中職／來自苗栗泰安山區秘密基地 泰雅族後裔「村長」林靖凱

【撰文・鄧心瑜】

苗栗素有「山城」別稱，境內山峰層巒聳翠，平原、丘陵、台地、山地多種地形交織孕育人文薈萃文化，以客家人占6成為多數，族群還有原住民、平埔族、閩南人等，其中原住民逾5成為泰雅族，統一7-ELEVEn獅林靖凱就是苗栗泰安鄉山區泰雅族後裔。

林靖凱家住泰安鄉，位於苗栗縣東南端，地理位置是雪山山脈西坡，境內2000公尺以上高山遍布，造就雖為縣內面積最大鄉鎮，人口密度卻最低，從小在山林間玩耍，與大自然為伍，林靖凱兒時回憶，棒球與在山上遊樂占了絕大多數時光。

汶水少棒夢想萌芽 漂亮姐姐贈球衣

畢業自苗栗泰安汶水國小，是一間全校總人數不到60人山區迷你學校，在偏鄉小學打棒球並不容易，林靖凱回憶國小練球細節，雖然沒有妥善場地和裝備，愛打棒球熱情不減，更顯可貴，「汶水少棒不是科班，練球的地方在操場，外野是跑道，全校人數扣掉一半女生、低年級，差不多10個人，剛好湊一支球隊人數而已。」

說是「湊人數」一點都不誇張，甚至是汶水國小小朋友日常，代表學校參加比賽，有部分選手是為了湊齊符合出賽人數被臨時「抓」來充人頭，「別人會來棒球隊湊人數，我也會參加其他社團當分母，有缺人都要去幫忙，參加過合唱團、陶笛隊、田徑隊，小時候什麼都要會，就算不會也要做做樣子，比如說張嘴巴其實沒有唱出聲音，或是比個指法其實沒有真的吹陶笛等等。」

汶水少棒隊成立逾20年，背後最大推手總教練張明照其實是學校工友兼義務教練，並沒有完整棒球經歷，憑著滿腔熱情籌組球隊，也成了林靖凱棒球夢發芽起點，「張教練很有熱忱，每年球員人數都不夠，到處找學生才能勉強維持運作，已經帶了20年了，不是只有教球技，因為是山上學校，他還會教做人道理，導正我們成長的方向。」

張明照教練還有個特殊身分，是藝人徐若瑄親舅舅，成立少棒隊之初，是有徐若瑄大力贊助才能維持球隊運作、外出征戰，至今照顧十餘年不曾間斷，林靖凱對徐若瑄印象很深刻，「小時候穿的少棒球衣袖口都有繡『徐若瑄贈』字樣，有見過她本人，那時候不知道她是很紅的明星，印象就是好漂亮的姐姐。」

打汶水少棒時期的林靖凱。 聯合報系資料照

家鄉關鍵字 種田、泡溫泉

對林靖凱來說，相較現在較常居住的台南，關於苗栗回憶停留在12歲以前，有些許泛黃，不過在時間洗禮下，留下都是特別又有趣片段，比如說冬天時都不會在家洗澡，「泰安最有名的就是溫泉，我們山上氣溫都很低，甚至沒裝冷氣夏天也很涼爽，但冬天就很冷了，我都會去認識的朋友開的溫泉會館洗澡兼泡溫泉，他會帶我直接進去，聽說多泡溫泉皮膚會變好，我是不知道啦，因為我皮膚本來就滿好的。」

林靖凱家中有五兄弟，他排行老三，加上父母、奶奶組成一家8口大家庭，五兄弟都有少棒經歷，不過目前僅剩林靖凱還在棒球路發展，家住在泰安山上，從最近的大湖市區作為起點，還要開車20分鐘才能抵達，每每笑稱自己兒時都在「玩土」，其實多數時間都在幫忙家中務農，「要我坐下來靜靜看書是不可能，甚至連看卡通都坐不住，都跑去外面玩，家裡面有一片田，每個季節都會種不同的蔬菜水果，只要我們兄弟在家，早上 5、6點就會被叫起床幫忙澆水、施肥，還要拉帆布、挖洞種苗，真的很累耶！」

林靖凱如今登上職業棒球舞台。 聯合報系資料照

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