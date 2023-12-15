卡森斯球賽統治力更勝魔獸 衝擊台灣職籃力度更強

「表弟要來了！」這是近兩天讓台灣籃球迷最為之興奮的一句話。繼去年魔獸霍華德(Dwight Howard)在台灣成功掀起的籃球浪潮，傳聞指出台啤永豐雲豹已準備迎接另一位NBA球星來台颳起旋風。

消息指出，此人正是被球迷習慣稱做「表弟」的卡森斯(DeMarcus Cousins)。33歲的卡森斯最後一次於NBA出賽是在21-22球季，共替公鹿和和金塊出賽了48場，就此沒有再獲得球隊青睞，與NBA漸行漸遠。雖然如此，卡森斯的身體與球技狀態仍保持得不錯，等待重返NBA機會的同時，也在今年轉戰波多黎各職籃，繳出20.4分11籃板4.5助攻，也前往中國打野球表演，商業活動等。表弟願意踏出美國本土，並遠赴亞洲，想必讓加盟台灣職籃的真實性大增。台啤永豐雲豹高層也證實雙方的確還在洽談細節中，更加讓人期待曾是美國本土最強中鋒的卡森斯前來獻技。

卡森斯是2010年NBA選秀大會的首輪第五順位，其生涯11年，共計出賽654場，場均19.6分10.2籃板3助攻。他在2015到2018年更連續四度入選明星賽，兩次年度第二隊，更在2014西班牙世界盃與2016里約奧運都代表美國隊奪下金牌。卡森斯的全盛時期說是當代最強的傳統中鋒一點都不為過。只是當時年輕的他擁有聯盟著名的火爆脾氣與剽悍球風。他這身高噸位在全盛期兇起來，恐怕現代的格鬥家格林(Draymond Green)都難以阻擋。

卡森斯曾跟著勇士打進總冠軍賽，可惜球隊最後輸給暴龍。不過他曾是2016年里約奧運美國男籃代表隊成員，打出場均9.1分、5.8籃板、1.6助攻的成績，最後順利贏得金牌。 歐新社資料照片

卡森斯擁有集低位單打，中距離投籃於一身的進攻技術，他強壯的身體素質更是讓他在二波衝搶相當有利，生涯前五年連續四個賽季場均進攻籃板在3.1個以上。只是年輕的他有著剽悍球風的同時也以火爆脾氣著名，多少影響他在場上的犯規控制與解讀比賽的判斷，使得他一直無法將個人與球隊都帶往更高的舞台。

卡森斯生涯一直到2018-19身披勇士戰袍才初嚐季後賽滋味，總計為勇士、快艇、金塊打過三次季後賽，共計20場球，多半替補上陣平均約12.4分鐘，繳出8.4分3.5籃板。他在2019-2020年因十字韌帶傷勢報銷，傷後體能爆發力大減，加上移動速度與體重的受限，使得強力中鋒派的卡森斯威脅性驟降，也逐漸跟不上NBA流行的快節奏打法。

卡森斯在2020到2022兩年中換了四套球衣，打過火箭、快艇、公鹿、金塊。這時期的歷練讓他難熬，卻也磨掉了他的尖銳，火爆脾氣收斂許多不說，開始用腦打球，用心解讀比賽，雖然沒有了強力打法，但傳球視野，投籃射程都更加全面。雖然只是替補，亮相時間有限，但卡森斯受惠於金塊的團隊素養幫助下，最後一季在金塊31場的表現換算成每36分鐘的話，可拿下23.1分14.4籃板4.4助攻，這可是超越他受傷前待在勇士的水準了。

卡森斯(左)脾氣火爆，生涯三度成為聯盟最多犯規王，尤其是首季繳出驚人的332次犯規，而且被判犯規後更容易抓狂，帶給球隊很多麻煩，可惜他在生涯後期轉戰金塊才變得較為冷靜。 歐新社資料照片

對自己相當有信心的卡森斯，過去兩年也相當不解，替自己忿忿不平著為何沒有NBA球隊願意給他一份工作。但這情況其實就和魔獸霍華德一樣，本身的球風已經和多數球隊的風格不符，移動速度與體能也不堪負荷連續高強度的征戰，即便願意領著老將底薪坐板凳，但球團何不將空出來的位置用非保障約買希望，有機會發掘各路人馬或者培養年輕球員呢？既省營運成本又能買未來的做法，於在商言商的NBA早已實屬常見。

來到海外，台灣職籃相信會是卡森斯從新感受球賽魅力與球迷熱情的所在。如同去年魔獸颳起的旋風，也許這回表弟的到來驚喜感將不如魔獸降臨時，但對於球賽的實質影響力，我認為將更勝之。

表弟比魔獸更年輕，體型更加碩大，在強度不若NBA的對抗中，只要他願意打，相信他必能展現全能身手。表弟能運球推進，三分球出手，中距離投籃等等的自主性進攻，乃至老本行的內線攻防，我認為他在場上的貢獻將比魔獸更加全面，對台灣籃壇的統治力也將更加巨大。前提是，卡森斯要打得夠久，且願意攻防兩端動起來，而不是好像來打表演賽般。

同樣是208公分的頂尖內線戰將，卡森斯(右)的打法比魔獸(左)更加全面。 美聯社資料照片

此外，根據雲豹球團指出，還有跟另一名從亞洲打回NBA經典案例的懷特塞德(Hassan Whiteside)洽談中，屆時球迷可以期待是哪一位到來或是有沒有機會組成史無前例的NBA雙塔了。以目前謠言風向來看，表弟來台的機率又更高了些，希望2024年台灣籃球圈第一彈，雲豹能帶給大家卡森斯如願加盟的大新聞了，敬請期待。

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