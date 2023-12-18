張育成重返無望後 誰會是大聯盟台將下一人？

套句詩人的話：今年冬天，大聯盟的天空非常「亞洲」。

除了大谷翔平還有誰能在一天之內震驚世界兩次？大谷跟道奇簽約雖不值得大驚小怪，但道奇端出的10年7億美金確實空前絕後。就在球迷張大的嘴巴還來不及闔上之時，大谷合約中更空前且八成會絕後的延遲給付方案曝光了——原來接下來十年大谷每年領的竟然不是7000萬，而是只有區區200萬。我們只能說：「可以，這很大谷」。

就在其他隊球迷還在為大谷的談判之門關上而感傷，進擊的巨人則選擇另開一扇來自東北亞的窗。他們與綽號聽起來十分鄉民的「風之孫」李政厚簽下6年1.13億美金的長約。儘管李政厚的合約與大谷相比無疑小巫見大巫，但也創下了韓職球員入札的最高紀錄。

韓職培證英雄球星李政厚(左)與巨人簽下6年1.13億美金的長約，這讓明年在大聯盟開季的南韓球員將有金河成、崔志萬、裴智桓、柳賢振、李政厚等5位之多，台灣球員卻可能要掛蛋了。 歐新社

那麼問題來了：同樣位於亞洲且實力名列世界五強（至少照WBSC世界排名是如此）的台灣球員如今安在？只見上一季打到一半被紅襪丟到棄權名單的張育成多半只能轉換跑道，其他旅美小聯盟球員能否適時補上則仍是未知數。自張育成在2019年6月升上大聯盟後，已經長達四年半沒有任何一位小球員能繼之而起成為第17位台籍大聯盟球員，而明年很可能就將成為大聯盟二十多年來第一個看不到任何台灣球員的球季。

傳統的旅美「升遷管道」青黃不接。另一方面，由於中職直到2019年3月才跟大聯盟簽訂入札協議，目前還看不到任何中職球員透過入札挑戰大聯盟也就不足為奇。但值得憂心的是，除了中職球員透過入札赴美第一人仍遙遙無期外（透過其他管道則已有倪福德的先例），業餘小球員被美職球隊網羅，在農場逐級爬升走上大聯盟的道路也已出現斷層。

今年一共有多達17名旅美台將在小聯盟奮鬥。其中既有張育成這樣打滾多年的老球皮，也有流星般曾短暫在大聯盟短暫出賽的黃暐傑，但更多的則是近兩年赴美的職棒新鮮人。像是前年底與運動家簽約的莊陳仲敖、去年初加盟海盜與響尾蛇的張弘稜及林昱珉等人。而今年更是旅美小將的豐收年，光是一二月就有一口氣有潘文輝、李晨薰及沙子宸三位投手被大聯盟球隊相中，緊接著在六七月又有林盛恩及林振瑋「雙林」加盟紅人與紅雀。

潘文輝殺費城人隊1A出賽時曾飆出159公里火球，潛力非常被看好，但想要上大聯盟可能還需要好幾年。 聯合報系資料照片

光是這些初出茅廬的小球員就佔了旅美小聯盟球員的將近一半名額。他們目前球齡頂多只有兩年，少則像林盛恩只有半年的新人聯盟資歷，照理說短時間內根本與大聯盟沾不上邊。但在這之中卻出了林昱珉這位兩年之內從新人聯盟連升三級的超級跳級生。今年剛年滿20歲就升上2A的林昱珉不僅一度成為全2A最年輕的投手，而且在響尾蛇農場的新秀排名也節節高升，目前已晉升到第四位。根據最新球探報告，明年預計還是會從2A出發的林昱珉被看好能在2025年升上大聯盟。不過如果他能像之前一樣超前進度，甚至有機會打破王維中所保持的最年輕升上大聯盟紀錄（21歲又354天）。

跟林昱珉同樣被看好能在2025年升上大聯盟的旅美小將還有海盜內野手鄭宗哲。今年也從高階1A升上2A的鄭宗哲目前被列為海盜農場新秀第17位。儘管身材並不高大（身高170公分），鄭宗哲的打、跑、守都獲得相當不錯的評價，球季結束後還被海盜選入40人球員名單。換句話說，新球季鄭宗哲隨時有機會一步登天成為下一位大聯盟台將。

鄭宗哲在今年亞運棒球賽守表現都精彩，讓球迷印象深刻。由於他在季末被列入海盜隊40人名單中，正是下一位最有機會站上大聯盟的台灣球員。 聯合報系資料照片

除了鄭宗哲之外，同樣被選入40人球員名單的還有巨人隊投手鄧愷威。但由於年滿25歲已不在潛力新秀之列，鄧愷威很可能即將面臨不成功便被釋出的命運轉捩點。至於其他同樣被評為有機會在2025年升上大聯盟的海盜投手陳柏毓及老虎內野手李灝宇由於今年都只打到高階1A，大聯盟對他們來說顯然更加遙遠。

而這些，就是當今旅美球員中最有希望進軍大聯盟的全部。相信明眼人都能看出，如今旅美球員當然無法與當年開闢新天地的陳金鋒、曹錦輝、郭泓志以至於王建民的盛況相比，甚至他們將來成就能否跟近幾年海歸的胡智為、林子偉等人相提並論也還是個問號。與此同時，赴美的日韓年輕球員正如過江之鯽。台灣球員望塵莫及的不是只有像大谷那樣不世出的球星或山本由伸等級的王牌投手。大聯盟球隊給予韓職球星金河成與李政厚的肯定，同樣令台灣球員望洋興嘆。

或許有人會說：別忘了今天帶領響尾蛇打進世界大賽的新人王卡洛爾（Corbin Carroll）也有一半的血緣來自台灣。但說穿了卡洛爾終究是土生土長的美國人，就連他的母親也是四歲就被雙親帶到美國，而且卡洛爾這輩子就只有13歲那年短暫來過台灣。

響尾蛇二壘手卡洛爾剛獲得國王新人王獎項，雖然他有一半台灣血統，但畢竟不是在台灣土生土長的球員，實在無法成為台灣之光。 法新社資料照片

或許是因為近年來中職持續蓬勃發展從四隊擴增到六隊，提供有志於棒球的年輕人更廣闊的舞台，因此許多有才華的球員最終都選擇投身國內職棒。但球員們不斷追求更高層級的挑戰並且獲得成功，顯然更能促進棒球發展的正向循環。過去二郭一莊在日本職棒取得的成功，到王建民造成的萬人空巷盛況，都是驗證這一點的最佳範例。唯有更多土生土長的台灣球員繼續在大聯盟發光發熱，國內棒球發展才能持續不斷向上並且與世界接軌。