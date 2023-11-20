中職／誰說外國月亮比較圓？ 先發土投藏了不少好貨！
從總冠軍賽的徐若熙和黃子鵬，到亞冠賽的古林睿煬和陳克羿，他們都用實力向外界證明，其實中職也是有資質很好的先發本土投手。
味全龍徐若熙在2021年初登板對中信兄弟先發，就用3.2局狂飆11K向大家作最佳自我介紹，只是去年季中他動右手肘韌帶置換手術，直到今年8月底才在一軍復出，回歸首戰只投了28球就退場，當時如果要說他在總冠軍賽能扮演什麼關鍵角色，應該不會有太多人當真。
結果，徐若熙在總冠軍賽第6戰先發7局無失分拿下關鍵勝投，完全封鎖強悍的樂天桃猿打線，也讓味全龍有「續命」第7戰，最終順利封王，徐若熙也獲選總冠軍賽MVP；如果說味全龍教練團沒有耐心且有計畫地培養徐若熙，可能也不會在今年底開花結果，未來徐若熙若能強化體能並提升投球續航力，絕對能成為全聯盟最強的本土王牌，甚至有朝一日旅外發展。
樂天桃猿低肩側投黃子鵬原本是後援投手，曾奪2019年中繼王，在教練團的規劃下，2021年他轉型先發投手，去年一舉勇奪防禦率王，而且平均每場先發可以吃下超過6局，壓制力和續航力都令人刮目相看，今年經典賽和總冠軍賽黃子鵬登板先發投出令人驚艷的成績，也讓當初樂天教練團的計畫栽培有了回饋。
黃子鵬在樂天桃猿的隊友陳克羿，進職棒曾因控球大失準星，一度投到自暴自棄，想說不如轉行算了，在日籍投手教練川岸強的鼓勵和指導下，陳克羿谷底反彈，今年先發16場拿6勝都是陣中土投之最，總冠軍賽扛1場先發，投3局無責失分，亞冠賽對澳洲更繳出7局無失分優質先發，拿手曲球把打者耍得團團轉，證明機會是留給準備好的人。
同樣在亞冠賽大放異彩的還有統一獅古林睿煬，他對日本先發6.2局掉1分，幾乎徹底壓制日本打線，引起日媒和日本球迷關注，古林和徐若熙最快球速都飆到157公里，出身平鎮高中的兩人目標都是旅外打球，如果不是這幾年統一獅教練團計畫性栽培和保護，以中職各隊操作模式，古林的命運有可能被放在牛棚。
中職洋投當道，先發本土投手的養成和使用長期被忽略，就拿總冠軍賽最終第7戰來說好了，樂天桃猿決定推出季末轉任中繼的道博格先發，而非按照輪值由曾仁和先發，結果道博格只撐0.2局就奉送破紀錄的5次保送，另被敲2安掉5分承擔敗投，反觀曾仁和中繼投了7局只失1分，很多猿迷都在想，如果曾仁和先投，結局是不是就不一樣了，但歷史沒有如果、只有結果，顯見教練團還是比較放心讓洋投扛重要戰役的先發。
另一方面，近年高薪旅外投手回歸，包括江少慶、王維中、陳冠宇都沒有繳出符合身價的成績，反而是年輕投手古林、徐若熙、陳克羿，或轉型的中生代投手黃子鵬先發投出一片天，證明曾經旅外或領高薪的投手並非品質保證。
先發本土投手竄起除了能讓中職增加話題，眼光放長遠來看，國際賽國家隊也更有競爭力，試想，古林和徐若熙「火球男」同場先發較勁，勢必能吸引不少人氣，媒體也更好炒作話題，也希望未來中職能培養更多優質的先發土投，而不是3洋投先發決定戰局。
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