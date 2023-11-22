亞冠賽／靠速度得分效率低 中華隊該更重視長程砲火

亞冠賽中華隊最終不敵日韓，僅勝過澳大利亞，以第三名的成績作收。如果要檢討本次賽會有什麼可以改進的地方，那麼打擊火力絕對是其中一點。特別是預賽三場比賽裡，中華隊在正規九局內，加總起來竟只得到一分。而得分低迷的主因之一，就在於長打能力嚴重不足。

本次中華代表隊的陣容裡，稱得上長打能力特別突出的大砲，恐怕只有今年打出16轟的劉基鴻而已。再來比較具有長打期待性的選手，就屬本季9轟的岳政華，其餘選手相對來講，不僅現階段並太能期待把球轟出大牆，也缺乏未來成長為重砲手的潛力。

相對地，這次倒是有許多腳程不錯的球員。像是葉子霆、林孝程、郭天信和陳傑憲等人，都是今年有跑出雙位數盜壘的選手。林靖凱、邱智呈和張政禹去年也都有雙位數盜壘，林靖凱更是前一年跑出超過20盜的成績。首戰先發對到中華隊日本投手赤星優志，受訪就點出中華隊打線腳程好，有戰術執行能力的特點。

大量選進速度型選手，無論先發還是板凳都具備腳程，這樣的建隊方式對中華隊而言並不陌生。然而，整個預賽正規九局內唯一拿到的一分，來自於劉基鴻的陽春全壘打。突破僵局制一棒擊沉澳洲，擴大領先優勢的，也是林靖凱的滿貫砲。直到季軍戰，靠著葉子霆腳程跑出內安，以及澳洲的失誤等等，讓幾支內野滾地球的打席得到三分，才算有把速度的優勢轉換為實際分數。

林靖凱在突破僵局制中轟出滿貫砲，徹底擊沉澳洲。 圖／中華職棒聯盟提供

不過，這一局的攻勢之所以能夠串聯，除了速度之外，多少也是因為澳洲守備自亂陣腳所致。在賽會裡墊底的澳洲，本來就是整體投、打、守戰力都比較薄弱，相對不穩的隊伍。類似的守備瑕疵，在日、韓等高階隊伍並不常出現，因此在面對強隊時，很少靠著大量短程安打、以及對方的保送和失誤打下大局過。

這是因為到了國際賽場，面對棒球強國派出的精銳王牌，以及背後的堅強守備時，本來就很難創造單局連續上壘的機會。更多時候是即使站上得點圈，但在對手為了守住危機火力全開，或者美技守備的幫忙下，結果還是難以越雷池一步。就算對方投手真的狀況不好，一時怎麼打怎麼上壘，但在短期賽事裡，這樣的投手通常也會很快就被替換，讓其他優秀後援救火，把失血壓到最低。因此，想靠著速度壓迫，或者不斷地串聯短程安打得分，其實難度非常高。

問題在於，明明靠速度的優勢在大賽中難以發揮，中華隊教練在組隊的時候，卻總是喜歡強調要打「速度戰」。包括這次亞冠賽的選才，或者年初經典賽時，都有過這樣的傾向。結果一些具有長打能力的選手，或多或少就因此被割愛，像是年初的林安可，或者亞冠賽的廖健富、曾頌恩等等，都是常遭質疑為什麼沒有入選的球員。

長打並非贏球的萬靈丹，但確實是提升機率的一個方式。回顧過去中華隊在國際賽中的重大勝利，幾乎都和長打建功有關。像是兩屆12強對陳俊秀對韓國、林智勝對古巴的全壘打。目前中職唯二勝過日職的兩次交流賽中，也分別有王柏融和藍寅倫的全壘打，類似案例不勝枚舉。反而是「速度」方面，碰到國際大賽時，戰術使用上往往比較保守，也沒有什麼開綠燈盜壘的機會，自然發揮有限。

這樣的狀況也不只發生在台灣。本次賽會奪冠的日本隊，決賽前九局拿到的兩分都與長打有關。預賽也是靠著全壘打多拿一分保險，最終才能以1分險勝。與中華隊交手時，即使受制於古林睿煬優異的投球，一度陷入被完全比賽的局面，但後來也是靠著陽春砲成功打破僵局。反倒這次無論中華、日本、韓國還是澳洲，都有許多壘上堆積了跑者，最後卻空手而回的狀況，顯示在高張力的大賽，想靠短程安打串聯攻勢確實有難度。

日本隊在受到古林睿煬壓制時，最終還是靠開轟打破平手僵局。影片來源：中華職棒YouTube官方頻道

或許有些人會質疑「選一堆大砲去打，到時還不是可能卡彈」，我也同意不是只要找來一堆砲手，就能場場轟垮對手，也並非說速度型的選手就放棄不選。主要還是質疑台灣教練過於輕視長打能力、重視速度的現象。如果選的速度型球員，像陳傑憲一樣具有高超的打擊技巧，又或者只是像日本選周東佑京一樣，準備一兩位球員拿來當關鍵時機的代跑，那當然沒有問題。

問題在於，不少台灣教練的思維裡，還是太過信任速度型選手。平時在賽季中，也經常能發現如果是砲手型球員，往往一兩場沒打好就棄用。但如果是速度型，但打擊實力很難稱得上多優秀的球員，卻往往能夠持續上場。或許速度型選手的優勢，在於「即使打不好也能靠腳程上壘」。但多數球員打出這種內安的機率其實不高，否則早就反映在選手的打擊率、上壘率等數據了。機率低之餘，且就算上壘了也就只是一個壘包。在同樣成功率都不高的情況下，比起賭一棒能跑上一壘，不如盡可能多塞有長打能力的球員，賭一棒創造得分，效益明顯大得多。

當然，我認為在國際賽選才方面，有多種因素的考量。包括球員近況如何、守備能力及守位如何、以及面對陌生投手的應對能力等等，並非只看「有沒有長打能力」單項指標，「四棒海」也有攻勢不順輸球的時候。但至少論得分效益而言，靠長打還是能掙到幾次關鍵發揮，比速度戰管用得多。且中職自從改低彈性係數後，還能夠轟長打的球員，力量相對貨真價實。對於「速度」重視過頭，實際比賽卻沒有多少發揮，最終實戰還是得靠少數長打者打開局面，無論是在國際賽，還是職棒的選才培養上，都應該帶來一些省思。