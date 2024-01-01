游擊手黃金世代再現 金鶯最扯一隊有兩個難擺平

眾所皆知，扣除投捕，棒球守備就屬游擊位置最重要。也因此大聯盟球隊在物色及培養新人野手時，攻守俱佳的游擊手多半是首選。21世紀至今出了23位選秀狀元，其中就有多達七位是游擊手。不過想要成為大聯盟中的正選游擊手之一絕非易事，大多數新秀在小聯盟就會因守備不夠水準改守二、三壘或是外野。

也因為游擊手肩負著沈重的守備任務，早年球隊在選擇游擊手時多半優先考慮守備。就連入選名人堂的游擊手，打擊表現也多半與其他位置球員差一大截。例如金手套得獎次數前兩名的游擊手歐茲．史密斯（Ozzie Smith，13次）與維茲魁爾（Omar Vizquel，11次）生涯OPS+分別只有87及82，但前者照樣入選名人堂，後者則是大聯盟史上出賽最多場的游擊手。

然而在上世紀90年代游擊手的「畫風」丕變，一口氣出現「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、基特（Derek Jeter）及賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）三大打擊能力點滿的游擊手。A-Rod的打擊功力自不用多說，若非使用禁藥，早就跟基特一樣成為名人堂一員。至於光采全被這兩人掩蓋的賈西亞帕拉其實生涯打擊三圍也高達.313/.361/.521，並曾以.357及.372的高打擊率蟬聯打擊王。

賈西亞帕拉(左)、A-Rod(中)、基特(右)同一時期在大聯盟闖出名號，開創了少見的游擊手盛世。 2001 Fleer 球員卡

在A-Rod、基特與賈西亞帕拉高掛球鞋後，游擊位置一度出現斷層，打擊表現更在2013年跌落谷底。這一年全聯盟游擊手打擊三圍只有.255/.308/.373，OPS .681是投手之外所有位置最低，就連一向打擊表現最差的捕手這一年OPS都有.698。同年美聯銀棒獎得主哈迪（J.J Hardy）的OPS+（99）甚至低於聯盟平均。

但也就在這一年，游擊位置又開始人才輩出。波賈茲（Xander Bogaerts）、林多（Francisco Lindor）、透納（Trea Turner）、席格（Corey Seager）以及柯瑞亞（Carlos Correa）等五大游擊手先後加入各據山頭，並且成為各自球隊的核心人物，游擊位置也因此迎來新的黃金時期。2019年全聯盟游擊手打擊三圍高達.269/.327/.445，OPS .772只比外野手（.779）低了千分之七個百分點。

2015同時出道的四位潛力游擊新秀林多、柯瑞亞、席格、透納(左至右)在當年就被非常看好，到後來果然都成為超級球星，並獲得頂尖的身價。 歐新社資料照片

時光飛逝，如今這五大游擊手中最年輕的柯瑞亞也已年滿29，開始進入球員生涯的下半場。但這次大聯盟不愁再次出現斷層了，因為新一代的游擊手小將早已陸續崛起。巧的是這些後起之秀多半是名門之後。扣除今年開始轉移陣地改守外野的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），今年又有畢謝特（Bo Bichette）、威特（Bobby Witt Jr.）及韓德森（Gunnar Henderson）三大年輕游擊手交出亮眼的成績。

球齡僅四年多的畢謝特自升上大聯盟後年年OPS都在八成以上，不但連兩季拿下打擊王且已連續三年全壘打20支以上。今年他超越全隊一干強打成為藍鳥勝場貢獻值（WAR 3.8）最高的球員。不過如果跟二年級的威特（WAR 5.7）相比，畢謝特的表現只能算是小巫見大巫。WAR排全聯盟游擊手第三、僅次於席格跟林多的威特除了成為皇家隊史上首位30-30球員並拿下美聯三壘打王外，還締造了大聯盟首次出現的單季30全壘打、10支三壘打外加45次盜壘歷史紀錄，不負他當年頭號新秀的超高評價。

在新生代游擊手中，畢謝特(右)與威特(左)可說是一時翹楚。 2023 Topps Chrome球員卡

去年球季同樣被評為最強新人的金鶯新秀韓德森則是在第一個完整球季就充分展現實力，不僅以全票拿下新人王還獲選為美聯游擊手銀棒獎得主。與威特同一年進職棒的韓德森一開始聲勢並不像選秀榜眼的威特那麼高，但他前年在2A及3A一鳴驚人的表現讓大聯盟官網、Baseball America以及Baseball Prospectus三大媒體不約而同地將他選為2023年開季最佳新秀，而韓德森也以實力證明眾人沒有看走眼。

在韓德森的帶領下，前年已從52勝進步到83勝的金鶯一飛沖天，在上一季打出全美聯最多的101勝並重返季後賽，今年也勢必會是衝擊總冠軍的勁旅。對金鶯來說一切都如此美好，但更誇張的還在後頭——他們在3A還有一位評價更高的超級新人游擊手哈勒戴（Jackson Holliday）正等著上位。

韓德森在大聯盟的第一個完整球季就展現了他非凡的身價，拿下美聯新人王、銀棒獎，並在美聯MVP票選中高居第8名。 2023 Bowman 球員卡

同為前大聯盟球員（老爸是前紅雀球星Matt Holliday）之後的哈勒戴不僅是2022年選秀會狀元，職棒第一年只打了20場比賽（8場新人聯盟、12場1A）就被各家媒體選為百大新秀的前15名。去年球季哈勒戴更直接三級跳，從1A一路升上高階1A、2A及3A，總計125場比賽交出.323/.442/.499的高水準打擊三圍並有24次盜壘。最可怕的是前一年才從高中畢業的哈勒戴打完上一季還未滿20歲，但許多人認為表現完全超齡的他今年繼續打小聯盟純屬浪費時間，並預測金鶯本季勢必選在某一時間點——甚至是開季就將哈勒戴升上大聯盟，而各家媒體選他當今年最強新人也不過是時間問題。

這樣一來，金鶯高層就將面臨一個「甜蜜的難題」：新人王韓德森跟超級新人哈勒戴，誰才是未來金鶯的正選游擊手？有球探認為哈勒戴會是更好的游擊手，韓德森則適合改守三壘。但先一步上位的韓德森從小到大都是守游擊，而且金鶯正打算以長約綁定這位新星，此時此刻調動他的位置，難保不影響韓德森簽約的意願，而且韓德森的經紀人可是以難纏聞名的波拉斯（Scott Boras）。

傑克森在小聯盟的成長可說是「走敢若飛」，明年球季若不上大聯盟就太浪費人才了！ 2023 Bowman 球員卡

巧的是，哈勒戴的經紀人同樣是波拉斯！要如何讓這兩位新生代球星併肩作戰又不得罪任何一方，就成了金鶯不得不面對的頭號難題。不過不論金鶯的游擊位置由誰來鎮守，正方興未艾的游擊手黃金世代都將在他們手中延續下去，更有可能創造出前所未有的高峰。