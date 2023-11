不是只有大谷愛狗 大聯盟球星和他們的毛孩子！

大谷翔平領獎時出現的愛犬,成為頒獎週的最大驚喜,還意外讓這個來自荷蘭的稀有犬種爆紅。大谷家從他小時候就有養狗,他的愛犬Ace是他夢寐以求的弟弟,在他和日本火腿隊簽約時還發揮關鍵作用。同樣身為汪星人,我看到這一幕也心花怒放,也很欣慰大谷在Ace離世之後,還能繼續養狗,將對汪汪的愛繼續下去。

棒球界的愛狗人士非常多,我們來盤點幾個例子。

楚奧特

在他的兒子出生前,他和老婆養的狗Juno就是他們的寶貝,甚至還曾經幫Juno創了一個專屬他的IG粉專。後來楚奧特家還增加第二隻毛孩成員Josie,家族成員越來越多了。

哈波

他也是從小養狗,這是他20歲時,雖然一臉青澀,但已經是大聯盟的第二個賽季,和他的黑色拉布拉多合照。

Me and the buddy hangin out! Best dog around! #swag pic.twitter.com/mki6RuXx — Bryce Harper (@bryceharper3) January 4, 2013

在2015年,哈波拿下第一次MVP的那年,在五月時國民隊舉辦首次的寵物日曆活動時,他帶著新養的鬥牛犬小狗Charli亮相,結果拍照隔天,哈波就打出單場三響砲。

The #Nats took photos for the first-ever team pet calendar today. And this happened. (!!!) #SneakPeek pic.twitter.com/OedKVapaxJ — Washington Nationals (@Nationals) May 5, 2015

吉田正尙

說到哈波,就一定要提到吉田。吉田去美國前就是個哈波的大粉絲,IG帳號直接用bh_masataka34向哈波致敬,他的愛犬就命名Harper,愛貓則叫Bryce。在完成美日通算2000安的時候,還特別穿上哈波的球衣,抱著愛犬合影。在今年紅襪隊造訪費城時,吉田終於如願見到哈波本人,哈波也很客氣,送了兩支球棒和一雙球鞋給吉田。

鈴木一朗

一朗的愛狗也是有名的,他在美國養的第一隻狗『一弓』是他在美國職棒闖蕩期間重要的精神支柱,在引退儀式時還特別感謝一弓,說看到狗爺爺努力活著的樣子,就覺得自己還要努力。在2019年以18歲的高齡去了彩虹橋,但他馬上又繼續養了兩隻柴犬『天朗』和『姬弓』,在去年一朗進入水手隊名人堂時,天朗和姬弓也搶盡鋒頭。

we're pawsitive you’re going to love ichiro’s dogs 🐶



(they deserve all the treats) pic.twitter.com/WbfsEEocfj — Seattle Mariners (@Mariners) August 28, 2022

達比修有

2017年,達比修還在遊騎兵隊效力時,他看到隨隊記者的一篇貼文,轉述一隻生病的鬥牛犬Sage在寄養家庭狀況很糟,急需開刀。當達比修看到時,距離Sage被送進政府收容中心只剩不到24小時,當時達比修家已經有五隻狗了,原本他沒想要再多養一隻,但他始終放不下這個念頭:「如果我沒去救她的話,她會怎麼辦?」最後達比修還是把Sage接回家了。達比修還說:「我討厭人們說你那麼有錢,養個二三十條狗都沒問題。我對他們是有責任的,你要照顧好你的狗。」

A little over 12 hours ago @EmilyJonesMcCoy RT'd my post about a rescue pit needing a forever home. She now lives with @faridyu ❤️! pic.twitter.com/YgRia71m0U — Soulbastard (@badkaratemovie) April 28, 2017

鈴木誠也

當初小熊隊為了要爭取鈴木加盟,特別從他的愛犬Noa身上下功夫,不只在簡報中後製了鈴木夫婦穿上小熊球衣的樣子,連Noa也不放過,P了鈴木背號一號的狗狗球衣,還有小熊項圈,這些都讓鈴木感到小熊球團的誠意。

陳偉殷

陳偉殷也是愛狗成癡之人,甚至還想過退休後在山上買塊地來照顧流浪狗。陳偉殷說是在旅日時期,因為壓力很大,家中養的狗成為他的精神支柱。在家的時間,小孩幾乎都是老婆在照顧,他自己只想陪狗。後來旅美期間,幾乎每年從台灣回美國時,都會幫動物協會帶被領養的狗狗搭機赴美,是個不折不扣的善心人。

拉魯薩

這位退休的老教頭大概是棒球界最有愛心的動保人士,他甚至成立了一個動物救援組織ARF(Animal Rescue Foundation,不過今年他因為和營運團隊意見不合,已經退出)。他和動物的緣分來自1990年一場運動家對洋基的比賽,一隻小貓闖進球場,讓比賽暫停。最後這隻小貓被拉魯薩帶回總經理辦公室,確保它的安全。賽後拉魯薩帶著這隻小貓,尋遍了奧克蘭當地的救援機構,卻無人願意收留它。心有不平的拉魯薩決定要做點事情,乾脆在隔年成立了ARF,至今已經救援了超過三萬隻狗狗貓貓。雖然拉魯薩已經退出ARF,但他愛動物的心永遠不變。