中職應援團震攝東京巨蛋 台灣棒球想變強仍須培養重砲

本屆2023亞冠賽在19日結束，預賽台灣依序與日本、澳洲及韓國交手，但僅打敗澳洲只能打季軍賽，季軍賽對上澳洲也是一番苦戰，所幸在9局下半以再見安打取得勝利，拿到與上屆2017相同的第3名。

包括3月的經典賽、10月的亞運，亞冠賽是今年第3項有中職球員參與的國際賽，前2項賽事打下來，就已經顯露出台灣與其他棒球強權國家相比仍有不少需要進步的地方，而一些問題在亞冠賽依然沒有得到解決。

中華隊在季軍賽後感謝全場球迷的加油。 福耳／攝影

亞冠賽與亞運是不同批的年輕打者，但攻擊能力疲弱不振的症頭卻持續在國家隊，亞運時台灣的團隊打擊率只有2成42，在韓國、菲律賓及日本之後排第4名，這還包括對上泰國等較弱的球隊，得點圈更是難看。

亞冠賽問題依舊，首場對日本僅有2支安打，隔天對澳洲9支安打，但遇到韓國又只剩5支安打，前3場預賽在正規9局賽事中，21個得點圈打數沒有安打，得點圈打擊率為0，唯一的1分是劉基鴻對韓國時打出的陽春砲，打敗澳洲的比賽則是在突破僵局的10局上才一舉攻下6分；季軍賽9局下半郭天信所打出的再見安打則是台灣本屆在正規9局賽事中所打出的第1支得點圈安打。

郭天信(右)在亞冠賽季軍戰打出再見安打，幫助中華隊氣走澳洲隊。 福耳／攝影

相較於日本隊有牧秀悟、万波中正等在這屆賽事中開轟，及剛奪下日本一的阪神中心棒次森下翔太、佐藤輝明等強打者，台灣同樣是24歲以下的球員，在長打能力就稍嫌弱了一些，這次台灣陣中僅有也開轟的劉基鴻稱得上是重砲，如果再把年齡往上加一點，大概也只剩廖健富、林安可這兩位在明年仍未滿30歲的年輕重砲，如何培養出更多具有長打能力的年輕打者，是台灣棒球在國際賽上成績要進步的一大關鍵。

劉基鴻在台灣大賽打出信心，在亞冠賽對韓國之戰也開轟。 福耳／攝影

投手部分，其實中職並不輸給旅外的投手，前兩場的先發投手古林睿煬及陳克羿的表現都十分精彩，古林6又2/3局只失1分的投球內容，還曾替台灣帶來一絲擊敗日本的希望，陳克羿更是7局無失分的完美封鎖。

第3戰的投手調度就比較奇特了，原本被預測可能是在最終戰先發的江國豪，在第3戰面對韓國時竟上場中繼，另一名有先發經驗的李子強也接著上場，結果隔天季軍賽的先發公布後竟是在職棒一軍生涯從未有先發過的邱駿威，雖然他在季軍賽投出4局只失1分的好表現，仍令人不解這樣的調度，亞冠賽雖以年輕球員交流為主，但畢竟是正式國際賽事，即使邱駿威球季尾聲在二軍開始嘗試先發，不過最長也只投到5局，只能說這奇兵太意外，台灣隊的投手教練是邱駿威母隊樂天的二軍投手教練許銘傑，相信他心中有自己的安排。

這屆亞冠賽侍JAPAN由新上任的井端弘和擔任監督，韓國繼續由亞運奪金教頭柳仲逸專任監督帶領，兩人預期都會帶隊到明年的世界棒球12強賽，而台灣則是由陳金鋒首次帶領國家隊，他目前身兼富邦的二軍總教練，未來的國際賽會否繼續掌兵符未知，事務繁忙及對他隊球員的掌握度也都是問題，台灣國家隊如果成績要進步，提了好多年的專任總教練應該是要趕緊實現了。

另外，本屆比賽在東京巨蛋進行，正好台北大巨蛋的開放球迷入場測試也在期間開打，球迷可以透過電視及實際入場來比較兩者的差異，這次亞冠賽代表隊的球員如未來有機會在大巨蛋出賽，必定可以提供最精闢的意見。

亞冠賽台灣雖僅獲得第3名，但應援團、啦啦隊震攝全場，筆者在現場看到很多日本球迷在日本隊未出賽時仍進場為台灣加油，用著不太標準的中文一起喊口號，各首應援歌曲的唱跳更是難不倒他們，其中也有不少人在東京巨蛋中呼喊啦啦隊的名字，可見得藉由應援團的力量也是另一種讓世界看見中職的方法，只不過台灣國家隊要超越日韓，還是得由最根本的讓自己實力變強做起。