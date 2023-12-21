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勇士王朝瀕臨崩解危機 格林失控只是導火線

聯合新聞網／ 林煒珽
天下之事，常發於至微，而終為大患。從大前鋒格林(左)動輒暴怒，在場上失控頻率越來越高的情況來看，恐怕這是勇士大廈將傾的前兆。 歐新社資料照片
天下之事，常發於至微，而終為大患。從大前鋒格林(左)動輒暴怒，在場上失控頻率越來越高的情況來看，恐怕這是勇士大廈將傾的前兆。 歐新社資料照片

前幾天跟個勇士迷的朋友聊天，他還年輕，沒經歷過Run TMC的時代，因為柯瑞而支持勇士，他憂心忡忡地說：「我覺得勇士隊的王朝可能要結束了耶。」我只能安慰他，任何派對都有結束的一天，我支持的馬刺已經爛了好幾年了。勇士王朝真的要結束了嗎？我也認為如此，而且因素有很多個。

當然第一個就是嘴綠的失控。開季才兩個月，他就被第二次禁賽。如今的無限期禁賽，讓勇士掉入深淵中。聯盟許多人都跳出來說格林已經完全失控，或同情或嘲諷，但嘴綠實在前科累累，惡名昭彰，受害者從亞當斯、沙波尼斯、戈貝爾、畢爾等多人，甚至連同隊的波爾都難逃毒手。但勇士的處理方式卻讓人好奇，挨打的波爾被送走，打人的格林獲得四年一億美金的續約。這會給人傳遞一種怎樣的訊息？

格林近年來越來越自以為是，當他覺得敵隊球員犯錯而裁判漏抓時，他會全心全意糾結在這件事上。以11月28號，最後一場季中錦標賽，對上他們上季季後賽打到第七戰的國王隊，格林先是認為蒙克翻球，跟裁判嘮叨了快一分鐘，接著萊爾斯一肘打上格林下巴，倒地的嘴綠還被吹假倒，更讓他玻璃心碎滿地。直到他被換下場後，他向總教練柯爾，還有所有願意聽他講話的人抱怨，沒完沒了，直到球員發展教練凡瑞（Anthony Vereen）都受不了，叫格林閉嘴。兩人開始隔空開火，吵到連庫明加等人都要出來當和事佬。此時國王隊正在球場上面狂追猛趕，最後從落後24分變一分險勝。

格林不僅是常跟對手起衝突，他近來連隊友與教練都開始惡言相向，勇士長期縱容他的結果，讓他越來越像個球場上的無賴。 美聯社資料照片
格林不僅是常跟對手起衝突，他近來連隊友與教練都開始惡言相向，勇士長期縱容他的結果，讓他越來越像個球場上的無賴。 美聯社資料照片

勇士在近九年內拿過四次NBA冠軍，六度打進總決賽，五次單季57勝以上，核心班底就是柯瑞、湯普森和格林三人。從2012/13賽季起，這三人如果同時上場，例行賽戰績是399勝143敗（勝率7成38），如果把季後賽也算進去，是497勝189敗（勝率7成26）。不過這三人合體今年的效率卻顯著下滑，去年這三人組在場上的正負值是＋4.4，本季降為-1.6，也就是說這三核心一起上場，對勇士隊卻是負分。如果換成五人陣容，勇士隊預計的先發五人：柯瑞、K湯、嘴綠、維金斯加魯尼，居然是-2.1。原本該是勇士隊的資產，卻意外成為負債。

他們除了建立起大三分時代的典範，勇士王朝的另一項武器是防守。在奪冠的四季中，他們有三次防守效率排名全NBA前兩名，但今年他們的防守卻在聯盟處在後段班，以往引以為傲的抄截、折射（deflection）數據都掉到中後，欠缺在比賽關鍵期上緊大鎖的能力，讓勇士今年常常出現下半場遭逆轉的戲碼。

格林(右)過去在場上一直是浪花兄弟的好幫手，但本季他們三人一起打球時的表現是越來越差。 美聯社資料照片
格林(右)過去在場上一直是浪花兄弟的好幫手，但本季他們三人一起打球時的表現是越來越差。 美聯社資料照片

勇士老闆萊卡布（Joe Lacob）這季要付出史無前例的四億美金薪水（包含豪華稅），但換到的卻是一支戰績13勝14敗的球隊，在5勝1敗的開局後，最近21場比賽只贏了8場。勇士隊最大的問題在於核心球員的老化，而制服組遲遲未能成功換血。勇士隊開季的平均年齡為28.5歲，是三十隊中第三高齡。柯瑞雖然已經35，但功力絲毫未減，依舊是聯盟中最難守的人之一，但33歲的K湯卻光速衰退，上季還成為史上第三位單季投進300顆三分球的人，本季卻創下生涯最糟的命中率，打的信心全失，在合約最後一年打成這個樣子，讓他的未來徒增變數。籃球公務員維金斯在22年季後賽中的復活早已成昨日黃花，本季平均12.6分的得分，是生涯最低的一年，雖然他才28歲，但卻老態龍鍾，甚至被貶至板凳，被庫明加取而代之。

勇士前鋒維金斯(右)才28歲，但近幾季的表現已經是一直持續在下滑，本季更出現斷崖式的崩跌，實在是相當離譜。 美聯社資料照片
勇士前鋒維金斯(右)才28歲，但近幾季的表現已經是一直持續在下滑，本季更出現斷崖式的崩跌，實在是相當離譜。 美聯社資料照片

即使格林結束禁賽，重回球場，勇士隊的沈痾還是看不到解方。在最近15至20場比賽中，如果勇士隊還無法撥亂反正，到了一月底，接近球員交易大限時，第一年接掌勇士制服組的小鄧李維（Mike Dunleavy Jr.）可能得做出抉擇，勇士隊是否該重建了。

NBA專欄 NBA 勇士 柯瑞 湯普森 格林 波爾 維金斯

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