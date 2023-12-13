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少了大谷竟還想拼？ 天使應儘早砍掉重練才是王道

聯合新聞網／ 丹尼爾
大谷翔平正式加盟道奇，天使已經開始拆除他的大型看板。在擺脫進退維谷的局面後，天使本來可以下定決心開始重建，但他們竟然打算在自由球員市場中重新掃貨！ 美聯社資料照片
大谷翔平正式加盟道奇，天使已經開始拆除他的大型看板。在擺脫進退維谷的局面後，天使本來可以下定決心開始重建，但他們竟然打算在自由球員市場中重新掃貨！ 美聯社資料照片

大谷翔平爭奪戰塵埃落定，在多支球隊競逐下，這位當今棒壇成就最高的「獨角獸」最後選擇了同樣位於洛杉磯的道奇作為新的歸宿。這個消息一曝光，洛杉磯天使主場建築物上的巨幅大谷看板，幾乎是立刻開始施工撤下。幾個小時內，身穿天使球衣的大谷看板已不復在，六年來天使球迷對於大谷曾經帶來的希望、期待、與感動，天使球團似乎要以最快的速度，讓它們消失在人們的記憶裡。

但讓天使迷最難受的，恐怕還不是大谷離隊而已。大多數的人心知肚明，今年球季結束即投入自由球員市場的大谷，要繼續與長期贏不了球的天使簽下長約的機率根本微乎其微，那些大谷帶來的美好記憶，終究是要劃下一個句點。而對於更關心球隊未來走向的天使支持者來說，作為一支資金還算雄厚、市場大、球迷基礎穩固的大聯盟球隊，天使到底還要再爛多久？

很難想像，坐擁大谷翔平和外野手「神鱒」楚奧特（Mike Trout）這兩位現今棒壇兩大神獸的天使隊，已經連續九個球季進不了季後賽，和底特律老虎並列為目前大聯盟最長的季後賽荒，戰績也是連續八年連五成勝率都沒有。2002年的世界大賽冠軍、04年到09年的六個球季拿下五次美聯西區冠軍，都已經是非常遙遠的記憶。棒球是團隊運動，陣容深度太差，陣中有超級巨星還是不夠。有大谷翔平的天使，是一支打線頭重腳輕、投手戰力勉強及格的球隊。沒了大谷翔平的天使，除了楚奧特之外，目前陣容中的先發球員，根本無法帶給球迷任何期待。

大谷翔平(右2)在天使隊期間拿過新人王、2次美聯MVP，但都沒辦法幫助球隊打進季後賽。少了這位超級二刀流好手，天使就算有多的銀彈可砸，但能有多大的效益是相當讓人懷疑。 美聯社資料照片
大谷翔平(右2)在天使隊期間拿過新人王、2次美聯MVP，但都沒辦法幫助球隊打進季後賽。少了這位超級二刀流好手，天使就算有多的銀彈可砸，但能有多大的效益是相當讓人懷疑。 美聯社資料照片

野手部份，曾經的明星三壘手倫登（Anthony Rendon）已經33歲，過去三個球季傷勢不斷、身手大幅下滑，2023球季只繳出0.1 WAR、OPS+ 88的成績，要期待他回春，機率非常低。年輕的莫尼亞克（Mickey Moniak）、歐霍普（Logan O'Hoppe）、奈托（Zach Neto）、薛耶爾（Nolan Schanuel）雖然都有未來性、有機會在不久之後成為球隊的中流砥柱，但要求他們在2024球季就有立即的產出和貢獻，並不實際。至於2022年打出生涯年的瓦德（Taylor Ward）和綠葉型的倫吉佛（Luis Rengifo），雖提供聯盟平均以上的進攻火力，但單靠他們的棒子也不足以帶領天使與同分區的休士頓太空人和德州遊騎兵一拼高下。

而在投手端，大谷離開之後，頭號先發投手變成今年成績下滑許多、ERA+僅108的左投山多瓦（Patrick Sandoval），而在他之後的先發輪值則是入隊後表現糟糕的安德森（Tyler Anderson，ERA+ 82）、曾投出無安打比賽名震一時、但大部分時候表現中規中矩的年輕左投德梅斯（Reid Detmers，ERA+ 100），還有還算稱職的後段先發肯寧（Griffin Canning，ERA+ 103）。從投打兩端的陣容來看，天使就是一支「全員健康」時的聯盟平均球隊，但一旦有傷病的狀況，板凳和農場深度不夠，只能找龍套型球員充數，導致長年勝少敗多。對球迷來說，天使的低迷戰績蹉跎了大谷和楚奧特的生涯巔峰期，管理階層沒有明確的建隊走向，農場養成也不理想，難怪就在大谷確定離開那天，有心碎的球迷在天使球場外高舉「賣掉球隊」的牌子，要天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）別再糟蹋這支球隊了。

安德森在2022合約年在道奇投出15勝5敗、防禦率2.57的生涯代表作，天使立即用3年3900萬美元挖過來。結果不幸踩到地雷，他又雪崩式回復到過往的水準，2023年投出6勝6敗、防禦率5.43的成績。 美聯社資料照片
安德森在2022合約年在道奇投出15勝5敗、防禦率2.57的生涯代表作，天使立即用3年3900萬美元挖過來。結果不幸踩到地雷，他又雪崩式回復到過往的水準，2023年投出6勝6敗、防禦率5.43的成績。 美聯社資料照片

天使要在「後大谷時代」走出泥沼，最可行的路，就是下定決心徹底砍掉重練，將有交易價值的球員換出去，囤積有未來性的潛力新秀，同時也要犧牲幾年的戰績，開始漫長的重建之路。不過，天使總管梅納西（Perry Minasian）日前說，會在球季結束後找來資歷豐富的老教頭華盛頓（Ron Washington）接掌兵符，就是要贏球，同時也會積極在自由球員市場尋找適合的目標。問題是，今年的自由球員市場根本沒有太多好貨，天使陣容又有太多洞要補，如果要追目前市場上頂級的選項如塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、谷底復活的強打貝林傑（Cody Bellinger），天使球團真的有這個決心和銀彈嗎？另一方面來說，在見識過這幾年天使球團的操盤功力後，還有大咖球星願意來安那罕浪費自己的青春嗎？這條路線最可能的結果，就是天使持續在五成勝率左右徘徊，還是摸不到季後賽的邊，等到楚奧特因為年紀和傷病開始衰退，天使還是找不回二十一世紀初的那段光榮歷史。

天使不願意大刀進行重建，還找來知名教頭華盛頓(左)，想在後大谷時代出頭，不知是哪來的信心。 美聯社
天使不願意大刀進行重建，還找來知名教頭華盛頓(左)，想在後大谷時代出頭，不知是哪來的信心。 美聯社

所以，為了天使好，奉勸老闆莫雷諾和總管梅納西認清現實，現在就決定放棄2024球季，趕快開始重建吧！

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