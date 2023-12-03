日職／不想辜負廣大球迷 立浪最終年押寶本土打者群

日本職棒兩聯盟墊底的球隊，這個休賽季都有積極的補強動作。

太平洋聯盟的日本火腿隊以4年12億日圓留下了FA左投加藤貴之，還罕見地在FA自由球員市場上出手，可望補進歐力士左投山崎福也，成為火腿隊史第一名FA投手，展現了球團明年希望擺脫墊底，一舉爭冠的決心。

中央聯盟的中日龍隊也不惶多讓，有大規模的動作，不過他們主要是針對貧弱的攻擊力做補強，陸續將網羅上林誠知、中島宏之、山本泰寬以及中田翔，皆是過去有具體實績的打者。

中島宏之日職生涯累積1928支安打，第2000安能否在中日龍達成？ 擷圖自日本維基百科／Orixbaseballclub攝影

中日龍隊2023年團隊打擊率0.234、總得分390都是央聯墊底，得分數距離倒數第二的廣島隊竟然超過100分以上，球團上下甚至球迷都很清楚知道中日龍的問題就在攻擊力。因此這個季後如果不想辦法解決，勢必會成為攻擊的箭靶，也對不起廣大支持的球迷。

中日龍隊在本季雖然墊底，不過主場平均觀眾人數高達30,333人，高居兩聯盟12球團第五名，中央聯盟也僅次於阪神（41,064人）、巨人（38,145人）兩大人氣球團。球迷並未因戰績低迷而放棄支持，球團也做出回應，陸續進行了這幾名有經驗打者的補強。

補強名單中最受矚目的是34歲的內野手中田翔，曾是3度洋聯打點王之外，今年在巨人隊也還有15支全壘打的實力。這個全壘打支數在中日龍隊已經是第二多，僅次於現役選秀加盟的外野手細川成也24轟。然而他可能也是這一波補強的打者之中最受到期待的，主要是與其他球隊陣中坐擁村上宗隆（養樂多）、大山悠輔（阪神）、岡本和真（巨人）、牧秀悟（橫濱）等打線的核心人物相比，中日龍缺少了這樣的人物，因此中田翔被賦予這個重要的角色。

日本媒體報導，中日龍將開出2年6億日圓的合約，條件相當優渥。這也跟立浪和義明年將是3年合約最終年，必須孤注一擲，賭注在中田翔身上有關。54歲的立浪和義接掌兵符之後連續兩年球隊都墊底，雖然栽培出岡林勇希這名21歲的新生代安打王，但整體來說貧打的問題未見改善。在洋將打者狀況難以掌握的情況下，只能押寶在具有實績的本土打者身上。

不過中島宏之已經高齡41歲，最近一次達到規定打席數已經是2017年在歐力士時期的事情，因此明年在中日應該也是以代打為主。至於上林誠知，2018年打出生涯最佳的22支全壘打之後就一路低迷，軟銀教練團並非沒有給他機會，但卻一直等不到軟銀球迷所期待的復活，5個球季之中有4個球季打擊率不及2成，最後遭到釋出。上林誠知轉換環境到了中日之後是否有辦法再現身手，對中日龍來說將是一個賭注。