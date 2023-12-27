中職／改側投大進化 樂天桃猿王志煊變身強心臟拆彈王

【撰文・石毓琪】

入圍年度最佳進步獎，首次步上頒獎典禮紅毯，王志煊最後雖沒抱回獎項，今年成績進步有目共睹，在球迷眼中他是王牌左投、最強拆彈王，故事未完待續，屬於他的奇幻旅程才正要開始。

畢業於成德高中，王志煊於2020季中選秀第5輪獲選，既不是大物身分，也非當天選秀獲欽點「即戰力」人選。隔年二軍起步， 2021、22兩季專職後援成績不俗，然而二軍再怎麼亮眼，獲升一軍卻難複製表現，去年一場出賽僅投0.1局，防禦率高達27，邁入職棒第3年，春訓大膽改變投球機制，孤注一擲苦練側投收到好結果，不僅改善以往控球問題，更成為新一代「左剋左」代表人物，卡位一席寫下單季新高43場出賽。

樂天桃猿王志煊克服身高劣勢，改成側投。

克服身高劣勢 改側投成「左殺」

二軍投球駕輕就熟，好不容易換來一軍登板機會，2022年唯一出賽，只有抓下一出局，被擊出兩支安打，想攻擊好球帶還投出觸身球，和在二

軍給人後援安定感截然不同，王志煊自己清楚，想在職棒繼續生存，勢必得做出改變，「教練提過我的身高不高，出手點接近四分之三（斜肩投法），對打者而言沒什麼角度，趨向水平，很好攻擊，後來看了幾支日職投手影片，發現其實側投和正投要修改落差不大，也許是我適合的投球方式。」

今年春訓主動找上當時人在二軍日籍投手教練川岸強，提及內心想法，走到第3季成績不慍不火，是時候放手一搏，考慮中職不少強打者是左打，王志煊認為朝對付左打者方向值得一試，也得到川岸教練正面建議，「一開始目標是日本左側投，左打者視線不太好判斷，可能在二軍投得不差，上一軍完全沒有威脅性，怎麼丟怎麼被打，自己也沒有信心。知道左側投比較少見，想用不同出手點混淆對手。」

實際改造過程並非想像中順利，發力部位改變，手肘壓力提升，一度造成身體不適而興起放棄念頭，「剛練的時候可能想加快速度，手和腳節奏對不到，施力點用不對，手和腰很不舒服，有和教練說想再改回來，可是後來想想，這幾年投得掙扎，不想被淘汰，就是勇於嘗試，也許會有不一樣收穫。」

在不斷修正出手點，慢慢磨合動作，同時針對手肘強化和加強下肢穩定性，漸漸地不論球速、控球、球威，各方面均有感提升。二軍出賽 5場，很快又接到管理電話，同儕驚訝、自己也感到意外，「怎麼那麼快上去！而且那時防禦率高達7字頭，到後面不知不覺在一軍投了40幾場，覺得超乎預期。」在二軍長期相處的夥伴許峻暘、陳克羿先後站穩一軍，過往常一起行動，吃飯、熱身、伸展，甚至休假一同出去玩，上一軍自然「黏踢踢」，聊天內容偶爾緊繫球場，像是這顆球打者怎麼揮，或是成績不佳時相互鼓勵安慰，今年加入好友行列長駐一軍，他思考半晌，點出和以往心境最大差別，「其實改成側投後，到後來投起來滿有信心，不會再去想之前投得多爛，專注顧好眼前。」

樂天桃猿王志煊場上化解危機握拳歡呼。聯合報系資料照

大賽磨膽識 初披中華隊戰袍

投出生涯年表現，例行賽結束，是王志煊本季奇幻旅程另一篇章，隨隊征戰季後挑戰賽、台灣大賽，更首次在亞洲職棒冠軍爭霸賽入選中華隊，過去不曾代表國手，即使不是正式一級賽事，興奮之情仍溢於言表，「能被中華隊教練團肯定，感謝自己沒有放棄，一直都很努力，想在國際舞台投出特色。」

賽前對於對戰日本充滿憧憬，王志煊在開幕戰即獲得登板機會，7局上面對阪神強打佐藤輝明，用4球讓對方擊出飛球接殺出局，第二次出賽則是台韓戰，接手江國豪拆彈，雖投出1保送，很快回神接連讓打者崔知訓、金慧成擊出滾地球解圍。回憶初次「出國比賽」經驗，從抵達日本那刻，每件事都很新奇，「因為台灣大賽，集訓比較晚報到，和隊友見面機會不多，到日本後漸漸融入氣氛，大家是很棒的團隊，很可惜輸給日本、韓國，但比賽進行時大家都不放棄。」經歷台灣大賽洗禮，王志煊坦言確實平復不少緊張感，更享受和列強交手過程，「日韓打者擊球優異，情蒐做得充足，雖然我是左投，他們不怕陌生、不會感到畏懼，也打得到我的球，有幾顆打得很扎實，選手年紀差不多，可是實力真的很好，輸給他們的部分，回母隊還要再加強穩定。」

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