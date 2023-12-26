從爭冠大熱門淪為附加賽掙扎球隊 太陽到底怎麼了？

NBA開季打完兩個月，每隊都打完三分之一賽事，ESPN最新賽季預測，太陽40勝42敗，勝率近五成，西區第11，無緣季後賽附加賽。太陽季前組成杜蘭特+布克+比爾「超級進攻三巨頭」，奪冠情勢普被看好，杜蘭特、布克上季場均都在26分以上，比爾上季也是場均23分以上得分手。但兩個月過去，太陽居然從爭冠球球隊淪為季後賽附加賽邊緣球隊。

杜蘭特、布克強悍如昔

太陽今年聖誕大戰前14勝14敗，勝率剛好五成，西區第11，剛好無緣附加賽，排在西區第9湖人、第10勇士後頭。球季三分之一戰績、排名，很接近ESPN賽季預測結果。

35歲杜蘭特今年依舊打出生涯顛峰表現，場均30.9分，投籃命中率5成2，三分命中率4成7，簡直無可挑剔。布克還是聯盟最頂級得分手，場均 27.7分，投籃命中率4成7，三分命中率3成7。有雙巨頭支撐，但太陽最近10戰還是只能打出3勝7敗戰績，一個主要原因是比爾今年開季以來一直跟傷病對抗，比爾今年球季只為太陽出賽6場，目前還在無限期傷停。比爾場均14.7分，投籃命中率4成5，三分命中率4成3，除了得分少一點，但進攻效率、個人狀況非常好。

從數據上來看，太陽主將杜蘭特(右)和布克(左)表現依舊犀利，並沒有任何失常。 美聯社

三巨頭除了比爾長期傷病，其實都還算正常，進攻、得分、效率輸出都在水準以上，但太陽戰績就是拉不上來，戰力起伏難測，這得從太陽今年陣容組成和結構去看。

太陽今年10人主要輪換有六名低薪或底薪球員，他們是射手葛登、小前鋒歐柯吉、中鋒尤班克斯、後衛古德溫、前鋒渡邊雄太、小前鋒迪歐普。這些底薪和低薪球員幾乎都是各隊放棄的角色球員，功能性有，但很難成為主要陣容拼圖，除非有很大運氣和奇蹟 。

大量輪換低薪角色球員極大風險就是，一旦球隊出現主力傷病，球隊戰力和組合就會出狀況。太陽已經打完28場比賽，比爾開季以來已經缺陣22場，布克缺陣9場，杜蘭特缺陣4場，三大核心主力大範圍傷停，讓太陽更難磨合建立團隊。

太陽花了極大的代價才換來得分高手比爾，但他至今才打了6場比賽，實在是讓球迷非常擔心。 路透社資料照片

太陽欠缺正牌控衛

其次就是太陽陣中沒有一個合格控球，一個都沒有。太陽不是讓布克控球，就是交給比爾主控，更多是讓杜蘭特直接做為攻勢發起點，老射手葛登偶而客串控球。像太陽這樣一支陣容完全沒有組織、控球後衛的球隊，組成結構非常詭異。

明星級主力得分手代打控球，得分後衛客串控球，這就是太陽真實現況，靠著角色球員季初很多閃亮發揮，太陽還能維持五成以上勝率，但過去三周角色球員表現逐漸退燒，所有對手也逐漸摸透太陽打法和對位，沒有正牌主控發起攻勢、創造出手空間、串連球隊，為杜蘭特、布克減壓，太陽就很難打出更好團隊。

太陽陣中沒有正牌控衛來專職組織進攻，球隊攻勢在關鍵時刻容易出現停頓。 美聯社

太陽防守效率第18，接近後段班，進攻效率第14在中段班，攻防都不在精英級別，助攻、籃板、三分命中率都在中段班，失誤太多高居NBA第六，這就是六名低薪角色球員和沒有正牌控球可以看見的缺陷。

明年二月中球員交易截止日前，太陽需要儘快添加一名正牌控球，為杜蘭特、布克分攤壓力，有效組織、串連團隊，第二步就是禁區攻防，太陽需要提升鋒線強度和攻擊禁區火力，用籃板球和靠近籃下進攻控制比賽節奏。

擁有三巨頭的太陽，當然還有翻身機會，重新回到西區季後賽競爭行列，調整陣容、用人，補上一個正牌控球，太陽還是可以顛覆西區生態，讓ESPN預測成為空氣。