中職／「真季後賽」熱鬧登場 林威助、高國慶動向最受關注

隨著頒獎典禮在21日舉辦，年度MVP揭曉後，今年的中職賽季也正式結束，但接下來還有許多中職相關事宜值得各界球迷的關注，也就是網路戲稱的真季後賽即將開打。

首先是台鋼要進行的第2次擴編選秀，21日下午2點前各隊已提交18人保護名單，台鋼拿到後必須在保護名單之外挑選適合的球員，並於28日公布人選，台鋼表示每隊只會選1人，因此勢必有5人會在28日先一步轉隊，去年名單一公佈，包括中信杜家明、味全洪瑋漢、富邦胡冠俞都引起許多討論，今年更是僅能保護18人，或許會有更令人意想不到的人選出現。

再來就是今年的自由球員(FA)，行使期限在22日下午5點截止，今年雖有23人符合資格，最後僅有鄭凱文、陳俊秀及劉時豪3人行使，鄭凱文今年是複數年合約的最後1年，雖有5勝7敗，投球局數卻是近3年最少，防禦率則是單季最差；陳俊秀今年雖擺脫去年0轟的窘境，打擊率回升到2成85，不過出賽數及打數再度創下單季新低，打擊威脅性銳減不少，他與鄭凱文2人都已35歲，且薪資不低，在FA市場上不太有吸引力。

比較具有賣相的就只剩劉時豪1人，他今年雖然僅出賽40場，但打擊率高達3成11，捕手方面也表現得很稱職，只不過球隊有自己的養成計劃，因此出賽機會被壓縮，轉隊可能會有更多的發揮空間，也有不少球隊需要像他一樣有經驗的捕手，劉時豪會到哪一隊去，是季後FA市場唯一的亮點。

味全龍隊捕手劉時豪是今年自由球員球員中最有機會轉隊成功的一位。 圖／味全龍隊提供

最後就是每年11月30日要提交的60人契約保留球員名單，也就是所謂的戰力外，去年公布後，尤其是富邦的林益全、高國輝、陳鴻文等人都不在名單內，更引發一陣大波瀾；今年還會有讓球迷意外及大歎可惜的資深及年輕球員出現嗎？

這也順勢帶出另一個真季後賽的主題，就是統一大學長高國慶及嘟嘟潘威倫的未來動向，這2名資深球員近年來在季後的動向總讓球迷十分關注，2人這幾年都婉拒兼任教練，只想專心在球員身份，但過去擁有實績的2人，這幾年對球隊的幫助實在有限，潘威倫今年在一軍僅出賽4場，防禦率高達10.24，一勝難求讓他的生涯勝場數繼續停留在去年球季結束時的148勝；相較於潘威倫至少還有在一軍出賽，高國慶在今年陳鏞基、林益全都東山再起，加上還有好幾位新秀要練的情況下，完全沒有上一軍的機會，他在二軍的打擊率也僅有2成22，沒有任何開轟紀錄，成績稱不上理想，統一球團今年仍用以往的軟態度對待2人，或是2人的名字會出現在戰力外名單，再過2星期就明朗了。

統一獅「大學長」高國慶今年完全沒有上一軍的機會，季後被戰力外機會大增。 聯合報系資料照片

說到動向，5月離開中信總教練一職，轉任海外發展顧問的林威助，在7月底終於被人發現行蹤，不過至今仍未出現在球團的公開活動，季後究竟會不會離開中信球團，如果離開中信，是會轉往其他球團任教練職還是先沉潛一段時間，他的動向應該會比高國慶及潘威倫更令球迷關心，畢竟林威助曾在台灣大賽以8連勝完成總冠軍2連霸，是中職史上第1人，雖然無緣挑戰3連霸，但執教功力有目共睹，且人氣又高，如就此消失在中職，是台灣棒球的一大損失。