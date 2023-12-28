山本由伸巨約是合理投資 表現可望比肩達比修有

上週日籍巨投山本由伸以12年3億2500萬美元的合約加入道奇隊，不但震撼了棒球界，同時也打破多項紀錄。不過山本固然在日職投出了屠殺的數據，但在大聯盟卻是一球未投，也讓人好奇他為何能一舉打破柯爾(Gerrit Cole)所保持的9年3億2400萬的投手史上最大約紀錄。這份合約真的值得嗎？

山本由伸的這份合約除了打破投手史上最高合約總額紀錄外，同時也刷新新人最大合約與亞洲投手最大合約、最高年均薪的紀錄，且道奇還必須付給歐力士5060萬的入札金。在季後自由球員市場開啟之初，山本的行情排名多半都僅次於二刀流的大谷翔平，在投手排名上則普遍位居第一位，比費城人王牌諾拉(Aaron Nola)和兩屆塞揚獎得主史奈爾(Blake Snell)都還要高。不過先前外媒都沒有預測到山本能拿這麼大的合約，例如CBS預測為8年2億2200萬，知名網站MLB Trade Rumors則認為是9年2億2500萬，顯然道奇最終給的合約是高於預期。

除了合約總值是投手史上最高外，山本由伸的年均薪2708萬也是名列前茅，僅次於薛則(Max Scherzer)與韋蘭德(Justin Verlander)的4333萬、柯爾的3600萬、史特拉斯堡(Stephen Strasburg)的3500萬與狄葛隆(Jacob deGrom)的3000萬，排在他前面的幾乎是塞揚巨投等級。然而山本的合約固然嚇人且超乎預期，但若以先前幾筆合約來對比分析，可發現這是可以接受的合理範圍。

山本由伸首季的薪資高達2708萬美元，已經直逼遊騎兵巨投狄葛隆的3000萬，確實是有些高得嚇人。 2023 Topps Chrome 球員卡

首先是對比2014年洋基隊與田中將大所簽下的7年1億5500萬合約，無論是合約總額還是2214萬的年均薪都是亞洲投手的舊紀錄。山本由伸在日職7年累積了70勝29敗、897局、1.82防禦率、9.3三振率、2.1保送率、0.94WHIP的成績，且為2021到2023年的連三屆三冠王與澤村賞得主，上季防禦率還是超級誇張的1.21。田中加入洋基前也在日職投了7年，成績為99勝35敗、1315局、2.30防禦率、8.5三振率、1.9保送率、1.11WHIP。從帳面數字來看，山本是比田中更具宰制力的投手，且田中2011到2013年的數據還受惠於日職降低了用球的彈性係數。加上經過10年的通貨膨脹，山本拿到較田中高500萬左右的均薪也算合理。

另外對比費城人給陣中王牌諾拉的續留價碼為7年1億7200萬，年均薪2457萬。而山本由伸原本在自由球員市場的行情就高於諾拉，且他年僅25歲，有著年齡的優勢，而諾拉則是已30歲，兩人合約走完時同樣都是37歲。儘管過去不曾有一次給投手12年約的紀錄，但若以給約的年紀來看，山本的12年約也算可以理解。且大聯盟投手生涯首次進入自由球員市場多半已近30歲了，薛則與柯爾就是這樣的例子，當年薛則與國民合約到期時的年紀是37歲，而柯爾與洋基合約到期時也同樣會是37歲。這樣或許就更能解釋為何山本能夠得到12年的合約了。

至於山本由伸該拿出怎樣的成績才能符合他的身價？以他得到的平均年薪可看出並非塞揚獎等級，因為塞揚獎等級可能都要拿到3000萬以上了，但也該要有前2號先發甚至王牌的表現才能合乎預期。他身高178公分屬於身形較小的投手，速球均速來到95英里，拿手武器包括指叉球、卡特球與曲球，不但三振能力佳且控球相當出色。不少國外球評認為他在大聯盟的模板為高斯曼(Kevin Gausman)。高斯曼雖然沒拿過塞揚獎，但絕對是王牌等級，且去年得到塞揚獎票選第3名。

國外球評從身材和球路來比對，認為藍鳥強投高斯曼可做為山本由伸的樣版。高斯曼2023球季戰績為12勝9敗、防禦率3.16。 2022 Topps Stadium Club 球員卡

對比達比修有日職7年的成績：93勝、38敗、1268.1局、1.99防禦率、8.9三振率、2.4保送率、0.98WHIP，山本由伸可說是不相上下，因此投出有如達比修在大聯盟這般王牌的表現也是值得期待的。而上季千賀滉大與過去幾年大谷翔平在投手丘上的表現，也算是大聯盟球團對山本的信心加持。至於對山本較有疑慮之處可能在於耐投度，比較他和田中將大及達比修的數據，可看出他的投球局數較兩位前輩少了一大截，當然這主要與他第二年還在當中繼投手有關。不過達比修在日職有4季投超過200局，在日職最後一年甚至投了232局，而田中也有2季投超過200局，挑戰大聯盟的前一年也投了212局。山本雖有2季投了193局，但上季減少到164局，難免令人懷疑他能否負荷大聯盟更大的工作量。

整體而言，山本由伸的合約雖有一定程度的風險，但綜合年紀與自由球員的市場行情來看也在合理範圍，且大聯盟就是有道奇與洋基這樣的豪門球隊有本錢擔起這樣的風險，最終他選擇有大谷翔平在的道奇隊，也算是圓滿的結果。未來雖不奢求他拿下一座塞揚獎，但也期望他能像達比修有一樣成為一位日籍的大聯盟王牌。