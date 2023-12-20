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中職／重摔後重返巔峰 中信兄弟吳俊偉找回招牌火球催信心

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
中信兄弟投手吳俊偉。聯合報系資料照
中信兄弟投手吳俊偉。聯合報系資料照

【撰文・鄧心瑜】

過往是中信兄弟勝利組不可或缺戰力，靠威力十足火球為球隊延續領先，年僅22歲就奪中繼王二連霸，去年卻陷入生涯大低潮，重摔跌落谷底，耗時1年才走出，今年「小黑」吳俊偉不只找回水準，各方面相較以往更進化，出賽61場聯盟最多、防禦率僅1.22，收穫26次中繼成功奪得生涯第三座中繼王，寫下中職新紀錄，不因失敗而放棄，找回最自信球路勇敢出擊。

去年狀況一直回不來，教練很相信我，但上去一直被打，真的滿沮喪，想騙自己是最好的，但真的騙不了。」2020、21年分別以 24、27次中繼成功，風光拿下中繼王二連霸，隔年成績卻「核爆」，防禦率居高不下，有時甚至難以完成1局任務頻挨打，最後留下15場出賽、防禦率10.38成績，明星賽後沒再上過一軍，「吳俊偉怎麼了？」成為大家議論紛紛疑問。

2020年吳俊偉奪下中繼王。聯合報系資料照
2020年吳俊偉奪下中繼王。聯合報系資料照

訓練方向錯誤埋禍根 艱難一季大失速

其實在2021季末吳俊偉已投得有些掙扎，累積疲勞漸多，加上休賽季時訓練方向錯誤，埋下撞牆期導火線，「想增強投球爆發力，春訓前自主訓練做了很多增加身體素質訓練，結果回來春訓報到，體能很好但球速丟不出來。」當時動作機制產生變化，找不到過去好的感覺，開季後缺點展露無遺，球速大幅下滑，過往接近150公里球速不復見，猛力催也找不回速度，「沒有太多思考一直猛催，但都丟到紅中位置挨打，去年好幾場失敗都是因為我，大家堅持到比賽後段結果輸在我身上，很自責。」去年出賽15場就有6場失分，登板已不像從前令人安心，反而為他捏冷汗，心魔開始上門。

去年賽季3度下二軍，一度找回球速，但又衍伸出其他問題，讓打者最難捉摸的尾勁不如以往，最後一次升降在7月底，之後都留在二軍調整，「這次上場會不會結果又不好？」變成吳俊偉心裡最常出現疑問。

現任中信兄弟二軍投手教練林恩宇是一路拉拔吳俊偉成長恩師，不管好與壞都陪著成長，也是吳俊偉在今年奪得第三座中繼王獎項時第一個感謝對象，由林恩宇角度回過頭來看 2022年撞牆期，以正面思維肯定這段慘痛經驗，「有這樣的低潮也算好事，用他自己的方式承受、消化這些失敗，今年來看有破繭而出的成績，整體比前幾年更好了，不是每個人都有辦法撐過低潮，經過失敗又有這麼好的跳躍。」

中信兄弟隊投手吳俊偉，藉由林恩宇「投手訓練營」協助改善自己。聯合報系資料照
中信兄弟隊投手吳俊偉，藉由林恩宇「投手訓練營」協助改善自己。聯合報系資料照

雞哥親自出馬訓練 小黑改寫生涯最佳數據

有了前一年慘痛教訓，林恩宇在去年季末到今年春訓前這段選手自主訓練期，首度開啟「投手訓練營」，親自接管吳俊偉休賽季訓練，除了吳俊偉，參加的還有蔡齊哲、呂彥青、陳柏豪等人，為期約四周、每次僅練上午兩小時，做好銜接春訓前基本打底，「這些選手都是球隊重要戰力，有計畫拉著他們一起自主訓練，他前年方向錯誤，想讓他知道起跑點很重要。」

林恩宇親自盯著訓練，春訓再增強技術調整，從練習賽開始找回好的感覺，同時再交代新功課，希望他更懂得用頭腦來對付場上打者，不光是配球要動腦，還要仔細觀察投什麼球路時對方打者反應，或要用怎樣的模式打亂對手思維，這些都是成為好投手的路上需具備能力，「小黑天分很高，但在職業光用天分投不了多久，所以不斷告訴他要思考、要動腦袋，訓練可以幫助增加技術，但要有成功的結果除了運氣還需要頭腦。」

砍掉重練後的吳俊偉猶如浴火重生，今年賽季再次搶下開季名單一席之地，開季連9場無失分，狀況最好落在6到8月，隨著天氣漸熱火球更燙，連續1場無失分成了最安心牛棚大將，連林恩宇都不吝給出稱讚，「那時候他的直球、變速球狀況非常好，我看了也覺得很令人安心。」絕好調一路延續到季末，期間沒有太大起伏，寫下生涯年，61場出賽僅6場失分，26次中繼成功、8次救援成功，防禦率僅1.22、60K等都寫下生涯最佳數據，短短1年東山再起。

重摔後重返巔峰，中信兄弟吳俊偉找回招牌火球催信心。聯合報系資料照
重摔後重返巔峰，中信兄弟吳俊偉找回招牌火球催信心。聯合報系資料照

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