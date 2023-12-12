NBA季中錦標賽神盾破強矛 湖人奪冠意義非凡

西區戰績第五湖人摘下季中錦標賽冠軍，東區戰績第五溜馬成為季中錦標賽亞軍，季中錦標賽名次當然跟明年六月NBA最終名次無關，但裡頭卻有很多值得重視細節和代表性。比如湖人的防守，還有溜馬的進攻，以及錦標賽「一敗即死」賽制帶來的意外和啟發。

大多數人都很好奇，湖人憑什麼奪冠？湖人靠的就是「防守」。湖人最近四連勝，107：97勝火箭，106：103克太陽，133：89大勝鵜鶘，季中錦標賽冠軍戰123：109擊敗溜馬，這四場球湖人打出聯盟第一防守效率，場均失分99.5分也是第一。

湖人能打出這麼有對抗性和強度、對位防守能量，完整防守鋒線是最大底氣。198公分普林斯、201公分瑞迪許、203公分范德比爾三名防守工兵都健康歸隊，加上戴維斯、詹姆斯兩大球星原本就很會防守，196公分後衛里夫斯也是被低估防守大將。

湖人這六名防守主力，加上203公分八村壘也是合格防守球員，七名防守型鋒線都有對位、無限換防、速度和身材優勢，湖人就是打出超強防守體系，掌控比賽節奏，戴維斯在禁區攻防兩端都展現歐尼爾等級統治力，詹姆斯決勝球和關鍵球幾乎沒有失常。

戴維斯(右)在禁區展現強大的主宰能力，讓他們成為少數不需要依靠三分球的超級強隊。 美聯社

溜馬在季中錦標賽122：112力克東區第一塞爾蒂克，128：119再勝東區第二公鹿，溜馬對塞爾蒂克一戰，以4成75三分命中率砍進19個三分，轟得塞爾蒂克防線漏洞百出。溜馬對公鹿，溜馬後衛哈利伯頓27分、15助攻、7籃板、0失誤，第四節砍進關鍵5分送走公鹿。塞爾蒂克、公鹿防守、對位都拿哈利伯頓沒轍，23歲哈利伯頓這兩戰一共攻下53分、28助攻、17籃板，完美0失誤，其中三分球20投8中，投籃命中率超過5成6。

東區雙雄都沒能有效限制哈利伯頓發揮和帶動唱，但湖人做到了。哈利伯頓對湖人一戰20分、11助攻，儘管他還是打得非常出色，但已經失去溜馬風格和進攻節奏，比賽一路被湖人掌控。

湖人祭出銅牆鐵壁般的防守，全聯盟最會助攻的溜馬控衛哈利伯頓(右)也吃足苦頭，表現比平常大打折扣。 美聯社

湖人後衛防守大將文森(Gabe Vincent)預估再兩周就能傷癒歸隊，湖人再補上速度、防守都是一流後衛，還有三分線牽制力，完整體湖人將更加可怕。湖人證明他們正在變好，大有機會逐鹿中原，跟西區最好的灰狼、雷霆、獨行俠、金塊一較長短。

溜馬是被低估的東區黑馬，哈利伯頓帶動進攻節奏和比賽創造力，都能製造塞爾蒂克、公鹿最大麻煩，當溜馬都能在「一敗即死」生死戰連續擊敗塞爾蒂克、公鹿東區兩支球星雲集最佳球隊，七戰四勝系列賽變數也會更難預測。

靠進攻掌控比賽，用得分、快攻、三分球轟炸對手，溜馬打出自己的進攻風格，更多快攻、更多出手、更多三分、更多主動壓迫反擊，溜馬防守效率雖然排名倒數第三，但溜馬不是不能防守，後衛麥康納、前鋒奈史密斯、中鋒特納都是防守型悍將，擁有聯盟一流防守能力，為溜馬注入更多勝負影響力。溜馬進攻魔法師兼指揮官哈利伯頓具備顛覆東區季後賽實力，季後賽排名對溜馬來說根本不是問題，只要溜馬進了季後賽，東區就有可能變天。

溜馬有能力打出更好的防守，等他們攻守兩邊能更加平衡，未來的戰力將更加可怕，有機會成為新的東區強權。 美聯社

NBA今年首創季中錦標賽，八強、四強、決賽都是一戰即死，輸球出局，這跟以往NBA季後賽七戰四勝系列賽對決完全不同。每支球隊都沒有狀況不好、系列賽進行調整、實驗陣容的空間和彈性。湖人就是靠防守做為底氣，打出讓人料想不到球風和團隊戰力。溜馬就是憑進攻做為武器，進而掌控比賽節奏，化解對手強項，把比賽帶進自己優勢。

季中錦標賽兩支決勝球隊湖人、溜馬，都不是偶然或運氣出現在冠軍決賽，NBA收視、收入、聲勢、討論聲量、球隊專注力和投入都因為季中錦標賽變得更積極熱鬧，聯盟是最大贏家。

湖人今年至少會打進西區決賽，溜馬今年會在東區成為最大攪局者，這是今年季中錦標賽結尾最重要「預言」。