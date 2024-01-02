低潮中出現意外的驚喜 勇士新奪冠拼圖逐漸到位

勇士最近5連勝後吞3連敗，15勝17敗戰績西區第11，勇士排名、攻防表現、團隊默契、決勝細節都不如人意。「在一切都太晚之前，我們必須儘快找到球隊定位和強項」在主場打出糟糕防守輸給獨行俠，勇士球星柯瑞希望能喚醒球隊和隊友，勇士已經沒有退路。

勇士今年球季攻防效率都不如預期，防守效率第17，排名中後，進攻效率第14，只在中段。勇士還有更糟糕表現，投籃命中率4成59，排名聯盟第25，三分命中率3成68第14，每場失誤14.6次排在第26。兩年前勇士奪冠賽季，勇士防守效率前二，進攻效率前五，三分命中率和投籃命中率都是前三。但今年所有團隊數據和指標，勇士都排在聯盟中流或倒數。

球季進行超過三分之一，勇士已經打完32場例行賽，真正有競爭力爭冠球隊都打出穩定風格和戰績。但已經勇士迄今卻還沒辦法擺出一套穩定陣容和輪換，很多套陣容、組合都是實驗，勇士防守不行，進攻不穩，除了勇士老大柯瑞，球隊缺少第二、三穩定得分點，勇士教練柯爾試圖在各種實驗中找出解決之道。

勇士奪冠老班底除了柯瑞(中)表現正常外，其他球員幾乎都出現了明顯的衰退，培養另外的穩定得分好手是刻不容緩。 美聯社

跟兩年前奪冠勇士比起來，今年勇士確實少了得分輸出穩定的湯普森，原本經常有神來之筆和攻防驚奇前鋒維金斯同樣失去光環，這兩名先發一個是勇士第二得分點，一個是第三進攻主力，但今年兩人同步退化。

湯普森場均16.7分，投籃命中率4成16，三分命中率3成77，近九季最低。維金斯場均12.7分，投籃命中率4成24，三分命中率3成，十年生涯最低。更糟的是前鋒「嘴綠」格林仍被無限期禁賽，格林今年只出賽15場，缺陣17場，勇士先發三主力都出現生涯最低潮和意外。

勇士雖然遇上三名先發主力狀況低迷、手感失溫、禁賽意外，但也有很多驚喜。

勇士兩名菜鳥中前鋒傑克森戴維斯、後衛波傑姆斯基在擺進主要輪換陣容後，各有出色發揮。傑克森戴維斯取代中鋒魯尼先發，過去七場正式進入輪換場均11.7分、7.2籃板，投籃命中率6成5。波傑姆斯基12月分進入主要輪換陣容，場均11.2分、6.8籃板、4.2助攻，是一名能當3D防守工兵雙能衛。

勇士208公分替補大前鋒沙里奇在能拉開空間、傳球、得分，而且三分外線穩定，場均10.5分、5.8籃板，三分命中率3成89，替補效率非常出色。38歲控球大師保羅正在恢復手感，12月分投籃命中率4成35，三分命中率3成56，助攻/失誤比是超凡5：1。

勇士在季前以200萬美元簽下的克羅埃西亞籍中鋒沙里奇(左)表現不俗，在僅有20分鐘左右的平均上場時間內，就能有10.5分、5.8籃板、2.1助攻的成績。 美聯社

21歲前鋒庫明卡取代禁賽格林先發，12月場均14.2分、5.4籃板，投籃命中率5成6，NBA三年級替補級衛穆迪今年同樣有明顯成長，每場替補18分鐘，場均8.2分、3.2籃板，投籃命中率4成77，都是生涯最佳，穆迪值得勇士給他更多上場時間和空間。

事實上勇士陣容各種重要拼圖、角色球員、禁區人手都逐漸到位，陣容深度和禁區輪換都是近五年之最。這裡頭最驚喜就是206公分中前鋒傑克森戴維斯穩定攻防輸出和速度，以及193公分能控會切會投又能當3D的波傑姆斯基，根本勇士去年夏天新人選秀會重大收穫。

更年輕更有速度活力，陣容深度更好，禁區規格提升，206公分籃板防守中鋒魯尼、208公分空間長人沙里奇、206公分擁有速度和跟進能力傑克森戴維斯，勇士其實有本錢打出更好防守和進攻效率。

格林的禁賽與魯尼的低迷給了傑克森戴維斯(右)更多上場時間，他非常能把握機會，近來多場打出得分、籃板雙十的好表現。 美聯社

勇士還有時間建立穩定輪換陣容，打出精英級別防守和出色進攻，但時間已經不多，就像柯瑞講的，「在一切都還沒太晚之前，我們必須建立一套明確陣容，打出勇士籃球和文化。」

2024年一月是關鍵觀察期，格林即將禁賽歸隊，勇士也將迎回完整陣容和輪換，勇士今年能不能翻身，打出精英防守和出色穩定進攻，重新回到爭冠行列，答案這個月很快就會揭曉。