價值 3年複數約定

相中王柏融過往實績，以及明星球員看板價值，台鋼這次高規格迎接「大王」，領隊劉東洋在訪談時間坦言，從8月交易案啟動到12月塵埃落定，4個月內曾親赴日本與王柏融長談，到其離開日本火腿，再達成簽約共識加盟，期間轉折不少，對台鋼球團而言是非常大賭注，「球迷希望柏融在日本發展成功，但台鋼雄鷹創建初期，非常需要看板選手，柏融就是有指標球星價值選手，就像洪總所說，柏融的態度、訓練方式，一定會對台鋼構成正面影響。」

除了技術層面既放心又充滿信心，選手精神面更是台鋼期待王柏融發揮之處，劉東洋說，王柏融從中職到日職挑戰，經歷非常多起起落落、酸甜苦辣，這段精采棒球閱歷，正是台鋼年輕選手所需部分，「另外之前接受訪問時提過，1992年呂明賜前輩從日本回來掀起怪物旋風，為中職票房衝上場均將近7千人，至今仍是單季紀錄，相信『台鋼大王』降臨中華職棒，加上旅外球員陸續回台效力效益加成下，能為中華職棒票房衝上顛峰。」

台鋼以合約總值3,600萬元3年複數約定王柏融，其中包含固定薪資和激勵獎金，台鋼雄鷹董事長王炯棻表示，盼藉由合約讓選手在台灣放心打球，給予相當程度保障，「球團一定希望好選手長長久久繼續下去，希望3年走完還會有新的3年合約。以柏融身手，要拿到激勵獎金完全沒問題，但是對一個選手不論是基本保障，還是有目標導向，希望透過這種方式，球員本身安心，也有前進動力。」王炯棻補充，知曉王柏融打擊能力強，期待他的加入讓球隊中心打線具體形成，相信對戰績會有很大幫助。

王柏融加盟台鋼雄鷹隊，聽到前東家火腿隊國際部長岩本賢一致詞時忍不住掉淚。聯合報系資料照

應援曲、9號沿用 王見驚喜落淚

開出複數約網羅之外，台鋼在這場記者會上布滿驚喜，先是王柏融出場同時播放昔日中職應援曲〈夢花火〉，並將歌詞加入「台鋼大王」，在經由樂天桃猿和千葉羅德海洋協助下取得使用版權，未來一軍賽事〈夢花火〉確定繼續陪伴大王征戰，而他習慣的9號背號，更是從季中交易案後即談妥，原穿9號投手鄧佳安自2024年球季改穿91號。

精心剪輯影片，無疑將情感堆疊最高點，從2015年中職首季起締造多項紀錄，到帶著多個獎項頭銜風光前往日職，不同階段每一支安打，一步步刻畫著大王背負中職期望打拚，撰寫傳奇。接著邀請台鋼教練團和選手談談眼中的柏融，包括洪總口中「鬥志非常高，不輕易休息的選手」，期待台鋼再相逢，帶領小鷹前行；學弟黃勃睿則吐露一起跑體能不敵學長，有著屏東小孩不服輸精神，「吃飯都是學長張羅，很照顧學弟」，揭露私下大方霸氣一面。

北海道日本火腿鬥士統轄本部副本部長兼國際部部長岩本賢一代表獻上花束，恭喜王柏融加入台鋼雄鷹，也恭喜台鋼球團每位工作人員，「打從心底感謝柏融在有限人生中的5年能選擇日本火腿、作為日本火腿一員奮鬥。非常高興柏融選手加入備受尊敬的劉領隊和洪總教練的球隊，下個春天看不到柏融在火腿春訓，感到非常寂寞……」講著講著，岩本部長不禁哽咽，一旁大王也抑制不住情緒，頻頻以西裝袖子拭淚。

熟悉的祝福中，最特別莫過於三千公里外、前日本火腿監督栗山英樹，栗山透過影片獻聲說道，有機會一定飛到台灣相見，「當時鬥士盡全力爭取了『四割男』柏融，但是身為總教練的我做得不夠，讓柏融在日本沒達到期待的成果，回想起來我感到十分抱歉。到新環境有很多東西要克服，要能夠發揮實力需要時間和協助，也許當時還有更多我可以幫助柏融的地方。雖然結果不如預期，現在正是回到原點重新面對的時機，期待可以在台灣再次看到柏融大王打擊實力，柏融，讓我們轉換心境一起加油！」一席話道盡這些年共事點滴，言語字句雖輕，卻負載滿了深情，再次讓大王紅了眼眶。

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