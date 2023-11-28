三巨頭不用全到照樣超強 太陽創造許多不可能

NBA太陽，正打從西邊升起。太陽vs.尼克，在世界籃球聖殿紐約麥迪遜花園廣場，終場10秒雙方打成113：113平手，太陽掌握致勝一擊。太陽中線發球，一次掩護、給球，球權回到太陽後衛布克手上，布克單挑兩名尼克防守球員，布克沒有掩護、沒有擋拆，布克就在兩名尼克球員防守對位下，橫向移位、停急、拔起、三分出手、命中。

手起刀落，布克命中準絕殺三分球，太陽取得116：113領先，留給主場尼克1.7秒反擊時間。尼克無力在1.7秒時間內上演追平奇蹟，布克用28分、11助攻全能表現，一個人帶領太陽取得最近7連勝。太陽也以11勝6敗戰績爬上西區第三，落後灰狼、雷霆。

太陽第一殺手杜蘭特因傷連續缺陣兩場，布克獨自帶隊領軍太陽拿下最近兩場勝仗。太陽上場比賽110：89大勝灰熊，布克打出個人今年第一場40分比賽。沒有杜蘭特，布克同樣能帶領太陽贏球，沒有比爾，太陽同樣能靠著杜蘭特、布克兩名核心球星+六個底薪角色球員取得連勝，這就是今年的太陽。布克描述對尼克最後致勝一擊：「尼克的防守幾乎沒有對我形成干擾，因為我看得到籃框，而且是在沒有壓力情況下出手，這種球我很有把握。」

杜蘭特(右)上一次場均得分超過30分已是2013-14球季，本季他在太陽越打越順手，15場出賽場均得分竟然飆高到31.4分！ 美聯社

從比賽不難看出，以防守要求見長的尼克，對布克這次致勝一擊並沒有第一時間採取包夾，兩名防守球員甚至保持一定空間，沒有跟布克有任何身體接觸，尼克的防守策略和對位，給了布克完美橫向移位、後仰跳投、命中致勝球空間。

即使沒有杜蘭特，即便三巨頭之一比爾還在養傷，依靠布克領軍單星作戰，太陽還是打得極具競爭力。太陽進攻效率和投籃是最致命武器，至於太陽那一票底薪和低薪打工仔，則是太陽還能不斷打出優質防守和團隊最重要後盾。太陽三巨頭還沒合體，但進攻效率已經排上第六，不管是杜蘭特、布克各自帶隊，還是杜蘭特+布克合體領軍，太陽都能打出極高效進攻。

至於更重要的防守，太陽靠的是中鋒尤班克斯(234萬美元年薪)，前鋒渡邊雄太(234萬美元年薪)、迪歐普(236萬美元年薪)、歐柯吉(280萬美元年薪)、梅圖(200萬美元年薪)，後衛葛登(320萬美元年薪)、古德溫(190萬美元年薪)，這七名底薪低打工仔都是主要輪換球員，七人年薪加起來不到1700萬美元，物超所值價廉物美。杜蘭特今年年薪4700萬美元，比爾4600萬美元，布克3600萬美元，三人合計超過1.3億美元。

太陽老將葛登(中)年薪僅要320萬美元，但他擔任6場先發前鋒、6場先發後衛，表現都非常稱職。 美聯社

太陽用最不可思議，但也是唯一建隊方式，三超級巨頭+七底薪打工仔，建立一套進攻超高效，防守底氣也不差團隊，在西區逐漸打出漂亮戰績和影響力。太陽目前投籃命中率4成8，排NBA第八，三分命中率3成91高居NBA第三，每場可以投進12.9個三分球。

「我們每個球員都在努力贏球，每個晚上都盡情付出毫無保留，分享籃球，展現最完美團隊合作，他們讓我在用人、執教變得更容易」太陽教練佛蓋爾把太陽最近一波7連勝和克服主力傷病，打出更完美團隊都歸因於球員的無私和付出。

太陽正打從西邊升起，太陽未來面對灰狼、雷霆兩支西區領頭羊，比賽除了精采叫座，太陽進攻效率+完美團隊+球星決勝把握性，也將令所有人耳目一新。