五個輪值比不上一個葛雷 紅雀空降王牌是划算投資

大聯盟自由球員市場熱度近一週終於開始加溫，除了費城人王牌諾拉(Aaron Nola)以7年1億7200萬美元的合約續留費城外，前田健太也以2年2400萬轉戰老虎。另一位重量級先發投手葛雷(Sonny Gray)則是以3年7500萬外加第4年球隊選擇權加入上季戰績不佳的紅雀隊，並將成為紅雀的新科王牌，想必這消息令紅雀球迷都相當振奮。

葛雷在今年的自由球員市場排名普遍都排在前10名，大聯盟官網與ESPN分別給予第7與第10名的評價，其中ESPN是預測他能拿到3年6900萬的合約，而最終紅雀給他的是高於預期一些的3年7500萬，另外還有第4年3000萬的球隊選擇權(球團可以選擇3000萬續留或選擇不續留並以500萬買斷)。整體而言，葛雷在今年自由球員市場的純先發投手部分，行情僅次於山本由伸、諾拉與史奈爾(Blake Snell)，與蒙哥馬利(Jordan Montgomey)可說並列第4。

山本由伸連3年奪得洋將MVP，季後赴美挑戰成為大聯盟自由市場上先發大魚之一，諸多豪門球隊都準備好子彈想要搶人，紅雀才有好機會可以先簽下葛雷。 美聯社資料照片

葛雷上季在雙城隊繳出8勝8敗、184局、2.79防禦率及9.0三振率的優異成績，他的bWAR值高居美聯第2，這也讓他在塞揚獎獲得第2高的選票。健康的葛雷無疑具有王牌的身手，從他出道的運動家及後來的紅人時期都展現過王牌等級的表現，但缺點是生涯仍較起伏不定，曾在洋基時期單季防禦率高達4.90。此外葛雷也有健康的問題，生涯11年只有5年達到防禦率排行榜門檻的162局，而現年34歲的年紀也是他無法拿到更長合約的原因。最終他拿到與諾拉差不多的平均2500萬年薪，但由於沒有諾拉的年齡與穩定度的優勢，合約年數比諾拉少了4年。

無論如何這對紅雀隊來講都算是划算的投資，因為紅雀現在最缺的就是一位王牌投手。過去紅雀對於自由球員的競逐是較為保守的，隊史過去簽過的幾份破億大約都是以續留或延長的方式簽下，延長合約者包括普荷斯(Albert Pujols)的7年1億、高史密特(Paul Goldschmidt)的5年1億3000萬，續留的則有哈勒戴(Matt Holliday)的7年1億2000萬，而韋恩萊特(Adam Wainwright)所創下的5年9750萬的隊史最大投手合約當年也是以延長方式簽下。紅雀隊史非續留或延長所簽下的合約當中，原本最貴的是佛勒(Dexter Fowler)的5年8250萬，這顯然是筆失敗的投資，而這紀錄在去年被康崔拉斯(Willson Contreras)的5年8750萬給打破。

紅雀對於給球員長約是一向很保守，在投手部份更是謹慎，球隊前王牌投手韋恩萊特之前也不過獲得5年9750萬美元的續約。 路透社資料照片

對於較不願在自由球員市場中承擔長合約風險的紅雀隊來說，以較短的合約簽下葛雷是相當好的選擇，且可立即大幅提升他們的先發輪值戰力。紅雀是去年最令人失望的球隊之一，原本被看好能連續第5年打進季後賽的他們意外地在國聯中區墊底，並以.438的勝率寫下隊史自1990年以來最糟糕的戰績，這其中最大的因素就是表現不盡理想的先發投手群。

上季紅雀團隊先發投手防禦率高達5.08，排全聯盟倒數第5。局數吃最多的五名先發分別為麥克拉斯(Miles Mikolas)、蒙哥馬利、弗列爾提(Jack Flaherty)、韋恩萊特與馬茲(Steven Matz)。其中蒙哥馬利與弗列爾提去年季中就分別被交易到遊騎兵與金鶯隊，韋恩萊特則是退休，因此只剩麥克拉斯與馬茲還在陣中，輪值有三個空缺必須填補。

在簽下葛雷之前，紅雀隊就先分別以1年1100萬與1年1000萬簽下老將林恩(Lance Lynn)和吉布森(Kyle Gibson)。兩位投手現年都是36歲，過去雖然曾經風光過，不過現在的定位比較接近吃局數的工作馬，上季林恩和吉布森雖分別吃了183.2和192局，但防禦率也分別高達5.73和4.73，對輪值陣容的幫助並不沒有特別明顯。反觀葛雷上季的bWAR值為5.3，在美聯僅次於塞揚獎得主柯爾(Gerrit Cole)，而麥克拉斯、馬茲、林恩與吉布森上季的bWAR值分別為1.9、1.7、-0.8與0.9，若加上原本可能的五號先發李伯拉托(Matthew Liberatore)的-0.3，五位投手的bWAR值加總也才3.4，可謂5個輪值比不上葛雷一個，因此紅雀空降葛雷這位王牌無庸置疑。

葛雷上季的WAR值是非常亮眼的5.3，平均每九局只被打0.4支全壘打，是全聯盟挨轟頻率最低的先發投手。 歐新社資料照片

葛雷征戰大聯盟11季，生涯bWAR值30.2排在現役投手第16位，但如此等級的投手在此之前最高年薪不過是上季的1270萬。2019年他被洋基交易到紅人隊後，紅人隨即給他2020到2023年的延長合約，內容為3年3050萬、外加第四年1200萬的選擇權。上季雙城隊執行了葛雷的選擇權，加上激勵獎金讓葛雷領了1270萬，而葛雷的表現顯然遠超這1270萬的價值。如今葛雷終於在生涯接近尾聲的時刻簽到3年平均年薪2500萬的合約，而紅雀也以相對較低的風險網羅到這位王牌，對球員與球團來說可說是雙贏。