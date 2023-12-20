中職／海歸球員掀選秀波瀾 悍將、雄鷹篤定吞大補丸

台鋼雄鷹挑選戰力外球員，陳俊秀改披黃金戰袍，加上自由市場仍有許多好手，中華職棒休賽季罕見地異常熱絡。最新大戲則是明年季中選秀的順位抽籤，雄鷹抽到第2順位，代表富邦悍將守住狀元，第3至第6順位則依序為中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍。

這次順位抽籤備受矚目，主要在於目前已經有兩位旅日球員吳念庭及張奕將會投入選秀。其中張奕已隨台鋼參加冬季聯盟賽事，自春訓到選秀會前，兩位預料都會與中職球隊簽下自行培訓合約，維持手感並讓球隊就近觀察。還有一位可能的大物球員，則是今年還在大聯盟有出賽紀錄的張育成，若無大聯盟及日職一軍合約，他就會回國打球。

富邦悍將守住狀元籤，將會有兩種選擇，他們可比照江少慶模式，期待或勸說張育成返台發展。當然球迷無疑會希望張育成能夠繼續在國際舞台發展，但他的身手絕對會讓悍將垂涎三尺。在打擊方面，雖然選球能力是他被認為有待改善的部份，但他具有很好的力量，只要不亂調整被弱化，面對中職應該可以像經典賽般替球隊帶來更兇猛的攻擊火力。最重要的是他算是內野活棋，尤其他在美職最常守的游擊防區是富邦多年的痛，張育成若加入悍將，無論攻、守都將升級，有機會網羅他當然不會放過。

明年潛在旅外歸國球員中，張育成是資歷最好又最年輕的一位，他能打又能守，富邦一定會竭盡所能說服他回國發展。 路透社資料照片

之前張育成尚未表達意向，富邦早在吳念庭決定回國時就曾表達興趣。吳念庭在日本職棒的問題，同樣是選球能力有待加強，他也有被看好的攻擊火力，還有「得點圈之鬼」稱號，是常常壘上有人卻常打不回來的悍將打線最需要的人才。防守上他內野四個位置都可以守，大多以邊角為主，由於悍將一、三壘近年選入太多年輕好手，因此他必須加強中線守備，攻、守都有好表現才可幫富邦加分。

台鋼雄鷹明顯走日系路線，旅日的吳念庭及張奕應該都會被列入考量，吳念庭的部份當然較為被動，必須先看悍將的選擇。一般認為雄鷹打線是外野有經驗、中線有潛力、邊角待加強，而吳念庭主力在一、三壘，加上可將中心打線延續，是台鋼亟需的人選。而且雄鷹領隊及教練團與吳念庭都熟識，他們同樣早已表達有興趣網羅。

吳念庭的內野守備及打擊火力可滿足富邦及台鋼的需求，預料將會是前二順位的熱門人選。 聯合報系資料照片

張奕同樣是旅日歸國，他是日職首位「棄打從投」的育成選手，更在2019年12強賽一戰成名，被譽為韓國隊的惡夢。無奈他因為肩傷不但無緣經典賽國手，今年5月2日賽後就再沒有登上日職一軍。他回台後來到冬盟比賽最快球速148Km，比日職時期少了10Km，但仍有一定的球威。若張育成明年仍未歸國，吳念庭被悍將挑走，張奕只要沒有傷勢疑慮，無論定位為先發或牛棚，台鋼對他應該還是會有興趣。

第三順位的中信兄弟就只能說「幸好」，他們本來不太可能選進前教頭吳復連之子吳念庭。主要是除非碰到傷兵潮，或是像今年全隊陷入低潮，否則他們內野已有眾多好手，根本不需要花首輪籤補強。至於張奕，恐怕就是要看他的恢復程度，中信急需的是先發投手人選，若能勝任當然不用猶豫，但若只能放在牛棚，黃衫軍同樣不缺，因此說不定他們將會從潛力新人著手。

至於統一獅、樂天桃猿及味全龍，比較有機會選入的大概只有張奕。統一及味全都是牛棚大將被擴編選走，樂天改走極端日系風格，因此對他應該都會有興趣。不過當然張奕需要在上半季的二軍賽事中，證明自己肩傷無慮。

張奕有肩傷疑慮，恐怕會影響他的選秀順位，如果他確定還能先發，將會是搶手貨，若只能待牛棚，各隊可能就會較為猶豫。 聯合報系資料照片

吳念庭及張奕已確定投入明年選秀，富邦及台鋼都將可補到其中一人，另外的變數則是張育成或是如黃暐傑等潛在人選，預料將會是下季的大戲。若好手太多，各隊恐怕會循2021年模式，先搶人並簽下自行培訓合約，表達默契及提早運作，明年上半年將有機會掀起一番波瀾。