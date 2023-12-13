32年等待孵化 台北大巨蛋首秀 「PLAY BALL」

【撰文・鍾亞芳】

1991年11月10日，中職2年總冠軍賽龍獅大戰在台北市立棒球場進行第七戰，比賽因大雨中斷，現場破萬球迷對著時任行政院院長郝柏村大喊：「我們要巨蛋！」32年後台北大巨蛋進行第一場正式比賽，同樣陰雨綿綿寒涼冬日，近1.7萬名球迷在舒適、嶄新室內場館，觀看精采台韓大戰。

1991年時任行政院長郝柏村指示興建室內體育場，1995年「巨蛋催生小組」成立，並聘請「世界全壘打王」王貞治擔任巨蛋催生小組榮譽顧問，歷經一連串波折，台灣球迷等待超過30載，台北大巨蛋總算完工，成為台灣最大室內運動場館。

台北大巨蛋國際賽首戰，亞錦賽中華隊以4比0完封韓國，賽後與隊友慶祝。 聯合報系資料照

終於「蛋」生！選手適應沒問題

台北大巨蛋共約4萬席座位，為了營造觀眾滿場熱鬧氣氛，座椅採用黑、灰、白3色不規則排列；至於球場部分，中外野400英尺、左右外野 335英尺、本壘後方60英尺、全壘打牆高3.5公尺，除了球場主體，還有場邊球員休息區、球員休息室，打擊練習區及投手練習區。

場地使用人工草皮，據球員描述使用感受，草皮與紅土踩踏感偏軟，容易吃掉力量，與天母較直的人工草皮相較，台北大巨蛋人工草皮偏捲，有時會有草皮卡住釘鞋狀況發生，不過所有球場皆不盡相同，只要多點時間就能適應，沒有太大問題；照明燈光是否會吃球，造成處理高飛球困難？亞錦賽中華隊選手異口同聲表示，球進入接近燈光高度時的確會有段「吃球範圍」，不過球離開該範圍後就能辨別飛行方向，前段時間代表中華隊出征東京亞冠賽外野手邱智呈認為，比起東蛋，台北大巨蛋頂端顏色能更好辨別球的位置、更好接。

投手李子強笑說，台北大巨蛋是新的，走進場館就能聞到「很新」的味道，原本投手丘往二壘方向下降落差太大，經過反應後立即修正，「跟東蛋感覺沒有太多不一樣，不過因為是密閉空間，球場聲音很大聲，會一直環繞，比賽當下選手也比較容易聽到，可能就要更專注。」

大多選手認為，台北大巨蛋中外野視覺感受距離不只400英尺，劉基鴻說：「球打到好像不太會飛，天母球場中外野也是400英尺，不過天母是室外，這裡是室內，可能視覺上有差也說不定。」宋嘉翔同樣感覺台北大巨蛋中外野大於400英尺，「感覺應該有425吧。」邱智呈與林靖凱也異口同聲表示，中外野很遠。

為了迎接亞錦賽，11月台北大巨蛋特別進行測試賽，其中18日亞錦賽中華隊與U23中華隊比賽，美職響尾蛇小將陳聖平擊出右外野3分砲，雖非正式比賽，卻是台北大巨蛋第一發全壘打，預告嶄新場館啟用後，也會吸引滿滿人潮。

「世界全壘打王」王貞治受邀為台北大巨蛋棒球場開球。 聯合報系資料照

巨蛋催生榮譽顧問 王貞治直呼感動

12月2日，距離台北大巨蛋正式比賽倒數一天，王貞治28年前受聘成為巨蛋催生小組榮譽顧問，即便如今 83歲身體狀況不宜遠行，仍堅持來台灣看看這顆等了好久的「蛋」，台北市政府為其導覽，王貞治感動說道，台北大巨蛋與東京巨蛋或福岡巨蛋相比，絲毫不遜色，「台北大巨蛋很漂亮，看了很感動，這個巨蛋花了很多時間才完成，相信大家對它有很不同的期待，希望能帶動台灣未來希望，可惜明天有重要的事得回日本，如果身體沒問題，下次還想來巨蛋看看台灣棒球的成功。」

台灣球迷等待大巨蛋超過30載，亞洲棒球指標人物王貞治來台獻上祝福，並為大巨蛋開出第一球，身兼亞洲棒球總會會長及棒協理事長的辜仲諒擔任開球捕手，台北市長蔣萬安沒有缺席，頒發榮譽市民證及紀念瓷盤予王貞治，王貞治也回贈紀念球棒。對於隔天即將到來意義非凡賽事， 辜仲諒特別以2019年亞錦賽中華隊在冠軍戰扳倒日本隊奪冠一事鼓勵球員，「有幾位新生代可能大家比較不常看到，相信教練團會精心安排最好選手，幫中華隊再拿冠軍。我不是要給你們壓力，但有壓力才能打好，之前輸韓國的，一定要把面子討回來，150球速只要阿達力就好、不要揮大棒，腳踏實地一棒打出去上壘，拿出最大勇氣、最好表現為國爭光。」

亞錦賽中韓開幕戰，中華隊先發投手徐若熙投出大巨蛋第一球。 聯合報系資料照

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