超越當年三少的團隊籃球 雷霆四天王成聯盟新勢力

奧克拉荷馬雷霆在擊敗尼克後，成為本季聯盟第六支來到20勝的球隊。雷霆近期以一波7勝3敗將排名衝上西區第二，團隊狀態的整合正處於高檔。25歲的當家球星亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)本季表現依舊穩定名列MVP競爭榜上前四，但雷霆本季能夠戰績長紅的因素絕不僅有亞歷山大的支撐，而是背後有著一群給力隊友共同打造出這般優質的團隊。

向來擅長挖掘年輕潛力，透過交易換取多支選秀籤來囤積球隊未來的雷霆，終究成功進入兌現天賦的階段。本季雷霆輪換陣容多達十名可用之兵，即便有人受傷也有其他隊友能頂替上來，整體素質平均，戰力銜接沒有明顯落差就已經是雷霆的優勢之一。

雷霆進攻火力凶猛，場均121.3分高居聯盟第五，他們的戰術體系不講求三分球投射，場均命中數12.9顆，排名聯盟中段班。雷霆真正恐怖的在於他們的穩定與效率，團隊命中率會說話，他們三分球不是不能投，只是不浪投，命中率38.8%聯盟第二，兩分球命中率高達56.2%，名列聯盟第六，團隊罰球85%則居所有球隊之冠，加上他們場均失誤能有效控制在聯盟第四的12.5次，綜合下來這讓他們進攻的效率大幅提升。

雷霆前鋒多特(右)的三分球出手時機越挑越精準，這讓他的三分球命中率從上季的33.0%爆衝到本季的42.3%。 美聯社

此外，雷霆在場上不管是設下防守陷阱或是球員們的臨場判斷，都有著相當沉著的防守解讀。 目前球隊團隊抄截8.4次，阻攻6.6次都位居聯盟前三 ，幫助他們能快速推動轉換攻擊，抄截王亞歷山大在場上的優勢更是因此放大。 再者，21歲的霍姆葛倫(Chet Holmgren)強大的協防範圍成功守護了球隊的油漆區，個人場均2.7次阻攻，其比列超過球隊的三成，更是聯盟第四名，最近重回新秀榜第一的他，在斑馬因傷缺席的情況下，想必還會持續霸榜好一陣子。

真要說這支成在茁壯強大的年輕勁旅還有甚麼不足之處，那團隊籃板的鞏固是他們的當前首要課題，場均助攻、失分排在聯盟中段班這些都還好，如果球隊能將籃板率拉上來的話，那雷霆可望掌握更多主導權，增加進攻回合去發揮擅長的快速攻防。

霍姆葛倫(右)在對灰熊之戰單場搧出7記火鍋，前一場他對金塊也有8個火鍋的演出，這樣的禁區防守威力實在恐怖。 路透社

過往雷霆有著名的雷霆三少，當時的杜蘭特(Kevin Durant)、衛斯特布魯克(Russell Westbrook)，哈登(James Harden)，絕對是聯盟中最有個人魅力與前途的組合。現在的雷霆核心除了亞歷山大擠身全明星之林外，其他人名氣肯定沒有當年三少搭檔來的大。但現在球隊比起個人單打能力的展現更著重團隊合作，彼此間無私地分享球權，戰術設計下的各司其職，幫忙隊友的關門協防等等，造就出此刻新一代雷霆不只是三少，更堪稱年輕四天王攜手帶領雷霆在西區領先集團佔有一席之地。

在本季吉迪(Josh Giddey)狀態下滑之際，球隊仍有多特(Luguentz Dort)、威廉斯(Jalen Williams)的多功能性頂替上來。防守悍將多特，今年在進攻端的把握度全面提升，而威廉斯更是衝出場均18.3分3.8籃板3.7助攻的好表現，前一場更是狂飆36分，三分球5投5中命中率百分百，成為雷霆隊史上的第二人。

亞歷山大、霍姆葛倫、多特、威廉斯這四人日前還同場締造20分以上附帶6成以上命中率的歷史數據，為隊史自1980年代的超音速到改名雷霆來的首次，非常震撼。從禁區到外圍的防守，中長距離的投射，擋拆的配合，個人衝擊籃框的突破，與快攻的防守反擊，雷霆在新四天王的合作下逐漸創造屬於他們的體系。即便沒有杜蘭特、衛斯特布魯克，哈登當時那麼誇張的得分爆發力，但現在四人默默就能砍下20分、30分的高效演出也是不在少數，絕不容小覷。

雷霆後衛威廉斯(左)近來手感火熱到極點，近4戰56投37中，命中率高達66.1%，平均每場得到24.5分。 美聯社

目前球隊仍享有威廉斯、霍姆格倫的新秀薪資紅利，未來無論是許多潛力股的開發，或是多支未來選秀籤的兌換，只要四名年輕核心仍保持目前無私的合作，搭配雷霆均衡的板凳戰力，球隊不僅在本季進入收割的賽季，未來在西區肯定也有機會再創巔峰。