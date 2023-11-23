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不是只有大谷愛狗 大聯盟球星和他們的毛孩子！

聯合新聞網／ 林煒珽
大谷翔平(左)近來收到美聯MVP得獎通知時，第一時間與他的愛犬擊掌影片爆紅，事實上他的隊友楚奧特(右)也是一位愛狗人士。 2023、2017 Topps 球員卡
大谷翔平(左)近來收到美聯MVP得獎通知時，第一時間與他的愛犬擊掌影片爆紅，事實上他的隊友楚奧特(右)也是一位愛狗人士。 2023、2017 Topps 球員卡

大谷翔平領獎時出現的愛犬，成為頒獎週的最大驚喜，還意外讓這個來自荷蘭的稀有犬種爆紅。大谷家從他小時候就有養狗，他的愛犬Ace是他夢寐以求的弟弟，在他和日本火腿隊簽約時還發揮關鍵作用。同樣身為汪星人，我看到這一幕也心花怒放，也很欣慰大谷在Ace離世之後，還能繼續養狗，將對汪汪的愛繼續下去。

棒球界的愛狗人士非常多，我們來盤點幾個例子。

楚奧特

在他的兒子出生前，他和老婆養的狗Juno就是他們的寶貝，甚至還曾經幫Juno創了一個專屬他的IG粉專。後來楚奧特家還增加第二隻毛孩成員Josie，家族成員越來越多了。

哈波

他也是從小養狗，這是他20歲時，雖然一臉青澀，但已經是大聯盟的第二個賽季，和他的黑色拉布拉多合照。

在2015年，哈波拿下第一次MVP的那年，在五月時國民隊舉辦首次的寵物日曆活動時，他帶著新養的鬥牛犬小狗Charli亮相，結果拍照隔天，哈波就打出單場三響砲。

吉田正尙

說到哈波，就一定要提到吉田。吉田去美國前就是個哈波的大粉絲，IG帳號直接用bh_masataka34向哈波致敬，他的愛犬就命名Harper，愛貓則叫Bryce。在完成美日通算2000安的時候，還特別穿上哈波的球衣，抱著愛犬合影。在今年紅襪隊造訪費城時，吉田終於如願見到哈波本人，哈波也很客氣，送了兩支球棒和一雙球鞋給吉田。

鈴木一朗

一朗的愛狗也是有名的，他在美國養的第一隻狗『一弓』是他在美國職棒闖蕩期間重要的精神支柱，在引退儀式時還特別感謝一弓，說看到狗爺爺努力活著的樣子，就覺得自己還要努力。在2019年以18歲的高齡去了彩虹橋，但他馬上又繼續養了兩隻柴犬『天朗』和『姬弓』，在去年一朗進入水手隊名人堂時，天朗和姬弓也搶盡鋒頭。

達比修有

2017年，達比修還在遊騎兵隊效力時，他看到隨隊記者的一篇貼文，轉述一隻生病的鬥牛犬Sage在寄養家庭狀況很糟，急需開刀。當達比修看到時，距離Sage被送進政府收容中心只剩不到24小時，當時達比修家已經有五隻狗了，原本他沒想要再多養一隻，但他始終放不下這個念頭：「如果我沒去救她的話，她會怎麼辦？」最後達比修還是把Sage接回家了。達比修還說：「我討厭人們說你那麼有錢，養個二三十條狗都沒問題。我對他們是有責任的，你要照顧好你的狗。」

鈴木誠也

當初小熊隊為了要爭取鈴木加盟，特別從他的愛犬Noa身上下功夫，不只在簡報中後製了鈴木夫婦穿上小熊球衣的樣子，連Noa也不放過，P了鈴木背號一號的狗狗球衣，還有小熊項圈，這些都讓鈴木感到小熊球團的誠意。

陳偉殷

陳偉殷也是愛狗成癡之人，甚至還想過退休後在山上買塊地來照顧流浪狗。陳偉殷說是在旅日時期，因為壓力很大，家中養的狗成為他的精神支柱。在家的時間，小孩幾乎都是老婆在照顧，他自己只想陪狗。後來旅美期間，幾乎每年從台灣回美國時，都會幫動物協會帶被領養的狗狗搭機赴美，是個不折不扣的善心人。

拉魯薩

這位退休的老教頭大概是棒球界最有愛心的動保人士，他甚至成立了一個動物救援組織ARF(Animal Rescue Foundation，不過今年他因為和營運團隊意見不合，已經退出)。他和動物的緣分來自1990年一場運動家對洋基的比賽，一隻小貓闖進球場，讓比賽暫停。最後這隻小貓被拉魯薩帶回總經理辦公室，確保它的安全。賽後拉魯薩帶著這隻小貓，尋遍了奧克蘭當地的救援機構，卻無人願意收留它。心有不平的拉魯薩決定要做點事情，乾脆在隔年成立了ARF，至今已經救援了超過三萬隻狗狗貓貓。雖然拉魯薩已經退出ARF，但他愛動物的心永遠不變。

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