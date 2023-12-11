中職／兄弟本土強投難擺脫傷痛宿命 鄭浩均不是唯一案例

中信兄弟本土王牌鄭浩均才剛拿下本季新人王，近期卻動右手肘韌帶置換手術，明年球季報銷，要等到2025年才能在一軍登板投球，兄弟球迷不禁感嘆，為什麼陣中先發本土強投命運如此多舛。

2016年選秀兄弟首輪指名穀保家商投手陳琥，他在2018年出賽27場其中15場先發，總計投了94.2局，戰績3勝6敗、防禦率4.66，姑且不論帳面成績，至少讓球團和教練團看到先發土投新希望，然而陳琥成長幅度不如預期，這幾年很少在一軍出賽，今年已完全轉任中繼，出賽15場共投17局，防禦率3.71，要拚進先發輪值的機會幾乎是不可能了。

兄弟在2017年選秀第2輪選進台體大投手黃恩賜，他在2020年投出生涯年，先發18場總計投102.1局，拿下9勝，防禦率4.40，更在總冠軍賽第4戰對統一獅先發5局無失分拿下勝投，就在兄弟球迷盼望的本土王牌即將誕生之際，黃恩賜卻飽受傷勢所苦，只能偶爾上一軍亮相投球，今年更是一整季都待在二軍，由於他的傷是肩傷，要奮起確實比較艱難。

黃恩賜在選秀後經過艱難的手術及復健，終於在2020年有優異的表現，眼看很有機會成為罕見的本土王牌，但新的肩膀傷勢影響了他後續的表現，本季完全沒有上一軍的機會。 聯合報系資料照片

同樣受到傷勢困擾的還有吳哲源，他和陳琥同一年選秀，只是直到第10輪才獲兄弟指名，原本吳哲源都擔任中繼投手，去年才扛起先發重擔，總計先發15場，另外中繼19場，剛好投滿聯盟所規定的120局，拿下11勝1敗2中繼，防禦率2.85，又讓兄弟球迷看到本土王牌的新希望了。

無奈好景不常，今年3月經典賽吳哲源對荷蘭中繼繳出好投，回到中職戰場卻於5月對富邦悍將先發因傷提前退場，當時兄弟球團的解釋是「右肩緊繃」，如果只是緊繃的話，調整一陣子應該就可以重返戰線，結果吳哲源直到球季結束都未再登板，明年球季何時復出還是未知數。

兄弟在2020年選秀首輪指名的開南大學投手余謙，頂著U18世界冠軍MVP光環挑戰職棒，但壓制力似乎不如預期，今年先發11場只拿到2勝，另有6敗，防禦率4.66，帳面成績平平，明年開季余謙剛好滿23歲，在鄭浩均開刀養傷缺陣之際，他勢必得跳出來扛先發輪值重擔。

余謙在2018年U18世界盃棒球賽一戰成名，但加入中信兄弟後成長速度不如預期，今年在一軍出賽的控球、壓制力都不太理想，球隊急需他成為可靠的即戰力。 聯合報系資料照片

另外，兄弟在2021年選秀第2輪指名的平鎮高中投手陳志杰，傷勢和狀態起伏不定，至今都還沒上一軍亮相，去年選秀第2輪選進的徐基麟，和今年首輪指名的林暉盛，這兩名具旅美資歷的投手，目前還不具備扛先發輪值的能力。

若是寄望去年選秀第5輪指名的東石高中投手盧孟揚，恐怕會有揠苗助長的疑慮，廖乙忠在2019、20年總計投28場先發，但近年已轉任中繼，本季0先發，目前看起來，明年兄弟先發輪值比較確定的土投，就只有鄭凱文和余謙了，教練團必然傷透腦筋。

從黃恩賜、吳哲源、鄭浩均到陳志杰，兄弟土投受到傷勢襲擾，生涯陷入瓶頸，其他土投也有各自的課題。以宏觀角度來看，鄭凱文在中職投滿10年、超過千局，而且先發、中繼兩相宜，戰績76勝51敗56中繼6救援，防禦率3.69，成績算相當不錯，歷經彈力球年代和多次傷勢襲擾，鄭凱文依舊挺了過來，明年兄弟先發絕對少不了他。