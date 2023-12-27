中職／台鋼優先議約沒談成 自由市場終將回歸競價戰

11月30日中職公告各隊60人保護名單，共計55人在名單外，其中統一7-ELEVEn獅及樂天桃猿各多達13人，味全龍及富邦悍將則都為11人，中信兄弟最少僅7人。加上陳俊秀、鄭凱文及劉時豪等3位宣告成為自由球員，自由市場共有超過50位球員。

本次自由市場頗受關注，除了前面三位大將外，還跌破眾人眼鏡地出現包含陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維等即戰力好手，另外還有林丞軒、周委宏、朱益生、吳秉恩等昔日曾被看好的年輕球員，以及有一軍經驗的中生代江亮緯、于森旭、楊瑞承等，都可能成為各隊雷達目標。不過目前除了陳俊秀確定轉隊中信兄弟外，其餘都處於只聞樓梯響的階段，最主要的就是受制於台鋼雄鷹在12月底以前擁有的「優先議約」權利。

中職許多中生代球員不是沒實力，只是缺少機會上不了一軍，而後浪又前仆後繼湧來，在成為自由球員後，有些球隊還是會把目光放在他們身上。 聯合報系資料照片

優先議約權利主要是給新進球團的優惠，自11月30日公告後一個月，除了明年首度登上一軍的台鋼雄鷹外，其他各隊都不可以接觸非契約保留球員，包含原球隊都不行。不過，這樣的善意並沒有實質讓新隊得利，畢竟只是優先接觸，最終還是回歸市場機制，目前就有球員表態期待其他球隊加入談價。

目前台鋼雄鷹最有可能簽下郭永維及賴鴻誠，不過雖然已開價，卻都還沒確定談成，這代表下週開始各隊都可能成為程咬金，真正的自由市場大戰將會展開。從過往各隊經營模式來看，富邦及樂天最可能成為球星的競爭者，中信及味全則首重簽回自家自由球員，統一則視名單狀況決定。

樂天桃猿是本次自由市場最大的贊助商，最被關注的陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維都是出自樂天之手。他們並非戰力不佳，可能問題在於他們今年曾提出薪資仲裁，加上目前續約價碼沒談攏，球團想讓市場機制檢視他們的身價。桃猿僅含糊地表示「牽涉到今後球員合約問題，所以現狀暫不回應」，但看得出來他們仍有意簽回一些好手，又或是樽節支出改網羅其他球員，一月必定展開攻勢。

昔日季末總是大動作頻繁的富邦悍將，一如反常竟然是最高品質靜悄悄，沒有大規模教練或球員異動。不過他們也不諱言有討論幾位球員，包含有意簽回幾位年輕球員，另外陳禹勳與郭嚴文也在評估人選內，主要是尊重優先議約的遊戲規則。這其實表示在新的一年開始，宇宙邦不會缺席季前補強，不無可能出現台版道奇，網羅多位好手穿上藍白球衣。

桃猿這批戰力外好手，昔日只有在中華隊會穿藍白球衣，說不定他們明年就可能有部份會改穿相似配色的悍將戰袍。 聯合報系資料照片

中信兄弟今年搶先網羅陳俊秀後，不代表接下來會就此休兵，他們首要任務是找回鄭凱文，因為中信已經沒有能量可再失去一位先發土投。味全龍同樣要先搞定自家自由球員，龍隊目前捕手養成中，沒有本錢再少了劉時豪。至於統一獅過去補強習慣主要多是逢低買進，並不太會太刻意競逐自由市場，不過這次他們有高達13位球員在非契約保留名單，加上施子謙在擴編選秀被挑走，不無可能再增補人手。由於各隊多有養成型的教練，因此預料會出手簽回或爭取更多年輕好手。

今年休賽季有太多好手成為自由球員，再等幾天就過了優先議約期限，終究將回歸市場競價戰，當然或許還會考量球隊的誠意、未來的發展或離家遠近等因素，不過這恐怕是中職歷年難得出現的自由球員市場熱潮，球迷怎能不趕快來看一下熱鬧呢！