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日職／成功打造自家億圓男 猛虎旋風仍有好光景

聯合新聞網／ Hiyan
佐藤輝明今年打出生涯最佳的24轟、92分打點，年僅24歲年薪就大步躍升到1億5,000萬。 擷圖自阪神虎官方推特
佐藤輝明今年打出生涯最佳的24轟、92分打點，年僅24歲年薪就大步躍升到1億5,000萬。 擷圖自阪神虎官方推特

阪神虎隊今年風光至極，不僅奪下2005年之後、相隔18年的中央聯盟優勝，接著打敗歐力士猛牛隊奪下日本一總冠軍，甚至是隊史自從1985年之後、相隔38年的偉大成就。

回歸第一年就奪冠的65歲老監督岡田彰布被視為第一功臣。他調兵遣將、洞悉人心的功力，將阪神虎隊推向最高峰。另一方面，阪神虎隊的主力選手經驗、技術正值高峰，配合上岡田彰布的巧妙運用，合而為一也是關鍵。

攤開阪神虎隊目前的先發主力野手，大山悠輔（28歲）、近本光司（29歲）、中野拓夢（27歲）、佐藤輝明（24歲）、坂本誠志郎（30歲），都在30歲左右，最年長的主力球員梅野隆太郎也不過才32歲。主力先發投手方面，大竹耕太郎（28歲）、村上頌樹（25歲）、伊藤將司（27歲）也跟主力野手相同，大約在30歲前後，等於是選手最顛峰的年紀。西勇輝印象中已經相當資深，其實他也不過33歲，守護神岩崎優今年也才32歲。因此一般預料，阪神虎隊靠這一批主力還可以主宰中央聯盟一段時間，甚至開創另一個新的王朝都不會讓人感到意外。

另一方面，隨著奪冠的慶祝行情，這一批主力選手的身價也跟著水漲船高。這個季後，佐藤輝明（6,500萬→1億5,000萬）、伊藤將司（8,000萬→1億6,000萬）、中野拓夢（8,000萬→1億5,000萬）相繼成為新的億圓男。加上之前的近本光司、大山悠輔、梅野隆太郎、西勇輝、岩崎優、岩貞祐太、青柳晃洋等主力身價都上億，2024年球季將會有10名年薪破億的選手。

大山悠輔是阪神優勝的四番，並以0.403奪下最高上壘率獎項，新球季年薪來到2億8000萬日圓。 擷圖自阪神虎官方推特
大山悠輔是阪神優勝的四番，並以0.403奪下最高上壘率獎項，新球季年薪來到2億8000萬日圓。 擷圖自阪神虎官方推特

日本職棒史上單支球隊擁有最多「億圓男」是2005年的讀賣巨人以及2018年軟銀鷹隊，皆為14人。阪神虎隊史上則是2004年以及2009年最多，都是10人，這一次可說是追平隊史紀錄。不過比起2004、2009年的狀況，明年最大的不同是除了西勇輝是以FA轉隊加入的選手之外，其餘皆為阪神靠自己選秀挑進來再加以培養成功的選手。而大約20年前，當時的高薪族則以金本知憲、伊良部秀輝、下柳剛等FA轉隊選手居多數。從這一點可以看得出來，阪神虎球團這幾年立推自家選手的育成路線逐漸開花結果。而省去在FA市場上砸大錢，轉為給予陣中表現優異的選手們大方調薪的空間，形成了球隊內部一股正向循環。

另外，阪神虎隊2023年球季主場平均觀眾人數達到相當驚人的41,064人，不僅是NPB全12球團第一，也是唯一平均超過4萬人的球隊。球迷的熱情捧場，為球團帶來龐大的票房收入，轉作為選手提升待遇以及環境。今年他們照例還是不會投入FA市場，顯見對現有戰力的自信。阪神的「猛虎旋風」預料還有好幾年的好光景。

棒球專欄 日本職棒 阪神虎 佐藤輝明 大山悠輔 中野拓夢 青柳晃洋

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