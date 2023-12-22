哈登融入後快艇完美轉型 三巨頭正構成西區巨大威脅

洛杉磯快艇近十場拿下九連勝，排名一路直衝西區第四，成為目前全聯盟最火燙的球隊。這兩個月來快艇的戰績如倒吃甘蔗，11月先是吞下六連敗，全月戰績僅5勝9敗，但這些敗仗並沒有白費，而是成為了快艇接下來的養分。

快艇團隊戰術的執行，球員間彼此配合的默契終在這一波9連勝中得到驗證，那些季初不看好哈登(James Harden)加入快艇的聲音消失無蹤。雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)、哈登三人組之間的合作足以被稱作被低估的三巨頭。三人的搭檔未必是各自有著多搶眼的數據演出，倒是為了團隊至上願意各司其職的作出貢獻，才是三巨頭合體話題背後最簡單也最難做到的細節。

畢竟歷史上有太多球星合體卻雷聲大雨點小的前車之鑑，看看光是今年季前被視為奪冠大熱門的太陽，就因為球員健康問題，始終無法以完整陣容迎戰，迄今還在西區第十掙扎。反觀快艇，雷納德、喬治、哈登，甚至衛斯特布魯克(Russell Westbrook)沒有太大傷病困擾的前提下，幾名成熟球星以戰養戰的磨合終於找出彼此舒服的搭配模式，讓球隊更有競爭力。

保持健康的雷納德仍相當恐怖，近十場28.7分6.1籃板3.7助攻，投籃命中率高達六成。至於本季新兵哈登(James Harden)則是在10餘場比賽中迅速地融入到快艇體系，帶來球團引頸期盼的化學效應。哈登本季場均17.1分雖為12年來新低，但是他對團隊的加分作用與個人效率的提升是有目共睹。 哈登本季兩分球與三分球命中率，分別以47.4%、42.9%，雙雙寫下15年生涯新高，同時單場失誤從上季在76人的3.4次降至2.3次，也是轉戰火箭接掌一哥時期以來的新低。

快艇前鋒雷納德(右二)除了2021-22球季因傷報銷外，近幾個球季也都是至少缺賽20場以上。但本季至今他不但全勤出賽，場上的攻守表現也全面恢復。快艇苦等他多年，終於要苦盡甘來。 美聯社

不黏球不硬打，懂得更聰明成熟去解讀球賽動態的哈登在場上就是替球隊加分，雖然他可能偶爾才能重現夢迴火箭時期那種得分王的打法，抑或者根本很難看到哈登再那樣的飆分。但是，現在的哈登給予球隊更安心的信任感，近五場球哈登出賽的正負值高達+20，助攻失誤比4.25，哈登已經完美轉型至團隊型球員，而不是仍以他就是個體系自居。

哈登的組織傳導能為雷納德、喬治解放進攻空間，三人之間持球與無球的轉換與分享，增添了快艇戰術變化的豐富性。更重要的是，哈登願意認清自己在快艇所扮演的角色，是能在短時間內和隊友配合得宜的關鍵。他的例行賽場均得分較過去下滑不打緊，在一些進攻選擇上更加合理，減少大量單打的支出，透過戰術掩護，隊友替他創造的機會接應出手，替他節省了體能的耗損，讓他能多些心思在防守與決勝節還有燃料能在場上一戰。

另外現在的衛斯特布魯克皆以替補出戰居多，數據上頂多也就是10分6籃板近5助攻的表現，但是他不僅是球隊重要的第六人外，也是帶動第二陣容不可或缺的發動機。這兩位多年老戰友聚首快艇，皆能以團隊為主，願意捨棄過往習慣，重新適應，調整出符合身處這個位置最合適的打法是最難能可貴的環節。

快艇本季翻身的契機就是從衛斯特布魯克(左)自願下放到板凳開始，他的犧牲讓三巨頭完美連線，而他也加深了球隊的板凳戰力。 美聯社

快艇的三巨頭組合，甚至是四星連線當時並不那麼被看好，但是輸出結果又不是只講求星度。彼此願意做出改變，幫助球隊補上缺乏的洞才是能創造正向效益的最好詮釋。

無論快艇這波連勝是否會斷在雷霆手上，快艇已經加速航行來到西區領先集團的競爭行列，只要主力球員保持健康，那麼構成西區威脅的恐怖快艇將會持續影響西區戰力版圖。

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