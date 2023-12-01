兩大幫手都在衰退 柯瑞維持巔峰也難撐住勇士

新賽季開打一個多月來，即便有著溫班亞瑪(Victor Wembanyama)、霍姆格倫(Chet Holmgren)超新星等級的菜鳥成為熱門話題外，聯盟中仍扮演舉足輕重影響力的老將球星更是令人仍醉心於NBA的原因。 38歲的詹姆斯(Lebron James)剛寫下史上總出賽時間最久的歷史新猷，35歲的杜蘭特(Kevin Durant)場均高達31.3分排名全聯盟第二，他依舊是熟悉的得分機器更甚於過往賽季。 而同樣35歲的柯瑞(Stephen Curry)本季投籃三圍進入180俱樂部不是問題外，出賽16場已飆進80記三分球，遙遙領先全聯盟球員20顆三分球以上的差距。

舊金山勇士開季來呈現開高走低，10月底到11月初一度拉出5連勝，前陣子卻苦吞六連敗，雖然在對上火箭、馬刺止敗，卻又沒辦法打贏具有競爭力的對手，近四場中和太陽與國王交手皆以落敗收場，球隊11月戰績僅僅5勝9敗。球團信誓旦旦要把握柯瑞最後巔峰期，目標鎖定重返榮耀的勇士到底出了甚麼問題呢？

本季加入的38歲老將保羅(Chris Paul)，雖能將自己的防守解讀，組織創造力帶給這支球隊，個人助攻失誤比高達6.6依舊出色。有他的加入著實讓勇士在柯瑞以外擁有穩定的掌舵手，但是他畢竟已過了能隻手左右勝負的全盛期，勇士的戰績要步上正軌除了柯瑞高效的發揮外，幾名重要先發的狀態能否及時回溫更是關鍵。可惜事與願違，現今球隊戰績不佳的戰犯，側翼線上的維金斯(Andrew Wiggins)、湯普森(Klay Thompson)首當其衝。

勇士對於保羅(左)的到來有很高的期待，但目前他並不能有效拉抬球隊戰績，與其他隊友也沒有出現顯著的加乘效果。 美聯社

維金斯去年因傷只打了37場例行賽，但是健康回歸後在場上繳出17、18分左右，搭配5籃板與1抄截的數據就是他過去幾年一直維持著的公務員特性。但是本季至今維金斯出賽18場全勤，表現大幅下滑，投籃的信心與選擇和過去相比好似不同維度的存在。維金斯外線威脅性驟減，三分球場均出手3.3次已經是近8年新低，且命中率26.7%，場均12.8分都是11年生涯最低。當維金斯的中距離外線讓對手感覺不到威脅時，那麼勇士進攻經過輪轉的傳導，或是切入向外分球創造的投籃把握度就會降低不少。

同時維金斯一旦被認定沒有外線，他就難趁著對手有意貼上來防堵外線出手時，以他跨幅相當大的第一步壓肩切入取分，這讓他在進攻選擇上顯得猶豫許多，過去往往在下半場有著一波流能幫助球隊反超或是擴大領先的帶動作用已不復見。

維金斯(中)本季三分線出手次數大幅降低，但這不代表他投籃時機更為謹慎，反而命中率也跟著狂降。 美聯社

同樣情形也發生在湯普森身上，除了受傷報銷的賽季之外，奮戰11年生涯最大低潮就出現在本季，場均15.3分投籃命中率40%，三分球命中率36%都是生涯最低，且看不到過去他在防守端所能投入的專注與質量。湯普森處處顯得浮躁，抱怨頻率增加，想必與勇士的合約談判觸礁似乎已影響了他的心態與呈現在場上的表現。

湯普森絕對是歷史留名的瘋狂3D射手之一，但33歲的他在大傷後體能大不如前，加上至今的差勁表現，不要說被記者提問關於作為替補的可能而感到不耐煩，他再這樣下去的表現，即便尊重他過去的戰功仍讓他保有先發位置，但是決勝時期肯定是部會讓他左右戰局了。對他而言，場均出手一口氣掉了五次之多，在戰術地位中重要性下降，加上對他而言低迷的命中率，這對於一向十分有自信的湯普森來說肯定不好受。

湯普森心理層面是影響他球場表現的主因，過去豐功偉業擺一邊，從零開始的態度，是他迫切需要的，若沒有在本季先投入專注於球賽表現上，想談續約就更沒有籌碼，想長留勇士直到退休的心願恐怕也會生變。

湯普森(左)沒能與勇士談成延長合約，心情可能受到很大的影響，場均三分球出手次數一口氣就從上季10.6顆急降到7.6顆，投籃命中率與三分球命中率都是生涯新低。 美聯社

浪花兄弟的美譽如今已鮮少被人提及，更多的是柯瑞一個人瘋狂的發揮與燃燒著帶領球隊。當柯瑞年屆35仍保有一貫高強度的訓練，把握生涯最後的輝煌期，身心狀態與實際球場表現不在話下。但是就團隊而言，防守與傳導中樞格林(Draymond Green)本季有傷只出賽10場，整體表現也不如以往，加上兩大主力維金斯與湯普森的低迷，奪冠成員正在走下坡，替補陣容深度不足，不夠成熟頂上先發戰力空缺，勇士自然離重返奪冠級別就還差得相當遠了。

本季開打一個多月，勇士的狀態不好顯而易見，希望見過大風大浪的教練團與國奪冠核心們能早日回神，讓柯瑞能獲得更多來自隊友們的支援。

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