中職／曾被甲組當發球機打 官大元卻寫下精彩職棒生涯

試想一下：假設有位在業餘成棒奮戰多年，留下一些先發實績，控球還不錯，但是已經27歲，球威比較普通，甚至被認為偏中下水準的右投手，這時參加了職棒選秀。那麼，對這位球員的合理評估，會認為他可以在職棒留下多少成績？打幾年呢？

這些描述，就是不久前宣布高掛球鞋的官大元，在十幾年前叩關職棒選秀時的外在條件。

官大元在2010年中職選秀會中，在第四輪被兄弟象選走。不過，2010年並非他首次參加中職選秀。但在他更早挑戰職棒時，即使有業餘成績背書，以及在測試會上繳出好表現，依舊無法獲得任何中職球隊的青睞。理由也非常簡單：即使和一般大學畢業球員比，官大元的年紀還是稍微偏高。這樣的球員一般會被認為缺乏培養空間，如果想被選中，就得是能立刻在職棒一軍的「即戰力」才行。但是官大元最快球速不過在144公里左右，實戰未滿140公里的球不少。即使以當年的職棒水準來講，這都不是太突出的速度條件。

2010年，雖然他終於如願進入職棒，然而，這不代表外界對他的評價有太大的差異。他的年齡和球威仍然讓人充滿疑慮，而他初期的表現，也證明這些預測並非毫無道理。2011年賽季，他在前四場先以中繼身分出賽，總計投了5.2局一共被敲了11支安打，失掉5分。下場4月7日出賽，兄弟嘗試讓他先發看看，結果面對Lamigo桃猿投7局，被狂掃13安掉了10分。就在這場慘烈的先發過後，陳瑞振總教練終於按捺不住，對著媒體說出了那句名言：「我不知該怎麼用他。」

官大元剛進職棒遭到震撼教育，曾被教練嫌棄「不知道該怎麼用」。 聯合報系資料照片

明明早就對官大元的實力有疑慮，那為什麼又要選他呢？顯然這和當時職棒的時空背景有關。從2005到2009年間，中華職棒屢屢爆發簽賭案，2009年兄弟象與La new熊更因為多名球員涉案，導致大量球員遭到除名，其中包括許多成績出色的本土強投。或許為維持投打平衡，隔年聯盟將洋將限制從三人放寬至四人，並且疑似使用了彈性較差的用球，避免有些球隊難以消化局數，讓比賽變得太難看。

受惠於這個政策，使得因假球案戰力大減的兄弟象，竟然靠著洋投「四大金剛」拿下季冠軍和總冠軍。不過這項優惠畢竟只是暫解燃眉之急，隔年很快又恢復為三洋將政策。土投體質仍匱乏的兄弟象，自然需要補強投手戰力，當年選秀中一到六輪都挑了投手。再者，因為假球案重創職棒形象，當時有許多頗受期待的業餘好手，並不願意加盟職棒。像是業餘第一游擊手林瀚、文大培育的三壘砲陳偉志、多次入選國家隊的外野強打廖英傑（後改名為廖培毅），曾是中信鯨第一指名的技巧派左投唐嘉駿等等。

雖然這些優秀球員，無緣在職棒一軍獻技，但同時也給了其他好手機會，官大元可說就是其中之一。而他也把握住這千載難逢的機會，儘管一開始經歷了職棒的震撼教育，但隨後官大元往後投球表現倒吃甘蔗。在中繼找到定位的他，防禦率一度從慘烈的10.66一路下壓，最終留下10勝5敗、防禦率3.46的好成績，讓他抱走了一生僅有一次機會，許多球員夢寐以求的新人獎。從此他「轉運手」之名不脛而走，多年都是兄弟倚重的牛棚戰力。

官大元最終突破逆境，以中繼「轉運手」身分在職棒立足。 聯合報系資料照片

如此和選前評價的巨大轉變，儘管讓人跌破眼鏡，但也並非全然不合理。出身棒球「社團」而非「科班」的官大元，早期球技連甲組水準都算不上。後來他才在鍾宇政教練等貴人的協助，加上自己的苦練，一步一步提升投球水準，最終跨越了巨大鴻溝，當上甲組成棒的強投。可說在不被看好下，卻仍然努力不懈，逆轉局勢，對官大元而言早已經驗豐富。

2022年，官大元出版自傳《逆轉的王牌》，更是提及一件令人驚訝的事：原來當初他還在琢磨球技，試圖跟上甲組水準時，曾經在善化體系擔任助理教練，一邊幫忙球隊大小事一邊受訓。當時他也曾幫忙當球隊的餵球投手，並且提及：有位的善化選手實力非常驚人，常常把他的球轟得老遠，這位選手的名字，叫做買嘉瑞。

買嘉瑞何許人也？他是2007年選秀會中，兄弟象第四輪第一指名挑中的選手，生日比官大元還晚三年多。他在高中、業餘時期都有出色的表現，球速據說來到148公里，速球帶有不錯的尾勁，還有顆犀利的滑球。買嘉瑞也在職棒第一年，就成為兄弟主力投手，還曾在當年冠軍賽第三戰拿下勝投及單場MVP。隔年2009則轉任中繼，和洋投麥特、庫倫組成堅強的「買麥庫」後防連線。

年輕、球威好、評價高，一參加選秀就拿下首輪指名，幾乎可說是官大元的對照組。如此一位球技出色，前程似錦的年輕強投，卻在2009年季後涉入假球案，從此斷送職棒生涯，前幾年則傳出車禍過世的消息。假設有那麼一個世界線，中職並沒有發生過簽賭案，沒有選手因為打假球而離開，兄弟象因此沒有過土投戰力的空窗期，或許就會有些像官大元一樣的選手，無法掙得職棒的機會也說不定。

然而歷史沒有如果。曾坐擁優渥條件的球員不自愛，間接給了官大元機會，而他也牢牢地把握住。實力本來就不被看好，年紀又偏高，被認為「保鮮期」應該不會太長的官大元，如今卻在職棒征戰了長達13個球季。在這13年間，他入選過明星賽，拿下過單月MVP、新人王、中繼王。就在生涯後段表現下滑，屢次被預測將出現在釋出名單時，他竟然又在2021年，締造了連續31.2局無失分紀錄。儘管可能因為教練的一些考量，讓他未能入選最終總冠軍名單內，但他仍奪得年度的東山再起獎。

官大元最終在職棒奮戰十三個球季，也曾出版自傳道出過程甘苦。 聯合報系資料照片

職棒窄門難擠，即使是一路科班打上來，甚至有著豐富國手資歷的球員，未必都能獲得青睞。更何況在激烈競爭下，多的是沒辦法在一軍留下多少實績，打沒幾年就慘遭戰力外的選手。當年和官大元一同被選進兄弟的球員，僅剩下黃鈞聲一人還留在隊上。以社團出身的官大元，最終能締造不凡成就，絕對讓人值得尊敬。