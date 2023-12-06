球速、三振直直落的前塞揚獎強投 交易市場大熱門畢柏有隱憂

縮水賽季繳出8勝1敗，77.1局飆出122次三振、防禦率1.63、FIP 2.07，每9局三振數高達14.2，無庸置疑拿下該年美聯塞揚獎的守護者王牌畢柏（Shane Bieber），本季21場先發僅繳出6勝6敗，防禦率3.80（FIP 3.87）的平庸成績，對比3年前的自己是遜色了不少，引以為傲的三振能力更是離奇地大幅衰退，K/9是近乎砍半的7.52，雖說季中的前臂發炎可能是導致本季成績低迷的原因，但三振率的下滑可是去年賽季就浮上水面的問題。

確實，我們不能單憑三振能力判斷一個投手的好壞，但無論從擊球初速、擊球仰角、Barrel％等數據，在在都顯示少了飆K能力的畢柏，球被打得更扎實了，儘管他還是位稱職的中前段先發，但對一個剛滿28歲，過去擁有多年實績背書，生涯理應持續進步的球員來說，如此巨大的衰退可不容忽視，種種隱憂恐怕導致交易價值不如預期，畢柏究竟怎麼了？

畢柏逐年的三振/ 保送數據，他的三振率從2020年以來直線下滑，如今的K/9只剩7.52，是個迫在眉睫的警訊。 littlenosejiang／製表

直球——壓制力下滑

最顯而易見的，是畢柏逐年下滑的直球均速，從2020年的94.1來到今天的91.3英里，而他的球速也與揮空率呈現正向關係，過去高達25.4%的揮空率如今僅剩9.3%，打者對上這顆球種的xwOBA高達 .381，轉速也掉了約100轉，顯見壓制力的衰退已成事實，令人好奇的是，畢柏並沒有降低直球的使用比率，過去4年，四縫線直球的使用率都維持在35%左右，究其原因也非常簡單，因為這已經是他武器庫中最好的球種了。

滑球——掌控不佳

畢柏的另一項難題，是變化球的控制能力，包含使用率20.6%的滑球與13.8%的曲球，這兩個變化球種在他還是美聯塞揚的2002賽季，分別能帶來61.2%及51.5%的揮空率，但在今年卻完全失效，揮空率掉到32.7%與32.6%，糟糕的控球能力是滑球失去應有水準的原因之一，從投球熱區可以看出，畢柏今年的滑球落點相當不穩定，甚至有不少是落在好球帶的中間地帶，導致面對右打者時的壓制力不若以往。

左圖為2020年畢柏滑球的投球熱區，右圖則為2023，從分佈可見他的控球能力更為分散，甚至有不少是落在好球帶的中間地帶。 擷圖自大聯盟官方Baseball Savant網站

曲球——面目全非

提到彈指曲球——畢柏面對左打的主力武器，就不得不提到他本季面對左右打者的數據差異，右打者繳出的打擊三圍是 .220/ .257/ .335，wOBA .258；面對左打則一口氣飆升到了 .288/ .350/ .483，wOBA .356，會有如此大的差距，與其說曲球失去作用，不如說這已經不再是同個球種了，不論球速、轉速、縱向、橫向變化幅度都與過去大相徑庭，縱向位移少了3.5英吋，橫向則多了2.6英吋，垂直幅度掉得更少，球速卻比以往更慢，使得曲球造成的揮空率大幅下降，好球帶邊緣的追打率（Chase%）29.0%為生涯最低，顯見打者已經不會再被他的曲球所誘騙。

卡特球——幫助不大

隨著四縫線壓制力的下滑，畢柏更依賴自己的卡特球，本季的使用量是生涯新高的26.9%，尤其當球數落後時，使用率更是大幅飆升，遺憾的是，卡特球幾乎成為打者重擊畢柏的最佳選擇，.389的xwOBA甚至比直球要來得高，尤其面對左打者時，該數據甚至飆升到 .472，跟許多將卡特球塞往左打內角，目的在取得揮空的投手不同，畢柏多用這顆球種走外角後門偷好球數，然而使用率一高，投打對弈就變成簡單的零和遊戲，被痛擊也是理所當然。

畢柏本季面對左/右打者的數據差異，可看出他已經喪失面對左打的壓制力。 littlenosejiang／製表

雖有外媒替畢柏辯護，認為他正「轉型」成滾地球投手，以追求更長的投球局數，但事實是，他的被擊球初速已經來到91.5英里（聯盟平均87.7英里），Barrel%來到平均以上的8%，且滾飛比並無顯著提升，近兩年的BABIP（球打進場內後形成安打機率）為 .287及 .293，還比生涯平均的 .304要來得低，說明其下滑的成績可能還有運氣成分灌水，長期下來恐怕只會更差，若有球隊想藉著交易低點延攬這位曾經的塞揚王牌，那麼如此重大的缺陷絕對不可輕忽。