押寶痛痛人葛拉斯諾 道奇投手陣容的一場豪賭

洛杉磯道奇隊豪擲10年7億美元延攬當今世界上最好的球員大谷翔平，除了豐厚報酬外，還許了這位二刀流一個冠軍承諾。目前觀之管理層誠意，同一天就完成一筆重大交易，從坦帕灣光芒隊換來投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），外加瑪格（Manuel Margot）當配菜。消息傳出不久，葛拉斯諾和道奇隊又達成延長合約簽署，為期5年高達1.35億美元，他能否走出痛痛人陰影並成為正港王牌值得觀察。

葛拉斯諾是2011年經選秀第五輪被匹茲堡海盜隊延攬，直到2016年7月7日晉升大聯盟。他的新人先發比賽投了5.1局丟4分、被敲3支安打外加兩次保送，第二次先發扔3局就受傷離場，7月23日以救援投手重返大名單、9月25日再次先發，總計23.1局貢獻0勝2敗、防禦率4.24。次年也就是2017年，葛拉斯諾擠入先發輪值，同年6月又被下放小聯盟結束球季，2018年轉任牛棚待命。

換東家就換個手氣，葛拉斯諾2018年7月31日被送到光芒隊，立即成為固定的先發輪值。共計11次先發的防禦率為4.20，共投了55.2局奪64次三振。2019年破繭而出，以5勝0敗、防禦率1.75大殺四方，奪下4月美聯最佳投手，5月10日先發意外拉傷手臂、同月26日進60天傷兵名單，9月回歸先發4場都撐不到5局。休息大半年恢復元氣後，2019年以6勝1敗、防禦率1.78共投了60.2局、2020年縮水球季吃下57.1局、防禦率4.08、2021年扔了88局後就進手術房維修，2022整年幾乎都在養傷狀態，直到2023年傷癒復出有回春的成績。

葛拉斯諾(左)在2020年的世界大賽兩度對上道奇的克蕭(右)，結果都吞下敗仗。 2020 Topps Bunt球員卡

葛拉斯諾現年30歲，若維持健康是少數的頂尖投手，但如前所述一直與傷痛搏鬥。韌帶移植手術康復後，2023年球季三振過聯盟三分之一的打者，K/9值達12.15、投手獨立防禦率（Fielding Independent Pitching, FIP）2.91美聯排第二位，身手與葛雷（Sonny Gray）、高斯曼（Kevin Gausman）在伯仲之間。再回溯至2021年球季手術之前，他2.77的投手獨立防禦率以及2.66防禦率更搶眼，可惜只投了88局，否則該年塞揚獎可望手到擒來。

來自加州聖塔克拉瑞塔的葛拉斯諾，為何吸引道奇和大谷翔平目光？身材是一大優勢，6呎8吋的身高，從投手板跨步的距離達7.5呎為聯盟之最。快速直球來到每小時96至97哩，還有高水準的滑球和曲球。其中，他的滑球 Statcast數據顯示均速約93哩，曲球具有優越的垂直變化。葛拉斯諾很少拿變速球應敵，且生涯數據左右打者的差異不大，除了上一季復出對付左打者有點顛簸。

葛拉斯諾另一隱憂是耐投性，2023年球季一共吃掉120局，已經是2016年出道後的次高水平，僅次於菜鳥年140局。這讓道奇隊新一季的先發輪替陣容，再添一位從傷病中恢復的投手。葛拉斯諾到底能做出多少貢獻、吃多少局數仍為未定之天，關鍵是雙方合約長達5年，屆時他已經是投手高齡35歲，能殘餘多少戰力值得關注。所以，交易葛拉斯諾的確有幾分豪賭意味，未來5年內只要有1年拿出「王牌」身手，而非泛泛之輩的話，就有機會替洛杉磯帶入一座冠軍獎盃。

葛拉斯諾傷癒復出後，在2023球季表現搶眼，數據與昔日顛峰相去不遠，只要能保持健康，新球季應該能填補道奇隊的先發輪值。 美聯社資料照片

在我觀察，自2019年以來他因各種手臂傷勢休戰，還是投手最具產能的年齡段，也就是25到29歲階段，這段時間平均吃下約65局。上一季雖有21次先發，但葛拉斯諾結束球季的原因是左腹肌二級拉傷。我們假設2023年數據是道奇簽約基本盤，2024年要達到同一水平不簡單，我們也不必期待他能有30次先發、180局的王牌等級表現。只能說，希望我這次預測是錯的！道奇隊此番承擔很高的風險，買入大聯盟最優秀卻也是最不可靠的先發投手，道奇球迷們一起集氣祈禱葛拉斯諾回春吧！