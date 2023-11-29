中職／擴編選入球員狂凹轉機股 台鋼完全豪賭一把

中華職棒休賽季最受矚目的大戲—台鋼雄鷹的第二次擴編選秀，在11月28日正式放榜。最終台鋼挑選了富邦悍將郭俊麟、味全龍王躍霖、統一7-ELEVEn獅施子謙、樂天桃猿許峻暘等四位投手，以及中信兄弟的外野手陳文杰。後續台鋼將補償每隊750萬，需支出總額高達3,750萬的權利金，完成本次的補強作業。

先前台鋼雄鷹領隊劉東洋曾表態，這次的選秀策略將著重在投手部份，尤其是先發投手，另外則是需要有長打火力的野手，以及會挑選1至2位年紀稍長的球員。對於台鋼雄鷹而言，這次最大的收穫莫過於投手群的補強，郭俊麟及施子謙都可以先發，王躍霖及許峻暘則都是牛棚大將。唯一的野手陳文杰過去在二軍曾單季17轟，火力不容小覷。

從這份名單來看，似乎符合球隊需求，藉由這次補強，明年台鋼一軍的陣容已有雛型。先發輪值可以安排3洋投，搭配郭俊麟及施子謙，年輕好手伍祐城及陳宇宏則可伺機待命。牛棚方面包含王溢正、王躍霖及許峻暘，再搭配許育銘、陳暐皓，投手組成更加完整。野手部份，外野可以排出王柏融、陳文杰、藍寅倫的強打陣容，內野則由曾子祐、紀慶然等小將們主演，雖然一壘、捕手仍有空缺，但後續可藉由自由市場或洋將補強，整體看起來仍有看頭。

但這一切的規畫看似美好，卻存在不小隱憂，最主要就是這五位球員的狀況。首先是大部份預測必選的郭俊麟，他曾是中華隊的王牌投手，後加入日本職棒西武獅，但控球出了問題，在2020年返台加入富邦悍將。首季因傷開刀，隔年才正式初登板。他傷癒復出後可以發現雖然球威不差，但控球時好時壞，加上續航力不佳，變成不定時炸彈。只能期待曾在日職帶過他的橫田久則給予協助，能夠讓他找回10年前的身手，否則對台鋼輪值而言，恐怕幫助有限。

洪一中當年在富邦時力排眾議搶下郭俊麟，只是還沒看到他復出就先離隊。這次洪總在台鋼再將他納入麾下，更該全力協助他好好調整，投出真正的實力來。 聯合報系資料照片

施子謙則是台鋼雄鷹寄望的另一位先發投手，2018年以11勝5敗，防禦率3.86的成績拿下新人王，被認為與隊友江承諺會是獅隊的未來本土王牌。不過施子謙近年因傷影響，自2021年開始已轉戰為牛棚投手，卻出現被安打率偏高的問題，連二軍登板表現都不理想，已毫無當年之威猛。他全盛時期的總教練黃甘霖就在台鋼，因此或許對他有所期待，但同樣要看教練團如何幫助他找回昔日身手。

33歲的王躍霖，是本次擴編選秀被挑選最資深的球員，這將是自2022年以來，他加入的第四支球隊。他曾是洪一中總教練在Lamigo時期的桃猿王朝不可或缺牛棚大將，但同樣都是受到傷勢影響，讓他表現大幅下滑，2021年已不是球隊主力。2022年季中被交易至富邦悍將，但被打擊率、WHIP都非常高，季末直接遭戰力外。不過他今年轉戰味全龍後，有東山再起的表現，成為龍隊奪冠的關鍵之一。他的問題在於龍隊有葉總再生工廠協助，轉戰雄鷹後是否能維持好手感，仍是需要教練團配合。

王曜霖若能維持今年表現，無疑將成為雄鷹最重要的牛棚戰力，但可別回到前幾年的糟糕表現。 聯合報系資料照片

許峻暘及陳文杰分別為25及26歲，是擴編選秀中相對年輕的球員。他們共通性是去年有非常好的表現，一舉成為球隊主力球員，但今年都是判若二人，讓教練摸不著頭緒，甚至不知如何運用。許峻暘被認為去年頻繁出賽造成過度疲勞，讓他的投球機制出問題，至季末都還沒調整回來。陳文杰是中信農場的得意產物，雖是第七輪入選，過去卻在二軍拿過打擊、安打、全壘打、打點及盜壘王等共計9座獎，不過今年出現低潮，打擊率甚至不及2成。雄鷹教練團的功課自然就是必須幫他們爬出谷底，讓他們找回去年巔峰表現。

擴編選秀的投手們或都或少都有一些狀況，台鋼投手教練橫田久則(左)角色吃重，要協助擴編選秀的球員東山再起。 聯合報系資料照片

各隊只有18個保護名額，但擴編選秀猶如諜對諜，台鋼這波指名，雖名單亮眼，但球員近況都不好，就像是在股市投資轉機股一樣，是否已經跌到谷底或是還在山腰還很難說，後續豪賭運氣的成份居高。在本業台鋼集團可將廢鐵煉成鋼，但在職棒球場上，如何像味全龍一樣，靠再生工廠增加戰力，成為成敗關鍵。若都能恢復昔日身手，戰力必然大幅加分，但要是都回不去了，那可真是賠了夫人又折兵！