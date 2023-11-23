中職／「真季後賽」熱鬧登場 林威助、高國慶動向最受關注
隨著頒獎典禮在21日舉辦，年度MVP揭曉後，今年的中職賽季也正式結束，但接下來還有許多中職相關事宜值得各界球迷的關注，也就是網路戲稱的真季後賽即將開打。
首先是台鋼要進行的第2次擴編選秀，21日下午2點前各隊已提交18人保護名單，台鋼拿到後必須在保護名單之外挑選適合的球員，並於28日公布人選，台鋼表示每隊只會選1人，因此勢必有5人會在28日先一步轉隊，去年名單一公佈，包括中信杜家明、味全洪瑋漢、富邦胡冠俞都引起許多討論，今年更是僅能保護18人，或許會有更令人意想不到的人選出現。
再來就是今年的自由球員(FA)，行使期限在22日下午5點截止，今年雖有23人符合資格，最後僅有鄭凱文、陳俊秀及劉時豪3人行使，鄭凱文今年是複數年合約的最後1年，雖有5勝7敗，投球局數卻是近3年最少，防禦率則是單季最差；陳俊秀今年雖擺脫去年0轟的窘境，打擊率回升到2成85，不過出賽數及打數再度創下單季新低，打擊威脅性銳減不少，他與鄭凱文2人都已35歲，且薪資不低，在FA市場上不太有吸引力。
比較具有賣相的就只剩劉時豪1人，他今年雖然僅出賽40場，但打擊率高達3成11，捕手方面也表現得很稱職，只不過球隊有自己的養成計劃，因此出賽機會被壓縮，轉隊可能會有更多的發揮空間，也有不少球隊需要像他一樣有經驗的捕手，劉時豪會到哪一隊去，是季後FA市場唯一的亮點。
最後就是每年11月30日要提交的60人契約保留球員名單，也就是所謂的戰力外，去年公布後，尤其是富邦的林益全、高國輝、陳鴻文等人都不在名單內，更引發一陣大波瀾；今年還會有讓球迷意外及大歎可惜的資深及年輕球員出現嗎？
這也順勢帶出另一個真季後賽的主題，就是統一大學長高國慶及嘟嘟潘威倫的未來動向，這2名資深球員近年來在季後的動向總讓球迷十分關注，2人這幾年都婉拒兼任教練，只想專心在球員身份，但過去擁有實績的2人，這幾年對球隊的幫助實在有限，潘威倫今年在一軍僅出賽4場，防禦率高達10.24，一勝難求讓他的生涯勝場數繼續停留在去年球季結束時的148勝；相較於潘威倫至少還有在一軍出賽，高國慶在今年陳鏞基、林益全都東山再起，加上還有好幾位新秀要練的情況下，完全沒有上一軍的機會，他在二軍的打擊率也僅有2成22，沒有任何開轟紀錄，成績稱不上理想，統一球團今年仍用以往的軟態度對待2人，或是2人的名字會出現在戰力外名單，再過2星期就明朗了。
說到動向，5月離開中信總教練一職，轉任海外發展顧問的林威助，在7月底終於被人發現行蹤，不過至今仍未出現在球團的公開活動，季後究竟會不會離開中信球團，如果離開中信，是會轉往其他球團任教練職還是先沉潛一段時間，他的動向應該會比高國慶及潘威倫更令球迷關心，畢竟林威助曾在台灣大賽以8連勝完成總冠軍2連霸，是中職史上第1人，雖然無緣挑戰3連霸，但執教功力有目共睹，且人氣又高，如就此消失在中職，是台灣棒球的一大損失。
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