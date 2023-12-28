抗壓與適應能力狂輸日韓球員 台灣好手不妨先在中職打底

日前，日本NHK電視台於平安夜播放大谷翔平的專訪，回顧2023年球季、受傷手術、加盟洛杉磯道奇隊歷程，其中亦分享挑戰大聯盟的艱辛。韓國當地，報章媒體大肆報導新科「億元男」李政厚，尚未在美國揮棒的他，面臨舊金山巨人隊高層與球迷高度期待，這龐大壓力，台灣的職棒男兒能否承擔？也許就是日、韓、臺棒球實力的分野。

大谷翔平2017年簽約洛杉磯天使隊，開始赴美之路。生涯第一個大聯盟春季，被ESPN頻道的記者帕桑（Jeff Passan）嘲諷，指其揮棒跟「高中生」沒什麼兩樣。未料，開季後大鳴大放刷新各項紀錄，成為日後的超級巨星。成功並非偶然，NHK節目找來昔日隊友普荷斯揭內幕，他說：「成功要素就是適應改變，大谷一度無法適應大聯盟的強度、無法打擊。有一天，他在打擊練習時詢問，要怎麼調整打擊姿勢。我回應他已經有力量了，並不需要抬腳打擊而錯失揮棒時機。過了兩天，他已經在練新姿勢，人家要花兩三年練成，他卻在開幕戰敲全壘打，除了天賦還有刻苦勤練。」

大谷翔平也提及這段往事，他說：「嗯…怎麼說呢？這可透過訓練達成的部分，也可能花了十天、一年甚至十年也辦不到。有時候身體跟不上，跟技巧不同，就得制訂計畫花時間練起來。」大谷翔平赴美前，其投球評價高於打擊，但2023年幾乎是靠出色的打擊能力摘MVP，他的調整和適應能力的確高人一等。

前大聯盟球星普荷斯(左)對大谷翔平(右)讚譽有加，認為他能很快做出調整，對別人的提醒是一點就通。這樣超強的適應能力，應該來自大谷在日本職棒紮實的訓練與養成，很快就能制定計畫來執行。 歐新社資料照片

在韓國風光摘MVP的李政厚，已經不需於韓職證明自己。幸運的是，他實力被大聯盟給予高度肯定，身價超過1億美元，舊金山巨人營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）在簽約儀式說：「我們需要在進攻端有絕佳擊球能力的球員，所以頭號目標鎖定李政厚，他有能力快速判斷投手的投球，這種特殊能力可在大聯盟發揮作用。」他本人亦表示：「這筆大約，代表我得搞定大聯盟投手的快速球，我想要順利擊中。能做的就是要適應新環境，改變在韓職的習慣。」日、韓兩位旅美球星，對赴美的想法一致，就是得改變自己。

在日本繳出332發全壘打、單季貢獻50支的松井秀喜，算是旅美成功的例子之一。10年前，我有機會與其他媒體一起訪問，他有一段話我印象很深刻，一位日本記者赴美後如何複製日職成績，他說：「2003年剛到大聯盟我就是新人，不能把自己當巨星。我每天都在想如何敲安，日職資歷只是幫助旅美、不是成果，那些全壘打都留在日本，不可以帶到美國。」

走筆至此，加上我過去走訪小聯盟的採訪經驗，其實心態是能否踏上大聯盟的關鍵。若干年前我在亞利桑納州遇到在美見習的葉君璋教練，以及正於小聯盟力爭上游的陳俊秀。他們均提及一件事情，就是如何透過調整維持絕佳狀態，葉教練說：「從農場脫穎而出的球員，知道如何克服自己弱項，將其變成晉升的強項。」陳俊秀也提到，小聯盟一樣有可飆100英里火球的投手，以及一棒敲400多呎遠的大號全壘打，但要能整季均維持滾燙手感才是關鍵。

近年來，台灣有諸多高中畢業出口美國的年輕好手，大部分都在小聯盟卡關，頂多透過擴編或春訓走一圈，就結束逐夢之旅。當然，農場裡也不乏日韓的小將，譬如秋信守就是小聯盟起步，歷經省吃儉用替孩子買尿布的苦日子，最終得以攀上大舞台功成名就。村田透曾在日職效力，2010年後銷聲匿跡，原來是跑到印地安人隊小聯盟打拼，歷經多年浮沈才在大舞台投出第一球。2020年棒球美國（Baseball America）評中職是高階1A等級，事實是即便在美國的高階1A也是人才輩出，不乏直升上去的案例。

如果大谷翔平從花卷東高校畢業、李政厚從徽文高中畢業就赴美，他們能拿到破億大約嗎？這誰都說不準，或許年紀尚輕的他們還沒想到，真正上大聯盟的關鍵為何？反而執著於球速再快一點、全壘打敲遠一點，也許就能晉升了！大谷翔平若最初執意赴美，而沒接受北海道火腿鬥士隊的合約養成二刀流，說不定至今還在農場掙扎。至於李政厚，一位大聯盟球探說高中畢業的李政厚身材、力量、速度都沒出來，但進入韓職後每年都在成長，如果一開始去美國也許沒機會上去。」

在韓職打出身價的李政厚，無論球技、身體條件都比過去更加成熟，也更有自信，終於獲得舊金山巨人隊青睞。 歐新社

我可以理解現在台灣小將的心態，拿一筆簽約金赴美打小聯盟，棒球不行至少可把英文練起來，順便開開眼界，頂多合約走完返台打中職。不過，你知道農場的競爭多激烈嗎？棒球作家歐文斯（Fred Owens）曾收集一份2001年起MLB的選秀名單，一共有1萬7925個姓名被球團看中，但並沒有全簽下來，有的新人拒絕報到。所以，實際有1萬1799人拿到合約、比例為65.87％。其中，上高階1A有2094人，晉升至2A有1587人，進入3A剩下1496人，最後上過大聯盟的有1326人，在1萬1799人裡11.2％。簡言之，你得在1萬1000多人排在前1300，或者說每100人裡最少排在前11位，才「有可能」上大聯盟，不管是先發或板凳。

赴美不是你苦蹲就能熬出頭，還得看這段時間能否遇到好教練、表現的時機，以及健康身體。與其去陌生環境琢磨自己球技，或許留中職養成心態與適應強度，才是妥當的途徑。至少，我們現在知道，大聯盟各隊愈來愈積極在亞洲部署，遇到有潛力的好手不會吝嗇荷包，你沒大棒也有機會拿到億元合約，只要做好改變自己的準備。