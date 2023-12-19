日職／莫以成敗論英雄 王柏融、吳念庭雙至寶最讓球迷感動

今年季後發生一波台灣旅日球員返鄉潮，先是張奕在10月初被西武戰力外，隨後在11月中的測試會結束後，表明將回台繼續球員生涯；接著是同在西武的吳念庭，12月頭一天無預警地宣布要離開日職，同樣回台灣打球；最後是各界都在關心火腿是否會再續約的王柏融，11月中也突然決定離開日本，他在12月初確定回台加入交易到議約權的台鋼，並於12日舉辦加盟記者會。

張奕是16年歐力士的育成第一指名，19年才在一軍初亮相，表現較佳的一季則是在22年，該年後援出賽15場，防禦率僅有2.38，也因為穩定的表現讓他成為交易補償人員來到西武，但今年球季只出賽5場，防禦率高達9.0，雖然在日本唸書的他不佔外國人名額，但這樣的成績仍無法讓他繼續留在日職。

也是從高中時期就在日本就學的吳念庭，15年大學畢業後在第7輪被西武選進，前幾年同樣在一軍沒有太多上場機會，直到21年才在一軍較固定地出賽，該年出賽生涯最多的130場，首度達到規定打席數，101安打也是首度單季百安，另外還有10轟，但隔年出賽數銳減，今年更只有41場出賽，在不到100個打席的狀況下，打擊率僅有2成05，儘管競爭對手的打擊數據也不甚理想，但他已明顯不在監督戰力規劃內，趁還年輕自請離團回台尋求更好的發展機會。

吳念庭在12月1日公開宣佈離開西武，接下來將返回台灣繼續打球。 擷圖自西武獅官方X影片。

至於更受矚目的王柏融，18年底從中職的Lamigo離開，風光加盟日職的火腿，日職5年中出賽場次最多的是21年的95場，打席則是首年的340個，今年則是在最後期限前壓線升成正式球員，8月後出賽20場，雖然有全壘打紀錄，但打擊率只有2成38，另有5分打點，季後即使火腿有意與其續約，王柏融仍決定告別日職，返台加入台鋼。

台鋼日前為王柏融(左)召開加盟記者會，正式宣告大王回歸，王柏融也赴冬盟戰場為隊友加油。 圖／台鋼雄鷹隊提供

總結3人在日職數年的打拼成果，張奕49場出賽，4勝9敗、5.32防禦率；吳念庭382場出賽，2成24打擊率、220支安打、16轟、108分打點；王柏融5年打出2成35打擊率、169支安打、15轟、97分打點的成績，雖然都不算優異，但在場內外都留下值得回憶的紀錄時刻，尤其是吳念庭及王柏融在21年球季的表現。

該年2人開季都從二軍出發，但在季初就先後被拉上一軍，吳念庭在3月底的首場出賽就打出個人日職生涯首轟，之後得點圈打擊率超過4成，被封上「得點圈之鬼」的稱號，6月中首度扛第4棒，7月獲得監督推薦參加明星賽，百安、10轟也都達成，這一年對於西武或是吳念庭本身都是收穫滿滿的一季。

吳念庭在21年球季首度打出10轟、百安，日媒也以台灣至寶稱呼。 擷圖自自太平洋聯盟TV影片

王柏融則在4月底因中心打者狀況不佳而升上一軍，主要以DH為主，到球季前半段的7月結束，共打出全隊次多的6轟及26分打點，即使後半季打擊狀況下滑，不過在9月對軟銀也創下猛打賞外帶單場5打點的紀錄，對於當年火力十分薄弱的火腿打線來說有相當的幫助。

當年是新冠肺炎爆發的第2年，在疫情反覆來襲的那段時間，吳念庭及王柏融不約而同交出精彩的表現，雙雙引起日本媒體的熱烈報導，都以台灣的至寶來稱呼他們，在台灣更是激勵了許多球迷，彷彿重現多年前全民早起看王建民的盛況，替當時的台灣帶來了一股正面的力量，讓球迷們紛紛稱讚真是太好了。

即使火腿及西武已是台灣球迷非常熟悉的隊伍，但王柏融加盟、吳念庭好打，連帶讓更多台灣球迷因此更加了解日職，相對地也有許多日本球迷因此知道台灣及中職，如今3人回台發展，除了已再度刮起的大王旋風外，另2人雖尚須經過選秀才能決定未來效力的新東家，不過王柏融回歸的表現、吳念庭及張奕的動向都是明年球季期待的焦點。