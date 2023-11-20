中職／誰說外國月亮比較圓？ 先發土投藏了不少好貨！

從總冠軍賽的徐若熙和黃子鵬，到亞冠賽的古林睿煬和陳克羿，他們都用實力向外界證明，其實中職也是有資質很好的先發本土投手。

味全龍徐若熙在2021年初登板對中信兄弟先發，就用3.2局狂飆11K向大家作最佳自我介紹，只是去年季中他動右手肘韌帶置換手術，直到今年8月底才在一軍復出，回歸首戰只投了28球就退場，當時如果要說他在總冠軍賽能扮演什麼關鍵角色，應該不會有太多人當真。

結果，徐若熙在總冠軍賽第6戰先發7局無失分拿下關鍵勝投，完全封鎖強悍的樂天桃猿打線，也讓味全龍有「續命」第7戰，最終順利封王，徐若熙也獲選總冠軍賽MVP；如果說味全龍教練團沒有耐心且有計畫地培養徐若熙，可能也不會在今年底開花結果，未來徐若熙若能強化體能並提升投球續航力，絕對能成為全聯盟最強的本土王牌，甚至有朝一日旅外發展。

味全龍先發投手徐若熙經過一年多的休養之後，是在今年8月底才復出，例行賽5場只投了15.1局。但他在台灣大賽第六戰主投7局無失分，完全封鎖樂天的暴力猿打線，確實是大將之才。 聯合報系資料照片

樂天桃猿低肩側投黃子鵬原本是後援投手，曾奪2019年中繼王，在教練團的規劃下，2021年他轉型先發投手，去年一舉勇奪防禦率王，而且平均每場先發可以吃下超過6局，壓制力和續航力都令人刮目相看，今年經典賽和總冠軍賽黃子鵬登板先發投出令人驚艷的成績，也讓當初樂天教練團的計畫栽培有了回饋。

黃子鵬在樂天桃猿的隊友陳克羿，進職棒曾因控球大失準星，一度投到自暴自棄，想說不如轉行算了，在日籍投手教練川岸強的鼓勵和指導下，陳克羿谷底反彈，今年先發16場拿6勝都是陣中土投之最，總冠軍賽扛1場先發，投3局無責失分，亞冠賽對澳洲更繳出7局無失分優質先發，拿手曲球把打者耍得團團轉，證明機會是留給準備好的人。

同樣在亞冠賽大放異彩的還有統一獅古林睿煬，他對日本先發6.2局掉1分，幾乎徹底壓制日本打線，引起日媒和日本球迷關注，古林和徐若熙最快球速都飆到157公里，出身平鎮高中的兩人目標都是旅外打球，如果不是這幾年統一獅教練團計畫性栽培和保護，以中職各隊操作模式，古林的命運有可能被放在牛棚。

中職洋投當道，先發本土投手的養成和使用長期被忽略，就拿總冠軍賽最終第7戰來說好了，樂天桃猿決定推出季末轉任中繼的道博格先發，而非按照輪值由曾仁和先發，結果道博格只撐0.2局就奉送破紀錄的5次保送，另被敲2安掉5分承擔敗投，反觀曾仁和中繼投了7局只失1分，很多猿迷都在想，如果曾仁和先投，結局是不是就不一樣了，但歷史沒有如果、只有結果，顯見教練團還是比較放心讓洋投扛重要戰役的先發。

樂天桃猿投手曾仁和在台灣大賽第七戰臨危受命上場處理亂局，結果卻是足足投了7局只失1分，不禁讓人想起他在小聯盟時也曾臨時被小熊叫上去頂替達比修有先發，表現也獲得了總教練梅登的稱讚。 聯合報系資料照片

另一方面，近年高薪旅外投手回歸，包括江少慶、王維中、陳冠宇都沒有繳出符合身價的成績，反而是年輕投手古林、徐若熙、陳克羿，或轉型的中生代投手黃子鵬先發投出一片天，證明曾經旅外或領高薪的投手並非品質保證。

先發本土投手竄起除了能讓中職增加話題，眼光放長遠來看，國際賽國家隊也更有競爭力，試想，古林和徐若熙「火球男」同場先發較勁，勢必能吸引不少人氣，媒體也更好炒作話題，也希望未來中職能培養更多優質的先發土投，而不是3洋投先發決定戰局。