哈登轉型純控衛 快艇磨合完成後即將驗收成效

洛杉磯快艇隊總教練泰隆魯（Tyronn Lue）通常在開季後，會設定最少10場比賽試驗輪替陣容。哈登（James Harden）是11月6日於紐約登場，泰隆魯需要額外的時間讓哈登適應球隊，也讓現有陣容了解哈登能做什麼。目前觀之，磨合時間已經到期，後面幾場內容就是驗收時刻。

試驗需要代價，尤其你招攬的是MVP級別好手。我們都知道，快艇在哈登加盟之際六連敗跌到谷底，最明顯是客場對決達拉斯獨行俠隊，將一場領先多達12分的比賽，進第二節打成落後32分，最後以18分輸球。那個難堪的晚上，哈登解釋：「這只是我（加入快艇）的第三場，我沒有參加訓練營、熱身賽，對我來說一切都在快轉。我需要約10場左右，看看自己要站在什麼位置。」11月25日是哈登第10場比賽，快艇雪恥以107：88擊敗來訪的獨行俠隊。請注意！對手只砍下88分，哈登出手並不浮濫而正負值來到+14，繳出7次助攻、兩個火鍋和一次抄截，這也是快艇近五場第四勝，內容令人印象深刻，因為獨行俠隊NBA進攻排第三位，打快艇隊竟只有88分入帳，雙方籃板數是57：37，快艇大幅領先。

哈登(右)來到快艇隊後，出手頻率明顯降低，將進攻權交給喬治(左)和雷納德二人，相對地更積極執行總教練泰隆魯(中)的戰術，在助攻、抄截上做出更多貢獻。 美聯社

兩周時間，快艇隊變為本季第一支將獨行俠隊進攻壓在100分以內的球隊。上周六，快艇隊抄截以每場9.9次領跑聯盟，雖擋不住兩大主力唐西奇（Luka Doncic）拿30分、厄文（Kyrie Irving）拿26分，卻讓其他人42次出手11中，命中率僅有26.2％，這是哈登加盟第10戰成績單。在哈登加入的前五場，快艇隊防守效率在NBA排第23名，允許每100次進攻被對手多拿18分。後五場臂展6呎10吋的他在防守端成資產，允許對手每100次進攻平均分96.1為聯盟最低。球隊主力之一喬治（Paul George）說：「我們有很好的防守，因為有願意專職防守的苦力。我們也有高度、有多樣性，切換戰術時迫使對方孤立，這在一定程度上幫助球隊獲勝。」

哈登對自己表現給予肯定，他說：「我有很多技能被忽略，我試圖站在正確位置、與場上隊友溝通，並在防守端盡可能高效。我們有很會得分的球員，我在進攻端沒有壓力。對我來說，在防守端是確保有參與其中、擋住後場的傳球路線。只需觀看比賽影片、與教練溝通，我就能不斷地進步。」哈登加盟後五場，唯一吞敗是與紐奧良鵜鶘隊那一場，問題發生在身體對抗性，曼恩（Terance Mann）、塔克（P.J. Tucker）均無法看住威廉森（Zion Williamson），讓對方一口氣砍下32分，整體觀之調度算是合理。

目前，泰隆魯將先發陣容定調：哈登、曼恩、喬治、雷納德（Kawhi Leonard），以及祖巴茨（Ivica Zubac），這五人身高都超過6呎5吋。日前，又簽下了6呎8吋、245磅重的替補泰斯（Daniel Theis），彌補普拉里（Mason Plumlee）缺陣的損失增加功能性。海蘭德（Bones Hyland）失去了上場時間，但6呎7吋的柯菲（Amir Coffey）可在必要時上場。泰隆魯不想要讓陣容變小，特別是2號跟4號位，所以個頭較高的柯菲重要性在海蘭德之上。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）卸下先發後，也逐漸找到定位。體育媒體《The Athletic》撰文報導，哈登已確認是先發控衛，衛斯特布魯克板凳出發打替補，對獨行俠隊他上半場拿4個籃板和5次助攻、零失誤，第四節拿下12分，9投6中命中率達66.7％，衛斯特布魯克自我評價：「球賽會告訴你應該做什麼。」

衛斯特布魯克(中)願意下放到板凳，四巨頭一拆開立刻就收到效果，快艇不再像前幾場那樣綁手綁腳，所有球員都得到釋放。 美聯社

不過，擁有哈登的快艇隊仍有進步空間，過去五場該隊每100次進攻排聯盟第20名，三分球平均每場10.6顆和32.3％命中率排聯盟第26名。快艇在哈登主控下，每場比賽的傳球次數聯盟墊底。此外，快艇隊是以單打為主的進攻體系，不失誤時是有效的，但主力必須發揮高水平，數據顯示快艇在高張力的比賽表現不佳，在第四節或延長賽最後五分鐘、分數差距五分內的戰績2勝6敗。哈登和雷納德末節不穩，泰隆魯應該有所警覺。在主場遭丹佛金塊隊修理後，快艇隊將和沙加緬度國王、金州勇士隊打背靠背，這些隊伍排名均在前端，快艇和哈登磨合期已結束，後面幾場就是驗收成果的時候。