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白爛交易讓巫師生了重病 波爾大頭症恐怕是沒藥醫

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
巫師季前是用了保羅才換來射手波爾(中)，對他是寄予厚望，但他本季至今的表現卻與之前在勇士時差了很多，與隊友的配合也是很不理想，讓巫師現在成為全聯盟第二爛隊。 美聯社
巫師季前是用了保羅才換來射手波爾(中)，對他是寄予厚望，但他本季至今的表現卻與之前在勇士時差了很多，與隊友的配合也是很不理想，讓巫師現在成為全聯盟第二爛隊。 美聯社

自認是巫師老大，甚至沒把隊友、教練當一回事的後衛波爾( Jordan Poole)，大頭症看來是沒藥醫。這也讓巫師戰力、戰績每況愈下，4勝21敗東區倒數第二，目前看起來巫師攻防、體系、未來球星都毫無起色，今年夏天三筆重建交易都沒能為巫師帶來立即性改變和提升。

第一筆是巫師送出波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)，換來蓋里納利(Danilo Gallinari)、莫里斯(Marcus Morris)、卡菲(Amir Coffey)三名前鋒和快艇首輪30號籤。

巫師第二筆送出三屆全明星29歲得分後衛比爾(Bradley Beal)，收進38歲老後衛保羅(Chris Paul)、後衛夏梅特(Landry Shamet)和至少四個次輪籤+多個選秀權互換。

送走兩名球隊台柱球星波爾辛吉斯、比爾，巫師繼續盤整重建，第三筆交易又立刻送走保羅，從勇士換來波爾、小鮑德溫(Patrick Baldwin Jr.)、羅林斯(Ryan Rollins)三名年輕球員。波爾2022年夏天剛與勇士完成四年1.4億美元續約，新合約從2023-24年球季開始。

波爾辛吉斯、比爾上季都是場均至少23分球星，但巫師收進的年輕球員都不是樂透區新秀，拿回首輪籤太少，換來的球員不是高齡就是衰退、擠不進輪換角色球員。其中最有價值和帶隊能力保羅還被巫師當做籌碼，拿去勇士換來上季場均20分，年僅23歲射手波爾。

看波爾辛吉斯目前在塞爾蒂克打得虎虎生風，巫師用他換來的球員卻是乏善可陳，這筆交易真的是虧到爆了。 美聯社
看波爾辛吉斯目前在塞爾蒂克打得虎虎生風，巫師用他換來的球員卻是乏善可陳，這筆交易真的是虧到爆了。 美聯社

巫師徹底打破完全重建 今年球季表現遠不如預期

1、波爾場均17分，投籃命中率4成15，三分命中率3成，得分、投籃命中率、三分命中率都寫下近三年生涯最差。自認為巫師是他的球隊，波爾不但氣焰囂張自恃過人，甚至連巫師教練小安索都被波爾當做小弟。小安索在暫停時交代球員比賽細節、畫戰術，波爾卻在遠遠一旁生氣，向隊友狂噴「這是我的球隊」，根本沒把教練擺在眼裡。

2、三筆交易換來的新球員，夏梅特每場替補16分鐘，蓋里納利每場替補15分鐘，勉強進入輪換陣容，但也只是二線替補。大多數透過今夏三筆交易新進球員根本沒派上用場，未來更難成為主力。

3、今夏三筆交易巫師只拿到一枚首輪籤，一堆次輪籤，換進來的七名球員都只能打二線替補或裁人，只有波爾成為主力，但表現還是生涯三年來最差。用波爾辛吉斯、比爾兩個咖，加上保羅一個有價值老將，卻只能釋放薪資空間，沒辦法換來4-5個首輪籤和更多年輕、潛力新秀，巫師重建選擇和決策都是滿滿錯誤。巫師球迷甚至開批「巫師今年夏天根本就是為交易而交易，毫無遠中近程戰略和應變對策，簡直自掘墳墓。」

4、12月18日NBA最新攻防進階數據，巫師防守效率排名30(倒數第一)，籃板球排名30，不會防守，籃板最後，教練給球員太多自由發揮空間，但團隊體系和贏球武器卻沒能定型，巫師團隊戰力岌岌可危。

巫師目前最大的問題是防守爛到極點，常常看到球隊早早就被打爆，主力先發也提前被換下場看戲的慘況。 美聯社
巫師目前最大的問題是防守爛到極點，常常看到球隊早早就被打爆，主力先發也提前被換下場看戲的慘況。 美聯社

巫師目前得分王是庫茲瑪，場均23.1分、6籃板，投籃命中率4成7，三分命中率3成6，都在水準以上，波爾在戰績這麼差、體系完全自由球隊裡都刷不出數據，巫師如果決定在明年二月以前交易波爾也不會太意外。

波爾的進攻、投籃和持球能力、手感宛如絲綢，曾經讓人無比讚嘆，但離開勇士不到半個賽季，波爾大頭症已經在巫師搞得天怒人怨，球迷錯愕，教練無言，隊友傻眼，誇張言行和球場表現完全失去說服力，巫師今年夏天重建工程所犯的失誤簡直錯上加錯。

沒有了勇士的作戰體系幫他製造機會，波爾在巫師就顯得相當平庸，但糟的是他還自以為很厲害，隊友都快看不下去了，或許他現在很需要格林的「還我漂漂拳」。 美聯社
沒有了勇士的作戰體系幫他製造機會，波爾在巫師就顯得相當平庸，但糟的是他還自以為很厲害，隊友都快看不下去了，或許他現在很需要格林的「還我漂漂拳」。 美聯社

真心為華盛頓球迷感到悲傷，巫師這次重建恐怕遙遙無期，時間會拉很長很長，巫師很難撥雲見日。

NBA專欄 NBA 巫師 波爾 比爾 保羅 波爾辛吉斯

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